朴海鎮 通靈查案  李準基死過翻生力戰惡勢力 「黃Viu」原創韓劇四月登場￼

新一輪話題韓劇正蠢蠢欲動！今個四月，「黃Viu煲劇平台」原創劇集《Again My Life》和《現在開始是Showtime!》，由奇幻動作到愛情喜劇，題材包羅萬有，韓劇迷可免費享受最新最快的煲劇體驗！

《Again My Life》4月8日首播

2022年Viu Original首部原創韓劇《Again My Life》由李準基和金智恩主演。

「死過翻生」的李準基決心懲治絕對惡勢力（李準基IG圖片）。

2022年Viu Original首部原創韓劇、由韓國「不老男神」李準基和「初戀系女星」金智恩主演的奇幻動作劇集《Again My Life》，講述熱血檢察官金熙宇（李準基飾）調查腐敗政治人物時死於非命，後來獲得重生機會的他竟回到高中時期，從此踏上第二次的人生旅途、並決心懲治絕對惡勢力的故事。

《Again My Life》中的金熙雅由金智恩飾演。

改編自李海涅的同名長篇小說，《Again My Life》原作主角的重生年齡為18歲，李準基也特地為戲再披校服，日前他在社交平台公開了穿著制服的劇照，隨即引爆網上熱話！現年39歲的他不但被網友大讚童顏，還有不少女粉絲對於他吹彈可破的肌膚自嘆不如。近日他接受訪問時也率先預告，《Again My Life》將為觀眾帶來感動、刺激和歡笑！

《Again My Life》劇照。

《現在開始是Showtime!》4月23日首播

Viu Original原創浪漫喜劇《現在開始是Showtime!》將於4月23日隆重登場。

由韓國型男朴海鎮和童顏美女秦基周領銜主演的原創浪漫喜劇《現在開始是Showtime!》將於4月23日隆重登場，該劇講述個性天差地別——能夠使喚鬼魂的星級魔術師車次雄（朴海鎮飾）與擁有通靈能力的熱血女警高瑟海（秦基周飾）相遇後，聯手解決案件的爆笑搜查故事。

《現在開始是Showtime!》由韓國型男朴海鎮主演。

長腿Oppa朴海鎮自《上司實習生》後開啟了搞笑之路，與《現在開始是Showtime!》的喜劇定位不謀而合；加上劇集由話題韓劇《大力女子都奉順》導演李亨民和人氣漫改劇《雙甲路邊攤》編劇河允雅聯手打造，幕前幕後皆有信心保證！