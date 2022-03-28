發夢 去飲竟然無着底褲，代表甚麼？

很多人發夢，夢中都有很多阻滯，例如考試忘記帶筆，上班忘記着鞋，很多時正反映發夢者對某人某事的心路歷程！朋友一天發夢去女同事的婚宴，她在家中挑選了一套型格的黑色衣服，即使快遲到了，但她嫌襯衫不好看，竟回家替換，老是找藉口拖延，到終於換好出門了，途中卻發現自己下身光脫脫，原來她忘記穿褲子，連內褲也沒有！朋友大驚，於是匆忙走進一間服裝連鎖店買褲，當她挑選了褲子入試身室時，售貨員又突然無故衝入來！眼見諸多阻滯，朋友索性致電結婚同事，說有事不能出席，夢就在此時結束了！

風大師問朋友想起結婚女同事想起甚麼？朋友說：「女同事會將所有煩惱，喋喋不休地告訴我們，有時真的很煩！」夢中忘記穿內褲感覺如何？「很礙眼！」風大師再問：「假如你知道的話，為何夢中搞這麼多大龍鳳，制止自己去婚宴呢？」朋友想了想說：「怕那套衣服穿得我很肥，免得被人取笑，所以索性不去了！」其實這只是一個普通婚宴吧，為何這麼抗拒，如果可以重新選擇一次，會否不同？朋友說：「沒錯，只是一場婚宴吧，我又不是主角，如果讓我重新選擇一次，我會輕鬆赴會，享受婚宴的喜悅，其實夢中那套衣服頗型格的！」

風大師問朋友：「最近有甚麼事是你應該做，但又抗拒去做，怕被人看穿呢？」原來朋友一直嫌自己學歷低，很想的起心肝去進修，連修讀學科都挑選了，但遲遲未有報名，原因是她看了課程的介紹，被一堆英文嚇怕了，她怕報讀之後被看穿根基不好，到時會像沒穿褲子一樣礙眼，所以很煩惱！風大師勸朋友：「就是因為知識不夠才要進修，如果人人都很厲害，根本不需要學校！剛才讓你重新選擇一次，你決定輕鬆赴會，你會維持這個想法嗎？」朋友聽後說：「你說得對，我希望自己可以用輕鬆和享受的心情去進修，不要想太多，我想我會落實報名了！」