爆料已開會傾構思 正籌備MIRROR 2022年演唱會  Edan：又期待又好緊張

MIRROR 早前宣布一連四個星期五晚，派出不同成員在ViuTV官方fb開live，跟留家抗疫的鏡粉聊天，昨晚就有Edan（呂爵安）、Jeremy（李駿傑）和Tiger（邱傲然）。剃了鬚的Edan竟然用經理人花姐的相做背景圖片，他搞鬼說：「 因為我要提醒自己唔好亂講嘢，我有啲咩就望一望張相，OK，知道，我唔講住喇！」Jeremy用新歌《半》的相做背景，Edan笑「Jeremy」這個英文名很普通：「不如你叫Half Lee啦！」Jeremy即刻爆笑：「Half都OK喎，一定冇人叫呢個名！」成功幫兄弟宣傳新歌！

昨晚Edan、Jeremy和Tiger開Live和鏡粉聊天。

Edan笑「Jeremy」這個英文名很普通：「不如你叫Half Lee啦！」Jeremy即刻爆笑：「Half都OK喎！」

Edan前日上載留鬚照。

昨晚Edan開Live已剃了鬚，還用花姐的相做背景圖片，他說：「 因為我要提醒自己唔好亂講嘢！」

花姐有看直播，還在IG Story留言：「E先生，你想點呀？」超爆笑！

Edan還說很難得請到Tiger開Live，和Jeremy一起熱烈歡迎他，Tiger承認兩年沒有開直播：「我出道嗰年開過一兩次Live，跟住從來都冇開過，依家疫情肆虐，希望同咁多兄弟俾啲開心大家！」Tiger透露接了一套拳擊劇，不過因為疫情不斷延遲：「我唔會因為呢套劇再練大隻，我係打拳嘅，係一個師兄，但純粹因為喺嗰度留得耐，而唔係因為我好打，係要一個好潺嘅效果，呢套劇認真得嚟，有啲好好笑好得意嘅嘢，我自己都好期待開始劇組嘅工作！」

Tiger承認兩年沒有開直播。

Edan就話拍《季前賽》很開心，因為自己很喜歡打籃球，還說自己的3分射球準了很多，Tiger問姜濤和Ian（陳卓賢）是否球技了得時，Edan即冷笑說：「望吓花姐先，呢個問題嚟講呢，大家都好波，我費事亂講嘢！」他又透露原本二月尾推出新歌：「不過因為疫情拍唔到MV，暫時目標係3月尾出新歌，今次會係一首唔同嘅歌！」

Edan透露3月尾出新歌。

去年有傳MIRROR將會於今年 7月於紅館舉辦十場演唱會 ，但未經ViuTV證實，但Edan在開Live途中突然大爆數日前12子透過Zoom開會商討演唱會事宜，變相證實正籌備今年演唱會，令鏡粉超興奮：「前幾日幾得意，我哋第一次用zoom見大家，我覺得成件事好搞笑，我哋傾一傾演唱會，嗱，唔好望住我，我問咗佢㗎（指向花姐背景），我哋傾吓大家有咩想做，係好初步嘅會議，上年演唱會6場諗番好近，原來已經一年。」Tiger和應說：「嗰晚傾完更加期待，依家現有嘅嘢已經有好多無限嘅可能，可以有好多唔同嘅嘢出到嚟！」Edan話：「又期待又好緊張！ 」

Edan突然大爆數日前12子透過Zoom開會商討演唱會事宜，令鏡粉超興奮。