2022年度「亞洲50最佳餐廳」名單出爐 香港6大品牌上榜！大班樓為本港之冠
香港被譽為美食天堂，各國各樣菜式都可以在這個寶地中發掘得到，上至酒店下至茶記，總有美點可以俘虜嘴刁的港人。2022年度「 亞洲50最佳餐廳 」（Asia’s 50 Best Restaurants 2022）昨日（3月29日）於曼谷、澳門和東京活動中揭曉上榜名單，雖然今年香港比去年減少5間餐廳，只有6間餐廳能夠入圍，不過相信已值得叫港人興奮！
香港6間餐廳入圍2022「亞洲50最佳餐廳」
第5位：大班樓
香港知名米芝蓮一星中菜館大班樓（The Chairman）自2017年首次入選亞洲50最佳餐廳，並於2021年度首次奪冠。雖然今年下跌至第5位，不過仍保留了中國最佳餐廳的稱號。大班樓以頂級有機食材烹調傳統及新意兼備的中菜，招牌作包括雞油花雕蒸大花蟹配陳村粉、羊肚菌炆腐皮、豬頭卷和凍鹵水花椒小吊桶等等。
大班樓（The Chairman）
時間：1200-1500、1830-2230
地址：中環九如坊18號地下
電話：25552202
第9位：Neighborhood
位於中環蘇豪區的Neighborhood主要提供法國料理和其他歐洲傳統料理，去年於「亞洲50最佳餐廳」獲第17位，今年躍升至第9名，成功打十入強。其主廚黎子安（David）今年更獲得由名單上的獲獎廚師投票選出的「Inedit Damm 主廚之選獎」(Inedit Damm Chefs’ Choice Award)。
Neighborhood
時間：1800-2300（星期一至六）
地址：中環蘇豪荷李活道61-63號地舖
電話：26170891
第24位：Caprice
名次同樣有提升的是四季酒店內的法國餐廳Caprice，由去年第28位微升至24位。餐廳主要提供精緻法國菜，招牌菜式有多寶魚伴海膽汁、蟹肉拌生蠔及阿拉斯加蟹肉伴海鮮啫喱配特級魚子醬。
Caprice
時間：1200-1430、1830-2100
地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓
電話：31968882
第32位：Mono
去年排名第44位的法國餐廳Mono，今年像魚躍龍門一樣提升12名至第32位。Mono主理人是獲米芝蓮三星餐廳Mirazur的前主廚暨港島香格里拉法國餐廳Petrus前行政總廚Ricardo Chaneton。Mono的招牌菜式為Monkbread，是將法國鮟鱇魚與當地小牛胸腺搭配一起，以相同溫度及烹煮方法將兩款食材二合為一，絕對考奪功夫及創意。
Mono
時間：1200-1500、1830-0000（星期二至六）
地址：中環安蘭街18號5樓
第34位：永（Wing）
米芝蓮星級大廚鄭永麒主理的新中菜廳永（Wing），以創新烹調方法重新演譯傳統中菜，今次餐廳首次打入「亞洲50最佳餐廳」便隨即名列第34位，可見其超班實力。
永（Wing）
時間：1800-0000（星期一至六）
地址：上環威靈頓街198號The Wellington 29樓
電話：27110063
第48位：8 1⁄2 Otto e Mezzo Bombana
最後一間打入「亞洲50最佳餐廳」的本地餐廳，是去年排名第33位，今年下降15位至第48名的8 1⁄2 Otto e Mezzo Bombana。餐廳先後榮獲米芝蓮二星及三星殊榮，主打意大利菜，其大蝦手工意大利麵及寬扁麵是必試菜式。
8½ Otto e Mezzo BOMBANA
時間：1200-1430、1900-2230（星期一至六）
地址：中環遮打道16-20號歷山大廈2樓202號舖
電話：25378859
2022年度「亞洲50最佳餐廳」完整名單
|排名
|餐廳
|城市
|國家/地區
|1
|Den
|東京
|日本
|2
|Sorn
|曼谷
|泰國
|3
|Florilège
|東京
|日本
|4
|LeDu
|曼谷
|泰國
|5
|大班樓 (The Chairman)
|香港
|中國
|6
|La Cime
|大阪
|日本
|7
|Sühring
|曼谷
|泰國
|8
|Odette
|新加坡
|新加坡
|9
|Neighborhood
|香港
|中國
|10
|Nusara
|曼谷
|泰國
|11
|Sazenka
|東京
|日本
|12
|福和慧(Fu He Hui)
|上海
|中國
|13
|Ode
|東京
|日本
|14
|Villa Aida
|和歌山
|日本
|15
|Narisawa
|東京
|日本
|16
|Mingles
|首爾
|韓國
|17
|Sézanne
|東京
|日本
|18
|Joo Ok
|首爾
|韓國
|19
|Ensue
|深圳
|中國
|20
|Meta
|新加坡
|新加坡
|21
|Masque
|孟買
|印度
|22
|Indian Accent
|新德里
|印度
|23
|Les Amis
|新加坡
|新加坡
|24
|Caprice
|香港
|中國
|25
|Blue by Alain Ducasse
|曼谷
|泰國
|26
|7th Door
|首爾
|韓國
|27
|Mosu
|首爾
|韓國
|28
|Da Vittorio
|上海
|中國
|29
|Sushi Masato
|曼谷
|泰國
|30
|Onjium
|首爾
|韓國
|31
|Samrub Samrub Thai
|曼谷
|泰國
|32
|Mono
|香港
|中國
|33
|Gaa
|曼谷
|泰國
|34
|永 (Wing)
|香港
|中國
|35
|Ministry of Crab
|科倫坡
|斯里蘭卡
|36
|La Maison de la Nature Goh
|福岡
|日本
|37
|Zén
|新加坡
|新加坡
|38
|Logy
|台北
|台灣
|39
|Ultraviolet by Paul Pairet
|上海
|中國
|40
|Labyrinth
|新加坡
|新加坡
|41
|Burnt Ends
|新加坡
|新加坡
|42
|Été
|東京
|日本
|43
|Cenci
|京都
|日本
|44
|Cloudstreet
|新加坡
|新加坡
|45
|JL Studio
|台中
|台灣
|46
|Raan Jay Fai
|曼谷
|泰國
|47
|永利宮(Wing Lei Palace)
|澳門
|中國
|48
|8 1⁄2 Otto e Mezzo Bombana
|香港
|中國
|49
|Megu
|新德里
|印度
|50
|Dewakan
|吉隆坡
|馬來西亞