通常準媽媽一入院，肚子便會被綁上兩條橡筋帶，放上兩個圓形的傳導器，Peg姑今期為大家介紹「連續性胎兒心律記錄(Cardiotocography）」，簡稱CTG，對婦產學界有着極其重要的作用。

BB在媽媽子宮內成長及生活，除了醫生用超聲波能窺探其狀態外，其次就靠媽媽感受BB郁動來得知其安好與否；而到了作產時候，十多小時的強烈子宮收縮一直擠壓BB，將其推進直至出生，其間BB都會承受一定程度的壓力，究竟他/她能否受得住，還是有機會出現缺氧情況？這就要靠CTG來監測了。

CTG能記錄BB在子宮內的心跳、媽媽的心跳，以及子宮收縮的頻率和強度。對於產前屬低風險的準媽媽來說，通常只要進院後作一次約20-30分鐘的CTG作為baseline，然後產程中有需要時再做CTG監測即可，以確保BB繼續活躍正常。但對於產前屬高風險的準媽媽、接受了無痛分娩（因麻醉藥或許會降低BB活躍程度）、在催生過程中（要嚴密監察子宮收縮以調較催生藥份量）或BB心跳異常等，便要在產程中一直作CTG監察了。

BB的心跳被連續地記錄低，會顯示出一些patterns, 例如心跳的基底線、變化性、有否因外來刺激（如媽媽轉動身軀）令心跳自然地加速、或有否因壓力而心跳減慢等，婦產科醫生及助產士依靠分析其走勢，便能對BB的受壓狀態、氧氣接收和活躍情況略知一二，繼而進行適當診斷及即時處理，例如讓產程自然進行、添加或停止催生藥，還是BB出現缺氧跡象而要立即進行剖腹產。

另外，眼見媽媽谷內有時會推薦一款家用胎心機（doppler），數百元而以，簡單易用，很多爸媽喜歡在家都聽到腹中BB的心跳，感覺安心。但Peg姑建議，家用機可作窩心或玩樂之用，但切勿完全依靠它，而忽略了感受BB的動靜；有媽媽經驗過，自覺BB郁動少了，但從胎心機一直聽到心跳，以為一切安好，怎料媽媽一直監測到的只是自己子宮內的血管跳動，而非BB的心跳，原來BB早已出問題，但延誤了處理，引來悲劇。因此，準媽媽有任何不適或懷疑，記得聯絡醫護人員，作詳細檢查啊。