《Yes!》創辦人邵國華病逝  終年64歲

《Yes!》創辦人兼資深電台節目主持人邵國華昨日逝世，終年64歲。綽號「邵大哥」的邵國華1989年和倪震、梁繼璋主持電台節目《三個寂寞的心》，一度成為全港電台節目收聽榜榜首。之後邵國華和倪震創辦《Yes!》，並任主編，廣受年青人歡迎，更掀起「Yes卡」抽卡潮。

《Yes!》創辦人兼資深電台節目主持人邵國華昨日逝世，終年64歲。（影片截圖）

邵國華1994加盟新城電台，和雷宇揚、歐錦棠主持節目《香蕉俱樂部》，亦成為同名電影的編劇和演員。他1989年曾罹患舌癌，接受多次手術後只剩五分之二舌頭，同時患有地中海貧血症、乙型肝炎，2009年獲再生會選為「香港十大再生勇士」。其昔日拍檔梁繼璋在社交網貼文悼念：「懷念邵大哥，一路走好！」

邵國華1989年和倪震、梁繼璋主持電台節目《三個寂寞的心》，一度成為全港電台節目收聽榜榜首。(梁繼璋FB)

邵國華好友Anthony Lo昨日在fb發文悼念：「我的好朋友邵國華，於今早離開了世界，享年64歲，和他相識了28年，是我第一份工《YES!》的老闆，之後我們成了好朋友，和他一起選購結婚戒指、看著他的子女出生、一起喝酒吃海膽，那時香港市道好，吃海膽吃到飽，十分幸福，我們也喜歡一起看電影，他更替我出版了第一本小說，是個無所不談的交心好友，一個癌症病患者，克服困難，重生起步，雖然遇人不淑，被騙了整間公司，但依然堅持奮鬥，及後更成了醫療專家，生命力強是我最尊重邵生的地方，邵生更是香港第一個楝（棟 ）篤笑藝人，曾經主演過電影《救世神棍》等，亦是個出色的作家。遇上苦難的時候，我們都會互相支持，和他的太太也是好朋友，因疫情問題，家人和我都未能親身送別，倍感遺憾，他是我的長輩、師傅、好友，希望在遙遠的地方，你能好好的過活，再沒有病痛，重現笑容，我們一起做過很多核突的事情，也一起做過很多有意義的事，這一生能遇上邵國華這個好人，是人生的榮幸。一路好走了，好朋友。」