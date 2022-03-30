怎樣服用中藥硬膠囊劑最有效？

在坊間的中醫診所或中成藥店，市民一般很容易會見到中藥膠囊，但究竟膠囊殼是用甚麼原料製造？而又分了多少個規格？以下就為各讀者解說。

首先，膠囊殼分為000、00、0、1、2、3、4、5的8種規格，可按需要而選用，一般情況下選用0及1號較為常見。 膠囊殼亦分為動物膠囊和植物膠囊二種，動物膠囊以明膠為要主原料，而明膠取自於牛骨、牛皮及豬皮 ; 植物膠囊通常由纖維素造成，這種纖維素來源則是由松木或棉花的纖維素提煉而成的，保質期一般比動物膠囊長，特別是在潮濕的環境下，植物膠囊不易老化或變質。

其次，有市民會喜歡打開膠囊直接服用內含物，其實這樣是不正確的，因為膠囊的作用是確保藥物可以順利到達胃部才逐漸釋放藥效，好處是可以令胃部慢慢吸收藥物之餘，亦避免藥物一次過釋放太多而傷及胃部。另外，腸溶膠囊去掉膠囊殼的話，不但使胃受到刺激，更會令藥粉在胃中被吸收，從而影響藥效。而對於緩釋性膠囊而言，藥效需要在服用後緩緩釋放，如去掉囊殼後就會失去保護作用。

最後值得一提的是，服用硬膠囊的方法最好先喝水潤濕食道，然後採用溫水送服，一般不宜超過40℃為宜。因為如用50℃～60℃以上的熱水送服膠囊，明膠殼容易發生軟化，會黏在食道，從而造成損傷。

有市民會喜歡打開膠囊直接服用內含物，這樣是不正確的，因為膠囊的作用是確保藥物可以順利到達胃部才逐漸釋放藥效，亦避免藥物一次過釋放太多而傷及胃部。

中藥小百科

【劑型】膠囊劑

【優點】

硬膠囊外觀整潔，容易吞服。掩蓋藥物的不良氣味，而且崩解快和吸收好。可用於對光敏感、不穩定及熱不穩定的藥物，或具有特異氣味的藥物，需定時定位釋放的藥物亦適合製成硬膠囊劑。

【缺點】

如原料量多，就需要用上比較大顆的膠囊，或是會增加粒數，從而影響消費者使用產品的意願。

【使用注意】

兒童用藥、對胃粘膜刺激性強的藥物不適宜製成硬膠囊劑。

【硬膠囊劑】

靈芝孢子粉膠囊（植物膠囊）、龍芪溶栓腸溶膠囊

撰文：D. Tsang國際中藥及食品發展聯會