MIRROR 全團入選百大俊男   姜濤、AK、Ian、Jeremy、Lokman紅到去印尼￼

美國網站TC Candler每年都會舉行「全球百大俊男／美女」排行榜（The 100 Most Handsome Faces），早前已有11名MIRROR成員成功入圍角逐，最新連Alton（王智德）都榜上有名，MIRROR全團入選，為港爭光，恭喜！不只這樣，MIRROR成員近日亦紅到去印尼！

MIRROR人氣爆燈，成員多次衝出國際！

美國網站TC Candler每年都會舉行「全球百大俊男／美女」排行榜，早前已有11名MIRROR成員成功入圍角逐，最新連Alton都榜上有名，MIRROR全團入選。

繼近日姜濤連續兩年成為英文雜誌《Tatler》300位「亞洲最具影響力人士」之一後，《Tatler Indonesia》最近在官方IG和網頁以《Five watches worn by MIRROR, the rising Hong Kong Cantopop Boy Band》為題，介紹MIRROR五子姜濤、AK（江𤒹生）、Ian（陳卓賢）、Jeremy（李駿傑）、Lokman（楊樂文）戴過的名錶，又以「躍升的廣東歌男團」形容MIRROR！

《Tatler Indonesia》最近在官方IG和網頁介紹MIRROR五子戴過的名錶，包括姜濤！

還有Ian和Lokman。

其文章引言用印尼文寫道：「對於藝術家、運動員和公眾人物來說，豪華手錶似乎是日常活動中必須佩戴的配飾。從優雅的 Piaget Polo Blue Panda Automatic Chronograph， 到引人注目的 Santos de Cartier，這裏有一些亞洲人物佩戴的豪華手錶，如 Anson Kong、Keung To、Ian Chan、Lokman Yeung 和 Jeremy Lee。」認真威威，令五子的粉絲相當興奮，紛紛留言讚好！

報道還有AK。

Jeremy亦有份。