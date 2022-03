￼影后張艾嘉、影帝李康生超強卡士   侯孝賢新劇《良辰吉時》玩幽默懸疑

2022年度HBO Asia首炮原創黑色懸疑喜劇《良辰吉時》,由拍攝《悲情城市》及《刺客聶隱娘》等享譽國際影壇的台灣名導侯孝賢擔任總監製,集合金馬及香港電影金像獎影后張艾嘉、金馬影帝李康生、楊祐寧、黃仲崑、吳大維、段鈞豪等多名超強卡士而香港觀眾又熟悉的演員共演,令人期待!

《良辰吉時》由金像獎影后張艾嘉、金馬影帝李康生主演!

故事奇幻帶幽默諷刺

故事靈感出自一首台灣知名童謠,歌詞講述一隻猴子的七天生活,進而延伸到社會亂象、生死議題與人性荒謬,每一集的故事靈感都是來自童謠裏的一句歌詞改編而成。《良辰吉時》的故事都在虛構的「太平市」發生,透過童言童語的旁白開場:「你們知道嗎?世界上有個奇幻的太平市,能把人生濃縮成七日。」

吳月女(張艾嘉 飾)居住的太平市接連發生了幾則詭譎懸疑及荒誕的死亡事件,包括老死、病死、自殺、他殺、意外或不詳死因,整個城市籠罩着一種詭異氛圍。虛實交錯的奇幻故事由此展開,帶出每具大體背後,有着超越死亡哀傷的荒誕,還有更多離奇故事陸續發生,傳達出不同的人生寓意。

每集故事皆可獨立來看,但原來全劇架構在多重平行時空裏,幾乎每位演員都在七集當中分飾不同角色。金馬影帝李康生是禮儀師,又是金紙舖老闆,其他演員更是身份轉換得令人目不暇給,各演員「玩演技」亦玩得不亦樂乎。

台前幕後強強聯手

劇集故事主題非常新鮮,是台劇少有觸碰的黑色懸疑喜劇,台前幕後班底更具可觀性。監製侯導找來曾與他合作《刺客》的金馬獎提名導演黃熙擔任編劇和導演。黃熙的處女作《強尼.凱克》在2017年台北電影獎中獲得最佳編劇獎。強勁陣容還包括金馬獎最佳美術設計黃文英擔任藝術總監,30年未接演台劇的金馬獎影帝李康生擔任男主角,金馬及香港電影金像獎的雙料影后張艾嘉,以及當初憑電影《十七歲的天空》就獲得金馬獎最佳新人獎的楊祐寧等。

導演黃熙跟台灣傳媒表示:「每個人不論做任何事,都希望當下是個『良辰吉時』,但究竟這個良辰吉時是誰在操控?還是這個操控的人隨時都以不同的樣貌穿梭在我們的生活中,扮演著彼此生命中的過客?」希望觀眾能透過黑色詭異的幽默,對體驗人生有不同感受。

再次跟黃熙合作的侯導跟台灣傳媒表示十分欣賞黃熙描繪人事物的敏銳視角,談到將奇幻寫實融入台灣文化,侯導表示:「劇組團隊有許多和我合作多年的工作人員,包括美術、攝影、剪接和演員等,搭配黃熙的劇本和敘事手法,相信會有很不一樣的戲劇風格呈現,加上國際投資合作,絕對會是難得一見的台劇作品。」

HBO Asia近年開拍多齣原創台劇,包括邱士縉Stanley@MIRROR扮演連環局中關鍵角色的在台留學生的《第三佈局 塵沙惑》 (Trinity of Shadows),以及金鐘獎得獎劇目《我們與惡的距離》 (The World Between Us),都備受矚目。今次《良辰吉時》的超強班底及故事內容,將帶領觀眾進入感官全開的戲劇體驗,3月27日(週日)晚上9時鎖定HBO(115台) 及Now TV HBO GO自選點播收看《良辰吉時》。