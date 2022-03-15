無情的疫症 暖暖的人情

新冠疫情嚴峻，醫護人員既忙且累，偶爾得到別人的體諒和支持，確實倍感窩心。

有一天，病房滿是孕婦和產婦，相繼再有孕婦因作產而入院，加上有同事因自己或家人染疫而留家隔離，人手嚴重短缺，我們必須把原定安排好的催生程序推遲。Peg姑明白到孕婦接受催生既緊張又擔心，誰不想被招待得好一點？我不好意思地走到一位太太跟前解釋情況，提議她先作走動，待病房情況改善才為她催生；她不單沒有表現失望或不如意，更點頭說道：「好的，希望你們不要太忙吧，俾心機！」

另外，在產後房，既疲累又虛弱的新手媽媽，對初生BB總會感到束手無策，想在留院短短的數天內被指導多一點餵奶和照顧技巧，於是她們相繼按鐘要求支援是自然不過的事；在超忙碌的日子，一切都應接不暇，要她們久等，我們都會輕輕地道歉，而通常收到的回覆是：「唔緊要，你哋忙嘛！」別人的體諒不是理所當然的，我每每收到這些回應，再忙也感到值得。

早前一名孕婦作產入院，為夫婦進行快速測試時，丈夫被驗到陽性結果，雖然太太結果呈陰性，但由於她是密切接觸者，我不能再照顧她，只能作轉送安排；起初丈夫表現困惑，解釋他前天剛打完第三針疫苗，感到不適以為是打針後的反應，而且他只在家工作及照顧太太，接收外賣和陪太太覆診，懷疑是我們驗錯，導致她太太不能得到適切的照顧。我穿着防護裝備陪着他們，和太太介紹即將生BB注意的事項，以及防止母子感染的措施，個多小時後，丈夫的核酸檢測也得出陽性結果，於是我為太太作轉送安排；夫婦突然對我道歉及道謝，覺得為我添了麻煩，甚至增加了我的感染風險。我答道：「不客氣，醫護人員預咗啦！」後來知道丈夫和母子都平安，我都感欣慰。

我們的工作專責去照顧和安慰病人，但當反被問候、關心和諒解時，那份感覺是那麽溫暖的！它讓我們更有力量繼續服務下去。祝願所有貧病老弱者能得到照顧，往生者能有尊嚴地得到善終；期待漫長的疫情盡快完結，大家除下口罩，相視而笑，珍惜彼此。