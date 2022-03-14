Anson Lo：繼續努力工作養教母 白色情人節推《Mr. Stranger》Dance Version￼￼

Anson Lo （盧瀚霆）上月25日推出新歌《Mr. Stranger》，MV在YouTube上架至今，已累積超過500萬觀看次數，成績超好！教主還在今日白色情人節，為神徒送上《Mr. Stranger》MV的Dance Version，MV今晚8才有得看，不過昨日教主已經在IG上載Dance Version黑白預告片，片中他做出招牌吸血鬼爪牙手勢，令神徒超級期待！

Anson Lo（盧瀚霆）上月25日推出新歌《Mr. Stranger》。

《Mr. Stranger》MV在YouTube上架至今，累積超過500萬觀看次數，教主在IG多謝神徒！

教主今日又在IG Story上載在洗手間拍MV一幕。

還畫了公仔送給神徒！

教主在今日白色情人節，為神徒送上《Mr. Stranger》MV的Dance Version。

教主昨晚還在IG Story上載教母為他炮製的愛心晚飯相，大讚媽咪廚藝：「最近有種感覺，教母應該要開餐廳！」不過之後他又寫道：「然後這想法一閃即逝，教母繼續享受退休生活比較好，繼續努力工作養教母！」很孝順！ 教主和教母感情相當好，早前教母生日，他就在IG感性留言：「教母，知道最近的日子你很擔心我，擔心我太夜歸家，擔心我拍電影的情緒，擔心我對新歌的著緊，每一晚你也依然堅持在我踏入家門口時，走出客廳見我，哪怕只是閒聊幾句！新一年，但願你不用再為我太操心，我會好好照顧自己，努力做好表現給你看，讓你自豪！生日快樂，我愛你，My Queen！」母子情深！

教主昨晚還在IG Story上載教母為他炮製的愛心晚飯相，大讚媽咪廚藝：「最近有種感覺，教母應該要開餐廳！」

不過之後他又寫道：「然後這想法一閃即逝，教母繼續享受退休生活比較好，繼續努力工作養教母！」很孝順！

教主和教母感情相當好，早前教母生日，他就在IG感性留言。