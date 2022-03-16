FILA x Van Gogh Museum再出春日聯乘系列

提起梵高，很多人即時會想起他的名畫。意大利運動品牌FILA繼去年與梵高博物館推出聯乘後，今個春季再次攜手，推出全新「FILA x Van Gogh Museum」聯乘系列，為了配合春季主題，更特意從館內的梵高的珍品中挑選了數幅經典代表作，並以此為靈感，重新注入男女裝外套、短袖上衣、連身裙、褲裝及手袋等服飾。



以《Tree Roots》為靈感的男裝外套 $2,080

以《Tree Roots》為靈感的男裝短褲 $980

以《The Bedroom》計設的男裝Tee $980



以《Wild Roses》設計的女裝Tee $980

以《Wild Roses》設計的女裝手袋 $980

以《Orchard in Blossom》為靈感的

女裝Tee $980

系列沿用Oversized版型，而最吸睛之一絕對要選上梵高生前最後一幅作品《Tree Roots》為靈感的長袖外套及短褲套裝，服飾保留梵高用色鮮明的風格；另一大熱單品《The Bedroom》為人熟悉，梵高迷絕不可以錯過！另外FILA亦將《Wild Roses》及《Orchard in Blossom》融入女裝短身Tee中，完全展現出春日綠意盎然的感覺！至於其他單品，亦特別採用春日色調、珠片工藝、蝴蝶結縛帶設計，或以紗裙營造層次感等細節，令經典及時尚成功融合。而Tee上更印有「Vincent」（梵高）的簽名和名言，加上及「FILA」logo融入服飾中，更添時尚。另外，FILA亦把名畫化成不同款式的印花，印在Pastel色調的上衣，令春天的休閒造型充滿溫暖。

除了成人款式，FILA旗下的高級時尚童裝品牌FILA KIDS亦同步推出「FILA KIDS x Van Gogh Museum」春季童裝聯乘系列，當中除了有《Tree Roots》外套短褲套裝及《The Bedroom》Tee外，亦加入連帽風褸，極具功能性。至於女童服飾則將蝴蝶袖上衣、連身百摺裙、休閒褲等變成梵高的畫布；今季特設的兩件式連衣裙，除了可單獨穿着，亦可與連成一套連帽的短袖衞衣穿着，又或可配搭蝴蝶袖Tee或其他服飾，讓小朋友發揮創意自創造型。另外童裝服飾更可讓父母與孩子配成親子裝，於春日齊齊出動，打造一家時尚造型！

（左）女童連身裙 $1,280、（右）男童外套 $1,480及短褲 $780 女童外套 $1,380 女童Tee $680

男童外套 $1,380 女童連身裙 $1,280 女童長褲 $880

FILA指定專門店

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電話：22643660（中環店）

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FILA官方網上商店： https://www.fila.com.hk/