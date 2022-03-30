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2022年度「亞洲50最佳餐廳」名單出爐 香港6大品牌上榜！大班樓為本港之冠

by editorial

香港被譽為美食天堂，各國各樣菜式都可以在這個寶地中發掘得到，上至酒店下至茶記，總有美點可以俘虜嘴刁的港人。2022年度「 亞洲50最佳餐廳 」（Asia’s 50 Best Restaurants 2022）昨日（3月29日）於曼谷、澳門和東京活動中揭曉上榜名單，雖然今年香港比去年減少5間餐廳，只有6間餐廳能夠入圍，不過相信已值得叫港人興奮！

香港6間餐廳入圍2022「亞洲50最佳餐廳」

第5位：大班樓

香港知名米芝蓮一星中菜館大班樓（The Chairman）自2017年首次入選亞洲50最佳餐廳，並於2021年度首次奪冠。雖然今年下跌至第5位，不過仍保留了中國最佳餐廳的稱號。大班樓以頂級有機食材烹調傳統及新意兼備的中菜，招牌作包括雞油花雕蒸大花蟹配陳村粉、羊肚菌炆腐皮、豬頭卷和凍鹵水花椒小吊桶等等。

大班樓（The Chairman）
時間：1200-1500、1830-2230
地址：中環九如坊18號地下
電話：25552202

第9位：Neighborhood

位於中環蘇豪區的Neighborhood主要提供法國料理和其他歐洲傳統料理，去年於「亞洲50最佳餐廳」獲第17位，今年躍升至第9名，成功打十入強。其主廚黎子安（David）今年更獲得由名單上的獲獎廚師投票選出的「Inedit Damm 主廚之選獎」(Inedit Damm Chefs’ Choice Award)。

Neighborhood
時間：1800-2300（星期一至六）
地址：中環蘇豪荷李活道61-63號地舖
電話：26170891

第24位：Caprice

名次同樣有提升的是四季酒店內的法國餐廳Caprice，由去年第28位微升至24位。餐廳主要提供精緻法國菜，招牌菜式有多寶魚伴海膽汁、蟹肉拌生蠔及阿拉斯加蟹肉伴海鮮啫喱配特級魚子醬。

亞洲50最佳餐廳

Caprice
時間：1200-1430、1830-2100
地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓
電話：31968882

第32位：Mono

去年排名第44位的法國餐廳Mono，今年像魚躍龍門一樣提升12名至第32位。Mono主理人是獲米芝蓮三星餐廳Mirazur的前主廚暨港島香格里拉法國餐廳Petrus前行政總廚Ricardo Chaneton。Mono的招牌菜式為Monkbread，是將法國鮟鱇魚與當地小牛胸腺搭配一起，以相同溫度及烹煮方法將兩款食材二合為一，絕對考奪功夫及創意。

亞洲50最佳餐廳
亞洲50最佳餐廳

Mono
時間：1200-1500、1830-0000（星期二至六）
地址：中環安蘭街18號5樓

第34位：永（Wing）

米芝蓮星級大廚鄭永麒主理的新中菜廳永（Wing），以創新烹調方法重新演譯傳統中菜，今次餐廳首次打入「亞洲50最佳餐廳」便隨即名列第34位，可見其超班實力。

亞洲50最佳餐廳
亞洲50最佳餐廳

永（Wing）
時間：1800-0000（星期一至六）
地址：上環威靈頓街198號The Wellington 29樓
電話：27110063

第48位：8 1⁄2 Otto e Mezzo Bombana

最後一間打入「亞洲50最佳餐廳」的本地餐廳，是去年排名第33位，今年下降15位至第48名的8 1⁄2 Otto e Mezzo Bombana。餐廳先後榮獲米芝蓮二星及三星殊榮，主打意大利菜，其大蝦手工意大利麵及寬扁麵是必試菜式。

亞洲50最佳餐廳
亞洲50最佳餐廳

8½ Otto e Mezzo BOMBANA
時間：1200-1430、1900-2230（星期一至六）
地址：中環遮打道16-20號歷山大廈2樓202號舖
電話：25378859

2022年度「亞洲50最佳餐廳」完整名單

排名餐廳城市國家/地區
1Den東京日本
2Sorn曼谷泰國
3Florilège東京日本
4LeDu曼谷泰國
5大班樓 (The Chairman)香港中國
6La Cime大阪日本
7Sühring曼谷泰國
8Odette新加坡新加坡
9Neighborhood香港中國
10Nusara曼谷泰國
11Sazenka東京日本
12福和慧(Fu He Hui)上海中國
13Ode東京日本
14Villa Aida和歌山日本
15Narisawa東京日本
16Mingles首爾韓國
17Sézanne東京日本
18Joo Ok首爾韓國
19Ensue深圳中國
20Meta新加坡新加坡
21Masque孟買印度
22Indian Accent新德里印度
23Les Amis新加坡新加坡
24Caprice香港中國
25Blue by Alain Ducasse曼谷泰國
267th Door首爾韓國
27Mosu首爾韓國
28Da Vittorio上海中國
29Sushi Masato曼谷泰國
30Onjium首爾韓國
31Samrub Samrub Thai曼谷泰國
32Mono香港中國
33Gaa曼谷泰國
34永 (Wing)香港中國
35Ministry of Crab科倫坡 斯里蘭卡
36La Maison de la Nature Goh福岡日本
37Zén新加坡新加坡
38Logy台北台灣
39Ultraviolet by Paul Pairet上海中國
40Labyrinth新加坡新加坡
41Burnt Ends新加坡新加坡
42Été東京日本
43Cenci京都日本
44Cloudstreet新加坡新加坡
45JL Studio 台中 台灣
46Raan Jay Fai曼谷泰國
47永利宮(Wing Lei Palace)澳門 中國
488 1⁄2 Otto e Mezzo Bombana香港中國
49Megu新德里印度
50Dewakan吉隆坡馬來西亞