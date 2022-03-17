激減20磅迎新戀情     鄭欣宜男友係花店老闆￼

鄭欣宜（Joyce）是沈殿霞（肥姐）愛女，她於今年2月肥姐逝世14年的忌日，在IG感性留言：「 今年35歲了，佢（肥姐）都走咗14年了。人愈大愈珍惜佢那種不離不棄。無論我有多壞，無論我令佢多失望，到最終佢都會叫我『過嚟』然後錫返我。如果我搵到一個⋯同樣對我不離不棄⋯都能接受我嘅好與壞，在任何情況的最終都會叫我『過嚟，錫返』嘅人⋯就好𡀔。」原來欣宜已經找到了！

欣宜在今年肥姐逝世14年的忌日，於IG感性留言：「 如果我搵到一個⋯在任何情況的最終都會叫我『過嚟，錫返』嘅人⋯就好𡀔。」

以生酮飲食法3個月激減20磅的欣宜，近日在IG貼出挨着神秘男膊頭的照片，網民猜她想借機放閃，之後神秘男極速被起底，他叫Derek，年約38歲，是上環花店Café「The Floristry」的老闆，曾留學英國，由於口才了得，不時靠所養的斑點狗製造話題，成功以內涵贏得欣宜歡心。

以生酮飲食法3個月激減20磅的欣宜，在IG貼出挨着神秘男膊頭的照片，網民猜她想借機放閃。

原來神秘男叫Derek，年約38歲，是上環花店Café「The Floristry」的老闆。

欣宜今年情人節在IG貼出人花合照，該花束就是出自The Floristry，當時她寫道：「Wild heart cant be tamed ！」之前又背着The Floristry的tote bag影相寫道：「 This wild heart never stops！」相信當時欣宜已經和Derek拍拖。欣宜爆出戀情，她所屬的唱片公司寰亞表示：「沒回應，謝謝！」

欣宜今年情人節在IG貼出人花合照，該花束就是出自The Floristry。

欣宜試過背着The Floristry的tote bag影相。