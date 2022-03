奧斯卡頒獎典禮 2022 韋史密夫封帝 掌摑嘉賓嚇呆全場

第94屆奧斯卡頒獎典禮今日在洛杉磯杜比劇院舉行,由Amy Schumer、Wanda Sykes和Regina Hall三位女星任主持。由古天樂擔任執行監製的動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs the Machines),去年在Netflix播出以來大獲好評,獲提名最佳動畫,可惜最後不敵迪士尼電腦動畫《奇幻魔法屋》(Encanto)!

韋史密夫(Will Smith)憑《王者世家》大熱奪入行37年首個奧斯卡影帝獎。

不過在頒獎之前,嘉賓Chris Rock拿韋史密夫老婆來說笑。

韋史密夫即刻衝上台掌摑Chris Rock,叫他收聲,當時直播立即滅聲,Chris 只好面懵打圓場,場面尷尬!

《王者世家》劇照

由班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)主演,獲最佳影片、最佳導演、最佳男主角等共12項提名的《犬山記》(The Power of the Dog),僅比史上提名最多的《鐵達尼號》少兩項,被視為賽前大熱,結果Jane Campion憑此片首獲最佳導演。而事前得到10項提名的《沙丘瀚戰》奪得7個獎項,包括最佳剪接、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳音響等,滿載而歸!

謝茜嘉積絲婷憑《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)奪得最佳女主角。

《心之旋律》男星Troy Kotsur大熱奪最佳男配角,成為奧斯卡史上首位聽障人士獲此獎。

最佳女配角獎由《西城故事》Ariana Debose奪得,《心之旋律》男星Troy Kotsur大熱奪最佳男配角,成為奧斯卡史上首位聽障人士獲此獎,該電影同時奪得最佳改編劇本。而最佳國際電影由《Drive My Car》奪得,是日本電影第5次在奧斯卡獲獎。頒獎期間,大會安排寂靜時間支持戰火中嘅烏克蘭。

最佳女配角獎由《西城故事》Ariana Debose奪得。

由古天樂擔任執行監製嘅動畫《一家人大戰機械人》,不敵迪士尼電腦動畫《奇幻魔法屋》!

《一家人大戰機械人》

最佳導演由《犬山記》Jane Campion奪得。

奧斯卡頒獎典禮2022 得獎名單:

最佳男主角:韋史密夫《王者世家》

最佳女主角:謝茜嘉謝茜婷《神聖電視台》

最佳電影:《心之旋律》

最佳導演: Jane Campion《犬山記》

最佳改編劇本:Sian Heder《心之旋律》

最佳原著劇本:Kenneth Branagh (Belfast)

最佳國際電影:Drive My Car

最佳男配角:Troy Kotsur《心之旋律》

最佳動畫電影:《奇幻魔法屋》

最佳女配角:Ariana DeBose《西城故事》

最佳化妝及髮型:《神聖電視台》

最佳服裝設計:《黑白魔后》

最佳視覺效果:《沙丘瀚戰》

最佳攝影:《沙丘瀚戰》

最佳美術設計:《沙丘瀚戰》

最佳剪接:《沙丘瀚戰》

最佳原創音樂: Hans Zimmer《沙丘瀚戰》

最佳紀錄片:《Summer of Soul》

最佳紀實短片:《The Long Goodbye》

最佳動畫短片:《 The Windshield Wiper》

最佳紀錄短片:《The Queen of Basketball》

最佳音響:《沙丘瀚戰》

最佳原創電影歌曲:《No Time to Die》(007:生死有時)

