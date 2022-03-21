新冠肺炎染疫前後湯水食譜 增強免疫力、康復調理及食療貼士

疫情嚴峻，今日衛生署衛生防疫中心宣佈，第5波累計已接近100萬人，大家都擔心自己會中招。但其實做足個人清潔，再加上中醫師提供一系列增強免疫力湯水，雙管齊下，讓自己身體更強壯。但若不幸染疫，又有甚麼湯水適合飲用，請來位元堂註冊中醫師施穎及葉永生提供市民適合飲用的湯水，材料簡單易做，一般大人小孩都適合飲用。

防中招增強免疫力湯水

至於想增強抗抵力的朋友，葉永生中醫師則推介一款藥膳湯水給大家飲用。葉醫師認為不少中藥材都有增強自身免疫力的效果，當中雲芝有健脾利濕、止咳平喘、清熱解毒及抗腫瘤功效。而靈芝則可補氣安神，止咳平喘。兩芝均可增強免疫力、延緩衰老、降血糖、護肝、抗腫瘤等等療效。而這款｢雙芝湯｣，可以健脾化濕，養陰清肺，益胃化痰，補氣安神。另外更可加入一些食材一同煲。無論大人小朋友都適合飲，唯體質偏寒的人不適合飲用。

雙芝湯（3人分量）

材料：雲芝0.6兩、靈芝0.4兩、無花果0.3兩、北沙參0.4兩、南沙參0.4兩、陳皮0.1兩，瘦肉適量。

做法：將藥材洗乾淨後，雲芝整碎，靈芝切薄片，瘦肉切片，然後用2公升水，將所有材料全部放入，大火煲滾後轉慢火煲2至3小時，最後調味食用。

確診後中藥調理

葉醫師從中醫角度，提提確診人士於飲食上要注意，湯水一般是偏｢補｣為主，《內經》有云｢病熱少愈，食肉則復，多食則遺｣，所以確診後和剛康復的朋友，在康復後頭兩天都不宜吃肉，而湯水內多數會加入肉，故不太適合飲湯。醫師則推薦確診人士飲用以下中藥，有助祛瘟解表，利咽解毒。此湯水適合長者、大人及小朋友都適合飲，甚至平日時傷風流感均可以飲用，但需要注意自己是寒性還是熱性體質。

1.祛瘟解表、利咽解毒湯水

（偏寒體質）成分：藿香、佩蘭、蘇葉、蒼朮、玄參、桔梗各0.13兩

（偏熱體質）成分：生薏米0.3兩、金銀花、連翹、桑葉、藿香、玄參、桔梗各0.13兩

做法：將藥材洗乾淨後，用500-600毫升清水，再放入全部材料，大火煲滾後轉慢火煲30分鐘便可飲用。

如何簡單區分寒熱體質？

葉醫師亦提供一般簡單區分寒熱體質的方法，不過很多人都不會是只偏寒，或偏熱兩種體質，想具體詳細自己的體質判斷，請咨詢中醫師。

偏寒體質 舌頭顏色淡或暗、舌苔白，平常容易腹瀉嘔吐，大便爛但不會很臭，怕冷，身冷（不光是手腳冷，因為手腳冷的人不代表一定是寒底，因為陽熱鬱結體內無法傳達四肢，也可以出現四肢冷。），比較喜飲喝熱水。 偏熱體質 舌頭顏色紅、舌苔黃，平常容易生瘡、便秘或大便爛，大便好臭，怕熱，身熱，怕熱，比較喜飲凍水。

至於另一位施穎中醫師，則認為中醫康復治療，原則以扶助正氣、益氣養陰、清除餘熱及補益肺脾。而在病發期間，身體的水分難免耗失，抗病減低了身體大量的原動力，消化系統亦見調節紊亂，所以在後期肺脾氣虛者，見胃腸道不適症狀如胃脹、大便時爛時硬、腸鳴腹痛、治療就以益氣健脾為主；氣陰兩虛者，症見神疲乏力，語聲低微，呼吸氣短等症狀，以養陰益氣為主。調理身體先要扶助正氣，清熱毒祛濕，自古以來赤小豆，薏苡仁是祛濕良方。如能祛濕氣，體內濁氣減少，細菌病毒生存的環境改變了，身體自然會慢慢好。推仲以下湯水適合一家大小飲用。

2.清熱毒祛濕湯（4至5人分量）

成分：赤小豆1兩、生薏苡仁1兩、炒扁豆1兩、葛根1兩、芡實1兩、陳皮3 錢、蜜棗3粒

做法：洗淨藥材後浸泡 30 分鐘，放入鍋内，加入清水 1.5公升，大火煲滾改中火煮 45 分鐘。

施穎醫師更認為除了去濕邪，除了去濕邪，還要留意清除身體的餘熱，市面上有清感散以全天然草本成分配製而成，比較方便。如果自己煲的話，可選用板藍根及金銀花兩種藥材。皆因這些中藥都有清熱解毒，退燒抗病毒之效，亦有提高免疫力、促進人體新陳代謝的功效，可以稱為中藥的（抗生素）。

要注意，體質虛寒，四肢冰冷的人需加生姜，但不建議飲用。至於孕婦、小朋友，甚至癌症病人亦可依照自己體質飲用。

3.清熱解毒涼茶

成分：板藍根3錢、桔梗2錢、甘草3錢、金銀花2錢。

做法：將藥材洗淨後，以500ml清水先浸10分鐘，再用大火煲滾，之後改以中火煮15至20分鐘，焗10分鐘之後可飲用。

施醫師小貼士：

很多確診後的朋友，都會比較多痰，久久未能清除。施醫師表示，如果痰白有泡的話，就是寒痰，可用陳皮來焗水。如果是黃痰，是熱症，可以吃蛇膽川貝，或含蛇陳皮。如果是乾咳沒有痰、舌苔少，不停喝水的話，多為陰虛，可以用沙參玉竹煲水飲用。

另外剛康復的人士應避免吃會｢破氣｣的食物，例如蘿蔔、芹菜、瓜果等。宜多吃能補氣食材，如人參、准山、薯仔等。亦不宜喝凍飲及吃｢生冷｣食物，如刺身、雪糕等。因為此類食品對脾胃不好，耗傷氣血，阻礙回復正氣。

在家抗疫 – 舒鬱解結茶飲

很多朋友都會因為在家長期抗疫、隔離，以致出現不開心、恐慌、不安、孤獨、無助、壓抑、抑鬱、悲觀、憤怒、緊張等，會有想疏遠逃避他人或不被重視的心態，施穎中醫師提供兩款有助舒肝解鬱的茶，製法簡單方便。

醫師表示這兩款茶飲都比較溫和，寒底、熱底均可飲用，不過有糖尿的人士不宜加入蜜棗。至於小朋友的話，可以按適量分量飲用，但如果家長的話，可給小朋友吃珍珠末，皆因珍珠末有安神定驚的作用，可舒緩緊張不安的情緒。且珍珠末有除痰解毒的功效，可以一併將體內的熱毒排出。

解鬱花茶

材料及製法：用蠟梅花、玫瑰花、銀花、菊花和杞子各3錢，煲水滾15-20分鐘即可。

健脾潤肺水

材料及製法：可用金銀花0.3兩、石斛0.3兩、菊花0.3兩、枸杞子0.3兩、百合0.4兩、蓮子0.4兩、杏仁0.15兩、蜜棗2-3粒先浸20分鐘，大火煲滾改中火煮20分鐘，焗10分鐘。

受訪醫師：位元堂註冊中醫師

位元堂註冊中醫師葉永生