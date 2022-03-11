被網友寸智商低  阿儀爆粗反擊：你X街啦  好友黄榕：好多人騷擾佢快受不了￼

37歲的薛影儀去年因參加《亞洲小姐競選2021》爆紅，被網民封為「亞視一姐」。早前網上忽然瘋傳一條短片，阿儀因去年9月沒有戴口罩出街被一名朗屏邨女街坊追着狂拍，阿儀被追到入𨋢時就起飛腳解圍！事後有住在朗屏邨的街坊向傳媒爆料，指阿儀在疫情期間經常不戴口罩四圍走，又在後樓梯屙尿和講粗口鬧人，但阿儀否認：「係屙都喺廁所屙啦！」

37歲的薛影儀去年因參加《亞洲小姐競選2021》爆紅，被網民封為「亞視一姐」。

早前網上忽然瘋傳一條短片，阿儀因去年9月沒有戴口罩出街被一名朗屏邨女街坊追着狂拍。

阿儀被追到入𨋢時就起飛腳解圍！

昨日阿儀在IG上載舊相說：「呢個係我之前fb寫嘅嘢，我15歲就出嚟做嘢。」相中寫道：「我99年已經出咗嚟做嘢，我以前做過麥當勞，我當時都有介紹我朋友去做，又做過KFC，已經係20年前嘅事，我做過地產Sales，社區中心嘅工，賣小食。呢幅相係我舊年喺元朗魚米線工作，我喺嗰度要落單、打單、收錢，我都有教新人做嘢！」有網友讚阿儀：「阿儀原來係事業型女士！」不過有不少口痕網友向阿儀求婚：「阿儀我可唔可以同你結婚！」但阿儀逐一回覆：「唔可以！」有網友重提屙尿傳聞：「 你係咪喺我屋企屙尿！」阿儀即嬲爆回覆：「你去死啦！」

昨日阿儀在IG上載舊相說：「呢個係我之前fb寫嘅嘢，我15歲就出嚟做嘢。」

阿儀指自己做過麥當勞、KFC、地產Sales，以及在社區中心賣小食。

有不少口痕網友向阿儀求婚：「阿儀我可唔可以同你結婚！」但阿儀逐一回覆：「唔可以！」

有網友重提屙尿傳聞：「 你係咪喺我屋企屙尿！」

阿儀即嬲爆回覆：「你去死啦！」

之後阿儀上載一張速遞包裹相寫道：「呢個係franco送俾我嘅檢測器！」藝人好友黄榕即留言說：「你今日都收到la ，咁又幾快！」有網友話：「阿儀，我可唔可以幫你撩啊？」阿儀回覆：「唔可以！」其間有網友寸阿儀智商低，阿儀即反擊：「你X街啦！話我智商低！」之後有網友跟黄榕說：「 唔該你叫吓你個朋友唔好成日講粗口！」黄榕即為好友解釋：「我同佢相處咁耐真係未見過佢講粗口，不過佢有同我講最近日日有好多人騷擾佢，佢快受不了，佢應該好唔開心先會講粗口。」

之後阿儀上載一張速遞包裹相寫道：「呢個係franco送俾我嘅檢測器！」

藝人好友黄榕（右）即留言說：「你今日都收到la ，咁又幾快！」

其間有網友寸阿儀智商低，阿儀即反擊：「你X街啦！話我智商低！」

之後有網友跟黄榕說：「 唔該你叫吓你個朋友唔好成日講粗口！」