疫情在家大飲大食？簡單消滯食療推介

在非疫情時，每逢過時、過節、長假期，大家不用上班，生活重點都離不開吃喝玩樂。現在疫情，更多朋友在家的時間多了，自然地享受更多不同地方的美食，一不小心吃得膩滯，當然便要消食、消滯、消脂。

從養生角度，運動必然是首選，食物本來的功能就是提供能量、人體活力之源，所以有每天一萬步保健養生的說法，香港適合散步的公園少得可憐，所以各種健身中心應運而開，而近年香港人也喜歡行山接觸大自然就更好了。至於食療角度，前一餐食太多後就適量減餐，平衡一下過度攝入的能量，亦分享一些簡單的消食食譜，希望幫到大家保重，保持體重。

西芹有降血壓、保護血管作用，再配合果仁內的油脂，有助大便排出。

1. 西芹果仁乳酪

材料：西芹、果仁、無糖乳酪

做法：西芹洗淨瀝乾後切成小丁粒，果仁壓碎，加入無糖乳酪便可。

作用：有調理腸胃、消食、助排便作用

食療價值：西芹含黃酮類、降壞血酸等，有降血壓、保護血管作用，其纖維含量較高，配合果仁內的油脂，有助大便排出，而乳酪有良好的乳酸菌，幫助腸道消化。

貼士：果仁含有油脂，用量不宜多。亦可加入適量的鹽水浸吞拿魚、黑椒碎、鹽配墨西哥捲餅作為輕食，既飽肚又低脂、低卡路里。

洛神花有促進新陳代謝、消滯、護肝、調節血脂作用。

2. 柚子洛神花茶

材料：蜂蜜柚子醬、洛神花

做法：洛神花用熱水泡開後加入適量蜂蜜柚子醬。

作用：有消食、健脾開胃作用

食療價值：柚皮有消食快膈、化痰濕作用；洛神花有促進新陳代謝、消滯、護肝、調節血脂作用。

貼士：有糖尿病史應適量使用蜂蜜柚子醬，或改用乾柚子皮，減少糖份攝入過多。洛神花性質偏涼，女士們來經期間注意使用或待經期完後才用。

3. 菠蘿木瓜雞湯

材料：新鮮菠蘿、青皮木瓜、粟米、紅蘿蔔、無皮雞胸肉

做法：新鮮菠蘿去皮去釘切塊，青皮木瓜洗淨去瓤去籽切塊，粟米及紅蘿蔔切段，雞胸肉洗淨汆水瀝乾，全部材料放入湯煲煲90分鐘便可。

作用：有消食、消脂、養胃、健脾作用

食療價值：菠蘿、木瓜內含酵素，有幫助消化作用。

貼士：青皮木瓜亦可改用已熟的木瓜，味道帶甜，適合小朋友口味，一家老幼都適用。

撰文：國際中藥及食品發展聯會總務張麗敏食療養生師