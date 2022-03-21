血尿誤作尿道炎 需留意患膀胱癌

男性和女性，患膀胱癌的數字相差不遠，但女性膀胱癌是一個特別值得關注的問題，因為女性一般較容易有尿道炎和血尿，所以不時會看到女性膀胱癌病人因血尿求醫，卻被當作是尿道炎，導致延遲了確診。所以，女性膀胱癌平均要到較後階段才被發現，對治療成效造成影響。

膀胱癌的治療方案要考慮很多因素，首先考慮確診時的期數。本港發現的膀胱癌個案，約有三分之二屬於「非肌肉入侵性」，即相當於早期；其餘則屬於「肌肉入侵性」，即相當於第二期或以上。治療上分別很大：

女性一般較容易有尿道炎和血尿，所以不時會看到女性膀胱癌病人因血尿求醫，卻被當作是尿道炎，導致延遲了確診。

「非肌肉入侵性」膀胱癌 —— 常用療法包括利用膀胱內窺鏡將可見的腫瘤組織刮清，這療法很多時要配合輔助治療，例如「膀胱卡介苗灌注」，利用卡介苗吸引免疫細胞去到膀胱，繼而殺死腫瘤細胞。這療程一般需要一至兩年時間。

「肌肉入侵性」膀胱癌 —— 基本上會考慮以手術切除膀胱，傳統標準是全膀胱切除，「以絕後患」，但切除後沒有了膀胱，很多時就需要在肚皮上開一個造口，以人工引流的方式排尿，即俗稱「孭尿袋」。

近年亦發展出兩種較新的做法：全膀胱切除後，利用病人的小腸重造一個人工膀胱，連接著兩邊輸尿管，避免了「孭尿袋」；或考慮膀胱保留手術，即以內窺鏡局部切除膀胱，餘下的膀胱接受五至六星期的放射治療，很多時也會配合化療，希望清除腫瘤的同時也可替病人保留膀胱。