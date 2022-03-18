疫情不出家門 專人上門收派服務

第5波疫情未見下滑，不少商鋪停業，市民亦減少外出，網購成為大家指定的日常生活習慣，但因有員工染疫而關閉大部分的郵局及已不設派送上門的本地大型速遞服務公司，就令不少市民大為｢頭痛｣，其實香港還有不少速遞公司願意提供服務，甚至零接觸派送上門服務，大家可視乎自己需要，選擇合適的服務。

除了一般物資外，大家關注的中西藥以至抗疫物資亦會運送，而且上門派送不另收附加費。

ZeekStore快電商平台集合多間食肆及大型餐飲、新鮮食材，以至生活百貨，提供｢一條龍｣服務，讓大家輕鬆購物。

１. Zeek

很多物流公司都因為疫情而暫停或縮短配送時間，Zeek除了自取點外，仍然維持配對專員上門收派服務，更以零接觸派送方案保障配送員及顧客安全。主要以手機app落單，除了一般物資外，大家關注的中西藥以至抗疫物資亦會運送，而且上門派送不另收附加費。最吸引的還是價錢，每單低至$29（工商用）。由落單後預計最快10分鐘安排配送（*需視乎地區、交通路況等實際情況而定）。另外Zeek亦有ZeekStore快電商平台，集合多間食肆及大型餐飲、新鮮食材，以至生活百貨，提供｢一條龍｣服務，讓大家輕鬆購物。

Zeek

Android – https://zlnk.net/appandroid

iOS – https://zlnk.net/appstore

ZeekStore

https://www.zeek.store/brands

派送範圍：香港各地區

派送費用：最平$29起（工商帳戶）

Pickupp亦有購物平台，不過主要為食物，亦有售少許快測用品。

2. Pickupp

主要以手機app運作，包括自取點、上門派送服務等等，另外亦與兩間醫療機構合作派送中西藥品，中心合作，每單最低$40（個人帳戶），亦可以實時GPS追蹤貨件。(* 派送上門服務視乎地區的確診情況而定，否則顧客面下樓取件。）另外，Pickupp亦有購物平台，主要為食物，亦有售少許快測用品，另外亦有自提點現貨即取，更會有不少限時優惠。

派送費用：

個人帳戶 – 即日送達每單$40起，翌日送達每單$22起（最低數量為10單）

企業帳戶 – 4小時及翌日送貨，每單最低$36起

3. LALAMVOVE

以手機app下單，除有一般派送服務外，另外亦有代買、代取服務，另設中醫藥材即日上門派送、抗疫必需品派送等，如用步兵及電單車服務（需視乎地區的確診情況而定），最平$40。另外亦與５間網上買餸平台合作，網購後可直送上門，極方便不宜外出的朋友使用。

派送費用：

步兵及電單車派送服務 低至$40起

Van仔 低至$50起

4. GOGOX

以手機app下單，運費最低$40起，可叫點對點或多點送貨，亦設有上門收送，並超過6萬名登記司機及步兵車手，可作即時、4小時、即日將小型貨件速遞上門。另亦可以手機APP選用有代買服務，並設優惠碼至3月31日。

派送費用：

步兵及電單車派送服務 低至$40起

5. 翼蜂速運 AlaBeeExpress

需1至2天派送（如疫情影響時間會較長)，仍維持無接觸交收。貨件最快翌日送到，並有近80個合作自採點取件。並有運單追蹤，亦提供上門派送，最平$33。

派送費用：首1kg $33，續重每0.5kg +$3

網址：https://alabeeexp.com/login

電話：94490170

