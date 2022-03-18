新冠疫情橫行，中成藥成為主角，其實香港更應重視的是整體中醫中藥的應用，而不只是某一兩種中成藥。

中醫認為，新冠肺炎和其他時行瘟疫一樣，是宇宙中的一種由風、寒、濕、熱邪混合而成的瘴氣。瘴氣具有强烈傳染性，中國古代醫家已認知這是「天行之病，流毒天下」。風邪將瘴氣到處散播，來勢凶猛，這麼多種混合的邪氣令感染的人病情沉重險惡，令世人恐懼和憂慮，嚴重地影響了整個世界人類的正常生活。

寒濕之邪毒屬於陰毒，有比較纏綿難收、墮入困局的特性。陽氣較強的體質可以抗衡此疫毒。所以，新冠病毒無論經多少次變種，都可用中藥解毒和預防。

中醫藥有幾千年的歷史，對於瘴氣邪氣自有一套解救的方法。例如：風寒毒邪用中藥荊芥，寒濕毒邪用藿香，令人發燒的熱毒用青蒿，可加上布渣葉清腸胃，將瘴毒由大便排去。如果瘴氣不幸傳裡，傷及臟腑，就用人參「頂住」，就是這麼簡單。

中醫怎樣預防感冒或新冠肺炎呢？在中醫來講，這是一個很簡單的問題。大家應該知道，咽喉是我們防禦病毒的屏障，如果我們平時食了上火的食物，例如煎炸、辛辣，就很容易引致咽喉發炎和疼痛。要知道，咽喉屏障失守，空氣中的疫毒就會乘虛而入。相信大家都曾經有這樣的經驗：今日咽喉痛，明天就感冒了，這是必然的現象。

所以，只要保護你的咽喉，少食煎炸辛辣，多飲水，少捱夜，任何病毒都很難進入你的身體。中醫還可以治未病，治未病就是提升身體的免疫功能，方法是適當服用保健中藥提升你的正氣，正所謂「正氣內存，邪不可干」，這就是最好的預防。