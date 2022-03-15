疫情下家庭困獸鬥怎辦？

疫情愈見嚴峻，很多家庭都寧願留在家裡，尤其是家裡有老有嫩的家庭。因為一家人多了時間在家，互相看到很多的問題，而一直存在的問題都因為過多時間相處而放大了。加上抗疫疲憊令大家心情煩躁，天天憂心自己會「中招」，情緒起伏大，令大家的包容度顯得更低。

父母都要在家工作，眼見孩子上網課時的不專心模樣已很氣結，又不可在上課時即時責罵已氣上心頭；上課沒心機下課對著平版電腦打機卻精神起來，為了讓孩子不礙自己工作，惟有讓孩子放題打機，久而久之打機已成為孩子的生活日常，很多家長會為要孩子這些壞習慣就打打鬧鬧，然而這方法沒有令孩子放棄打機，只會將家裡氣氛弄得更僵破壞親子感情。我一直覺得這並不是孩子的問題，而是家長一直一來的處理方法。如果本身家長都把電子產品「開通」了，要有效地減少難度就會提高了。如果孩子有別的興趣，例如看書畫畫，他們花在電子產品的時間就會相對減少。

長者退休後正享受黃金人生，以往都很多社交活動，可以天天和朋友飲茶閒談，亦會到長者活動中心上興趣班，多姿多采。面對來勢洶洶傳播力極高的第五波疫情，不單活動「清零」，而且長者幼兒及長期病患者成為高危一族，令家中長老不期然擔心自己隨時「中招」，憂心忡忡心情低落，常常為小事就大發脾氣令家人無所適從。長者常常會有「不想麻煩仔女」的心態，有心事有問題總想自己解決。這個艱難時光，不妨安排一些家庭活動，例如可以一起包餃子，和孩子一起下棋，閒談間可以和長者們談談笑笑，讓他們可以放下不安，投入愉快的家庭生活。

一家人多了時間在家，互相看到很多的問題，而一直存在的問題都因為過多時間相處而放大了。

面對「疫」境，大家天天擠在屋中，難免有些家庭衝突；最好的處理方法其實是儘量給大家空間，即使家裡環境不許可，也可以安排孩子在房間，自己在客廳。如果可以的話，不妨到樓下走走，即使20分鐘也足以放鬆心情，亦可以是兩夫妻、兩父子、兩母女專屬的小時光，這亦可以為天天黐在一起而產生的壓力紓緩一下！