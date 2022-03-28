奧斯卡頒獎典禮 2022 韋史密夫封帝 掌摑嘉賓嚇呆全場

第94屆奧斯卡頒獎典禮今日在洛杉磯杜比劇院舉行，由Amy Schumer、Wanda Sykes和Regina Hall三位女星任主持。由古天樂擔任執行監製的動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs the Machines），去年在Netflix播出以來大獲好評，獲提名最佳動畫，可惜最後不敵迪士尼電腦動畫《奇幻魔法屋》（Encanto）！

韋史密夫（Will Smith）憑《王者世家》大熱奪入行37年首個奧斯卡影帝獎。

不過在頒獎之前，嘉賓Chris Rock拿韋史密夫老婆來說笑。

韋史密夫即刻衝上台掌摑Chris Rock，叫他收聲，當時直播立即滅聲，Chris 只好面懵打圓場，場面尷尬！

《王者世家》劇照

由班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演，獲最佳影片、最佳導演、最佳男主角等共12項提名的《犬山記》（The Power of the Dog），僅比史上提名最多的《鐵達尼號》少兩項，被視為賽前大熱，結果Jane Campion憑此片首獲最佳導演。而事前得到10項提名的《沙丘瀚戰》奪得7個獎項，包括最佳剪接、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳音響等，滿載而歸！

謝茜嘉積絲婷憑《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）奪得最佳女主角。

最佳男主角方面，韋史密夫（Will Smith）憑《王者世家》大熱奪入行37年首個奧斯卡影帝獎項，不過在頒獎之前，嘉賓Chris Rock拿韋史密夫老婆來說笑，韋史密夫即刻衝上台掌摑Chris Rock，叫他收聲，當時直播立即滅聲，Chris 只好面懵打圓場，場面尷尬！而謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）憑《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）奪得最佳女主角，而最佳電影由《心之旋律》奪得！

《心之旋律》男星Troy Kotsur大熱奪最佳男配角，成為奧斯卡史上首位聽障人士獲此獎。

最佳女配角獎由《西城故事》Ariana Debose奪得，《心之旋律》男星Troy Kotsur大熱奪最佳男配角，成為奧斯卡史上首位聽障人士獲此獎，該電影同時奪得最佳改編劇本。而最佳國際電影由《Drive My Car》奪得，是日本電影第5次在奧斯卡獲獎。頒獎期間，大會安排寂靜時間支持戰火中嘅烏克蘭。

最佳女配角獎由《西城故事》Ariana Debose奪得。

由古天樂擔任執行監製嘅動畫《一家人大戰機械人》，不敵迪士尼電腦動畫《奇幻魔法屋》！

《一家人大戰機械人》

最佳導演由《犬山記》Jane Campion奪得。

奧斯卡頒獎典禮2022 得獎名單：

最佳男主角：韋史密夫《王者世家》

最佳女主角：謝茜嘉謝茜婷《神聖電視台》

最佳電影：《心之旋律》

最佳導演： Jane Campion《犬山記》

最佳改編劇本：Sian Heder《心之旋律》

最佳原著劇本：Kenneth Branagh （Belfast）

最佳國際電影：Drive My Car

最佳男配角：Troy Kotsur《心之旋律》

最佳動畫電影：《奇幻魔法屋》

最佳女配角：Ariana DeBose《西城故事》

最佳化妝及髮型：《神聖電視台》

最佳服裝設計：《黑白魔后》

最佳視覺效果：《沙丘瀚戰》

最佳攝影：《沙丘瀚戰》

最佳化妝造型：Eyes of Tammy Faye

最佳美術設計：《沙丘瀚戰》

最佳剪接：《沙丘瀚戰》

最佳原創音樂： Hans Zimmer《沙丘瀚戰》

最佳紀錄片：《Summer of Soul》

最佳紀實短片：《The Long Goodbye》

最佳動畫短片：《 The Windshield Wiper》

最佳紀錄短片：《The Queen of Basketball》

最佳音響：《沙丘瀚戰》

最佳原創電影歌曲：《No Time to Die》（007：生死有時）

最佳美術設計：《沙丘瀚戰》