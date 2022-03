激減20磅迎新戀情     鄭欣宜男友係花店老闆￼

鄭欣宜(Joyce)是沈殿霞(肥姐)愛女,她於今年2月肥姐逝世14年的忌日,在IG感性留言:「 今年35歲了,佢(肥姐)都走咗14年了。人愈大愈珍惜佢那種不離不棄。無論我有多壞,無論我令佢多失望,到最終佢都會叫我『過嚟』然後錫返我。如果我搵到一個⋯同樣對我不離不棄⋯都能接受我嘅好與壞,在任何情況的最終都會叫我『過嚟,錫返』嘅人⋯就好𡀔。」原來欣宜已經找到了!

欣宜在今年肥姐逝世14年的忌日,於IG感性留言:「 如果我搵到一個⋯在任何情況的最終都會叫我『過嚟,錫返』嘅人⋯就好𡀔。」

以生酮飲食法3個月激減20磅的欣宜,近日在IG貼出挨着神秘男膊頭的照片,網民猜她想借機放閃,之後神秘男極速被起底,他叫Derek,年約38歲,是上環花店Café「The Floristry」的老闆,曾留學英國,由於口才了得,不時靠所養的斑點狗製造話題,成功以內涵贏得欣宜歡心。

以生酮飲食法3個月激減20磅的欣宜,在IG貼出挨着神秘男膊頭的照片,網民猜她想借機放閃。

原來神秘男叫Derek,年約38歲,是上環花店Café「The Floristry」的老闆。

欣宜今年情人節在IG貼出人花合照,該花束就是出自The Floristry,當時她寫道:「Wild heart cant be tamed !」之前又背着The Floristry的tote bag影相寫道:「 This wild heart never stops!」相信當時欣宜已經和Derek拍拖。欣宜爆出戀情,她所屬的唱片公司寰亞表示:「沒回應,謝謝!」

欣宜今年情人節在IG貼出人花合照,該花束就是出自The Floristry。

欣宜試過背着The Floristry的tote bag影相。