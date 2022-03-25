「最慘帶貨明星」李國麟  直播賣衛生巾勁尷尬  上月爆喊話想家￼

近年愈來愈多藝人北上登台，又做直播帶貨，但不人人都順利！好像67歲的李國麟，去年12月直播帶貨，他落力推銷產品，但講足8小時都甚少人落單，當時李國麟雙眼通紅，樣子疲累，有網民留言：「半天了都沒賣出去？」網民估計他連200人民幣都賺不到，成為「最慘帶貨明星」！但在他努力之下，現時已經由「劣質帶貨藝人」變成4.71分（滿分5分）的高分帶貨主播，不過近日又出事！

去年12月直播帶貨，他落力推銷產品，但講足8小時都甚少人落單。

網民估計他連200人民幣都賺不到，成為「最慘帶貨明星」！

日前李國麟直播賣衛生巾、安全褲等女性用品，當他拿出衛生巾後，不少網民問他：「老師試用過嗎？」、「李老師講講怎麼用吧！」、「男的能用嗎？」他說沒有用過，亦不知怎樣用，更加不知產品尺寸、用料。之後他的助手幫忙拆開即場示範，此時李國麟高呼：「這下我知道了，這個上面有寫的嘛，還可以當眼罩！」場面極之尷尬，有網民說：「隔着屏幕都覺得尷尬！」、「都不專業！」之後有好心網民提議他應該賣自己用過的產品，避免同類事情發生！

日前李國麟直播賣衛生巾、安全褲等女性用品。

不少網民問他：「老師試用過嗎？」、「男的能用嗎？」他說沒有用過，亦不知怎樣用！

之後他的助手幫忙拆開即場示範，此時李國麟高呼：「這下我知道了，這個上面有寫的嘛，還可以當眼罩！」場面極之尷尬！

入行46年的李國麟，去年四月到內地工作，離家11個月，李國麟思鄉病發，上月在抖音上載短片，片中他與工作人員吃外賣，其間有人問他：「李老師，你想家嗎？」初時他冷靜說：「一點點一點點！」不過之後就爆喊說很掛念媽媽：「我真的很想家，我想和媽媽吃個飯，想吃媽媽煮的菜！」聞者心酸！

上月他在抖音上載短片，片中他與工作人員吃外賣，其間有人問他：「李老師，你想家嗎？」初時他冷靜說：「一點點一點點！」

不過之後就爆喊說很掛念媽媽：「我真的很想家，我想和媽媽吃個飯，想吃媽媽煮的菜！」