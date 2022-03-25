袪濕中藥有助治新冠病

中醫學上有所謂「六淫」：風、寒、暑、濕、燥、火，濕是其中之一，也是一種邪氣。不過，中醫所說的邪氣不是鬼怪，而是指「致病因素」。如果天氣長期陰雨，居住的地方潮濕，或長時期在水上工作，或淋雨濕衣後未能及時換衫，都會導致身體受濕。特別在人體狀態較差的時候，最容易在上述的的環境下感染濕邪，即受到濕這種「致病因素」影響。

在中醫來說，濕邪是一種很濁而且會滯留很久不去的邪氣。所以，因感染濕邪而引起的疾病一般病程較長，很難治療。例如：濕疹、風濕痛症、慢性腸胃炎、慢性尿道炎、慢性肝炎等都屬於濕邪的疾病。總之，濕邪之病最傷人的正氣，而脾虛的人則最容易受濕邪侵入。

甚至，持續快兩年半的新冠疫情，也屬於一種邪氣，亦和濕有關。所以，國內曾公布中藥使用指南，若感染新冠後有腸胃不適症狀的，可用袪濕的中藥治之。

新冠病也屬於一種邪氣，亦和濕有關。所以，國內曾公布中藥使用指南，若感染新冠後有腸胃不適症狀的，可用袪濕的中藥治之。

其實，可袪濕的中藥有很多，例如：慢性尿道炎或膀胱炎可用通草、車前草、金錢草、雞骨草、川萆薢、燈芯草去濕；慢性腸胃炎可用蒼朮、佩蘭、藿香、白頭翁、穿心蓮、青蒿、苦參去濕；皮膚濕疹可用地膚子、白花蛇舌草、蒼朮、滑石、萹蓄去濕。

但要注意，當濕邪入侵人體初起病時，可以用袪濕的中藥，但如困濕邪滯留在人體時間太久，就會損傷人的正氣，再只用去濕的中藥已無濟於事，這時候最好是大補脾胃，大補陽氣，即「扶正以袪邪」。如何運用去濕的中藥，最好先諮詢註冊中醫師。