Meadows全新汽水系列登場

近這兩個月，疫情嚴峻，很多朋友也乖乖的留在家中抗疫，但長期在家，難免令人心情鬱悶，這時候就應該為自己打氣！有研究指出，港人平均每星期便飲用 3 至 5 次有汽飲品，尤其港人至愛邊愛煲劇邊吃零食，此時，喝一口汽水是何等滿足！最近，Meadows 特別推出全新 Meadows Cola 系列，包括原味、無糖及梳打水，而且價錢絕對「親民」，HK$30/2 排，每排 6 罐，大家即可嚐到「夠氣夠 GUR」的有汽飲品，一口喝下，氣泡瞬間沖擊味蕾，刺激又夠暢快，愛喝汽水的朋友，絕對是減壓飲品！

另外除原味及無糖外，同時推出之含零卡路里梳打水，給注重健康飲食的朋友也可以享受同樣夠氣暢快的味覺刺激，大家更可單飲、搭配不同生果或酒類變作獨一無二的特色飲品。

Meadows Cola 系列，包括原味、無糖及梳打水，一口喝下，絕對夠汽，尤其是一口喝下，氣泡瞬間沖擊味蕾那股刺激暢快感，愛喝汽水的朋友一定喜歡！

而由3 月 25 日至 4 月 14 日，大家更大玩Instagram 限時動態濾鏡遊戲，只要於限時內移動頭部和「擘大口」收集畫面噴出之氣泡，並於遊戲結束後標籤@hkwellcome及@2位朋友，然後貼上個人限時動態，分享分數截圖給@hkwellcome，每週最高分數之首 100 名，即可贏得 Meadows Cola 系列零食汽水禮品包，讓你在家隨時為自己打打氣！