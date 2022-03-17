DISNEY《木偶奇遇記》

華特迪士尼於較早前公布將1940年上映之經典動畫作品《木偶奇遇記》（Pinocchio）重新打造為真人版，並由奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）飾演木匠蓋比特（Geppetto）一角後，引起全球影迷熱切討論及期待！

演員陣容包括由湯漢斯飾演的木匠蓋比特、天才童星班傑明·伊雲·安斯禾夫（Benjamin Evan Ainsworth）飾演由木匠製作並視為兒子的小木偶皮諾丘（Pinocchio）、約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）扮演著木偶Pinocchio的內心嚮導員蟋蟀占美尼（Jiminy Cricket）、金像提名演員辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）飾演藍仙女(Blue Fairy)、基根米高奇（Keegan-Michael Key）飾演 “Honest” John、金像提名演員羅穎妮巴高（Lorraine Bracco）飾演新角色Sofia the Seagull及盧克伊雲斯（Luke Evans）飾演的車伕The Coachman。

真人版《木偶奇遇記》由羅拔湛米基斯(Robert Zemeckis)、Derek Hogue、安德魯·米亞諾Andrew Miano、基斯·華士Chris Weitz及保羅·華士Paul Weitz擔任製作人；Jackie Levine、Jack Rapke、Alexandra Derbyshire及Jeremy Johns擔任執行製作人，電影預計2022年9月於Disney+ 獨家上線。