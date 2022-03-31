兩地疫苗政策為何有差異？

香港和大灣區其他城市融合，已是大勢所趨，預計愈來愈多港人會到大灣區居住和發展。當然這種流動會是雙向的，當新冠疫情完結後，相信融合的步伐更會加快。然而，大灣區不同城市，尤其本港和內地城市，目前在疫苗的使用上仍有若干差異。

例如腦膜炎雙球菌，有多種不同型的血清群，香港一般用的腦膜炎雙球菌疫苗是可同時預防A、C、W、Y型的四價結合疫苗。但在大灣區其他城市，可能需要先注射兩次A型疫苗，然後再注射兩次A+C二價疫苗，才算完成接種。

以上差異只是一個例子，並不存在孰優孰劣的比較。因為，每個城市對疫苗的選擇，主要是根據本身的流行病學情況，而非根據產地、品牌，也不一定需要隨時引入最新的疫苗。但無可否認，大灣區的疫苗政策愈統一愈好，例如肺炎鏈球菌疫苗，應幾多歲開始打一針？如果各大灣區城市能夠統一，已經是不錯的起步點。

疫苗政策也好，其他醫療政策也好，不同城市並不是「你跟我」或者「我跟你」，而是需要發展出共同水平。

又例如乙型肝炎疫苗，本港自1988年開始為所有出生嬰兒接種，長遠以此減低乙型肝炎帶菌者的人口，繼而減少乙型肝炎、肝硬化、肝癌等的個案數字。目前，並非所有大灣區城市都有相同的做法，將來會否有共識，大家逐步發展至有近似的做法呢？

當然，疫苗政策也好，其他醫療政策也好，不同城市並不是「你跟我」或者「我跟你」，而是需要發展出共同水平。現時已有不少醫生進行大灣區整體醫療發展的討論，包括疫苗、中西醫藥的結合使用等等，長遠來說，都是對大灣區的融合以至大灣區整體醫療水平發展十分重要的課題。