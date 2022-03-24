新片預告《荒野謎屍》

一名獨居在沼澤的神秘女孩，一段曖昧的三人關係，一個出現在沼澤的屍體，一樁撲朔迷離的兇殺案… 當真相逐漸浮面，更多的秘密將被一一揭曉！由Sony Pictures榮譽發行，改編暢銷小說的《荒野謎屍》（Where the Crawdads Sing）借一宗迂迴曲折懸疑的案件及 一位女孩孤獨成長的故事，揭示現代生活中的疏離孤獨及人性關係。在北卡羅萊納州的一個沼澤，由於家人的離棄，敏感卻又個性堅韌的奇雅一邊探索著沼澤的生態，一邊獨自成長。多年來，有關「沼澤女孩」的流言在小鎮滿天飛，奇雅不被鎮上的人接納，受到孤立的她變得與人隔絕。直到遇上兩名男子，她漸漸敞開心扉，並嘗試重新走進這個對她來說全新的世界… 但隨著其中一名男子的死亡，奇雅成為眾矢之的，不但將隱居荒野的她放到眾人眼前，更被指控為殺人兇手！隨著深入的調查，案情變得更錯綜複雜，更有可能將許多不為人知的事情揭露於人前… 一直孤身一人的奇雅該如何面對，真相又是甚麼？

改編自全球暢銷小說《沼澤女孩》，英文的譯名是小龍蝦歌唱的地方，人一旦願意獨自犯險，進入荒野般的無人之境，就是勇氣可嘉。這部電影除了還原書中主角的在野外救生的能力之外，能讓其他人明白到寂寞的心情。