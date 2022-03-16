Anson Lo 獲邀拍喪屍西片《重慶大廈》 英國導演讚教主：有異於常人嘅才華

美國娛樂雜誌《Variety》近日報道，Anson Lo（盧瀚霆）衝出國際，將於7月拍攝由英國導演Bizhan Tong執導的新戲《Chungking Mansions》（重慶大廈），故事講述香港爆發喪屍病毒，大家走入重慶大廈避難，教主扮演參觀重慶大廈的團友，在大廈遇上喪屍。報道指除教主外，還有《單身即地獄》韓國男星崔時訓、《進擊的巨人》日本女星武田梨奈、新加坡男星陳泂江、《嚇鬼阿嫂》泰國女星Davika Hoorne，和香港演員李施嬅、陳瀅、張繼聰等參與演出，預計明年夏天上映！

美國娛樂雜誌《Variety》近日報道，Anson Lo衝出國際，將於7月拍攝由英國導演Bizhan Tong執導的新戲《重慶大廈》。（IG圖片）

《重慶大廈》故事講述香港爆發喪屍病毒，大家走入重慶大廈避難，教主扮演參觀重慶大廈的團友，在大廈遇上喪屍。（IG圖片）

報道指《重慶大廈》亦有《嚇鬼阿嫂》泰國女星Davika Hoorne參與演出。（IG圖片）

消息一出令神徒相當興奮，Anson Lo經理人花姐接受傳媒訪問時，雖然說：「𠵱家仲係洽談中，未落實合作。」不過Bizhan Tong今日接受香港傳媒訪問時，大讚Anson Lo有異於常人的才華。導演指看了教主的歌和電影後，很欣賞他，而教主試鏡時充份理解角色和故事，無論外型和氣質都很符合角色要求，所以即刻決定由他演出。導演又大爆教主在戲中擔當重要角色，能夠展示他機智、幽默的英雄形象，亦會有動作場面！電影預計今年7月開鏡，雖然戲中會以英語為主，但演員有機會用自己語言演繹，即是可以聽到教主在戲中說廣東話！

Bizhan Tong今日接受香港傳媒訪問時，大讚Anson Lo有異於常人的才華。（IG圖片）

導演指教主試鏡時充份理解角色和故事，無論外型和氣質都很符合角色要求。（IG圖片）

Bizhan Tong曾獲Festival of Cinema NYC最佳導演獎，他今日在IG上載新戲《重慶大廈》的報道寫道：「我的目標是讓重慶大廈不僅成為香港史上最大的喪屍片，而且成為一部將國際關注重新帶回香港娛樂界的電影。」又說：「電影中的每位演員都是獨一無二的，與他們一起工作我感到無比自豪，或者感到更謙虛！」

Bizhan Tong今日在IG上載新戲《重慶大廈》的報道寫道：「我的目標是讓重慶大廈不僅成為香港史上最大的喪屍片，而且成為一部將國際關注重新帶回香港娛樂界的電影。」（IG圖片）

Bizhan Tong亦有邀請陳瀅參與演出《重慶大廈》，陳瀅早前參演導演未播映的犯罪連續劇《Forensic Psychologist》。（IG圖片）