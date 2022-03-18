Anson Lo 成功激增14磅  爆笑戴帽扮殭屍   AK、Jer正錄新歌  ￼

MIRROR一連四個星期五晚，派出不同成員在ViuTV官方fb開live，和留家抗疫的鏡粉聊天，昨晚是最後一次，三位成員包括Anson Lo（盧瀚霆）、Jer（柳應廷）同AK（江𤒹生）。Anson Lo透露自己增肥成功：「2022年1月真係瘦咗好多，最瘦試過128磅！我由拍完《Mr. Stranger》MV之後就開始增肥，成功由一月時嘅128磅增到依家142磅，每日堅持食三餐，中間食小食，好似飯卷，每日飲兩支protein milk shake！」Jer踢爆教主平日飲齋啡瘦面，AK透露其實三個都有飲齋啡：「不過有時飲得齋啡多會胃痛，所以有時會飲黑豆水！」Jer就自豪說：「我瘦咗5kg，依家148磅。」Anson Lo驚訝：「咁叻，前幾日我見你都瘦咗好多！」

MIRROR 成員一連四個星期五晚開live，昨晚是最後一次，三位成員包括Anson Lo、Jer和AK。

三子早前都出了新歌，大家互讚對方MV，談到教主新歌《Mr. Stranger》以吸血鬼做主題，AK提議他可以扮殭屍：「點解唔試吓做殭屍呢，古代中國嗰隻！」Jer接着說：「戴住嗰啲帽，喺度跳嗰啲！」教主笑說：「下次試吓囉！」然後拿出帽子調轉放在頭上扮殭屍， AK亦將自己的帽調轉戴，場面搞笑！

談到教主新歌《Mr. Stranger》以吸血鬼做主題，AK提議他可以扮殭屍：「點解唔試吓做殭屍呢，古代中國嗰隻！」

教主笑說：「下次試吓囉！」然後拿出帽子調轉放在頭上扮殭屍， AK亦將自己的帽調轉戴，場面搞笑！

之後AK大爆MIRROR準備推出新歌，大家正在排舞，不過因為疫情關係，所以未拍MV，他說很喜歡新歌，因為編舞很有型，教主忽然提議每人劇透新歌舞步和動作，令鏡粉超興奮！除了團歌，三子亦為自己新歌做準備，AK新歌和另一朋友合寫，是正能量和開心的情歌，已經開始錄音。

AK大爆MIRROR準備推出新歌，大家正在排舞，教主忽然提議每人劇透新歌舞步和動作，令鏡粉超興奮！

Jer透露已錄新歌第一個section，但由於難度很高，所以要再練習和揣摩。教主就正在揀歌中：「搵到一隻幾鍾意，但有 少少保留，因為每次做跳唱歌，究竟揀一隻好pop嘅歌定唔同啲呢，可以表達多啲深層意思，我自己想今年第二隻玩多少少深層意思，今次《Mr. Stranger》大家俾咗一個勇氣我，可以試多啲。」

除了團歌，三子亦為自己新歌做準備，AK新歌和另一朋友合寫，是正能量和開心的情歌，已經開始錄音。

Jer透露已錄新歌第一個section，但由於難度很高，所以要再練習和揣摩。