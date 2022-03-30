2022年度「亞洲50最佳餐廳」名單出爐 香港6大品牌上榜！大班樓為本港之冠

香港被譽為美食天堂，各國各樣菜式都可以在這個寶地中發掘得到，上至酒店下至茶記，總有美點可以俘虜嘴刁的港人。2022年度「 亞洲50最佳餐廳 」（Asia’s 50 Best Restaurants 2022）昨日（3月29日）於曼谷、澳門和東京活動中揭曉上榜名單，雖然今年香港比去年減少5間餐廳，只有6間餐廳能夠入圍，不過相信已值得叫港人興奮！

香港6間餐廳入圍2022「亞洲50最佳餐廳」

第5位：大班樓

香港知名米芝蓮一星中菜館大班樓（The Chairman）自2017年首次入選亞洲50最佳餐廳，並於2021年度首次奪冠。雖然今年下跌至第5位，不過仍保留了中國最佳餐廳的稱號。大班樓以頂級有機食材烹調傳統及新意兼備的中菜，招牌作包括雞油花雕蒸大花蟹配陳村粉、羊肚菌炆腐皮、豬頭卷和凍鹵水花椒小吊桶等等。

大班樓（The Chairman）

時間：1200-1500、1830-2230

地址：中環九如坊18號地下

電話：25552202

第9位：Neighborhood

位於中環蘇豪區的Neighborhood主要提供法國料理和其他歐洲傳統料理，去年於「亞洲50最佳餐廳」獲第17位，今年躍升至第9名，成功打十入強。其主廚黎子安（David）今年更獲得由名單上的獲獎廚師投票選出的「Inedit Damm 主廚之選獎」(Inedit Damm Chefs’ Choice Award)。

Neighborhood

時間：1800-2300（星期一至六）

地址：中環蘇豪荷李活道61-63號地舖

電話：26170891

第24位：Caprice

名次同樣有提升的是四季酒店內的法國餐廳Caprice，由去年第28位微升至24位。餐廳主要提供精緻法國菜，招牌菜式有多寶魚伴海膽汁、蟹肉拌生蠔及阿拉斯加蟹肉伴海鮮啫喱配特級魚子醬。

Caprice

時間：1200-1430、1830-2100

地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓

電話：31968882

第32位：Mono

去年排名第44位的法國餐廳Mono，今年像魚躍龍門一樣提升12名至第32位。Mono主理人是獲米芝蓮三星餐廳Mirazur的前主廚暨港島香格里拉法國餐廳Petrus前行政總廚Ricardo Chaneton。Mono的招牌菜式為Monkbread，是將法國鮟鱇魚與當地小牛胸腺搭配一起，以相同溫度及烹煮方法將兩款食材二合為一，絕對考奪功夫及創意。

Mono

時間：1200-1500、1830-0000（星期二至六）

地址：中環安蘭街18號5樓

第34位：永（Wing）

米芝蓮星級大廚鄭永麒主理的新中菜廳永（Wing），以創新烹調方法重新演譯傳統中菜，今次餐廳首次打入「亞洲50最佳餐廳」便隨即名列第34位，可見其超班實力。

永（Wing）

時間：1800-0000（星期一至六）

地址：上環威靈頓街198號The Wellington 29樓

電話：27110063

第48位：8 1⁄2 Otto e Mezzo Bombana

最後一間打入「亞洲50最佳餐廳」的本地餐廳，是去年排名第33位，今年下降15位至第48名的8 1⁄2 Otto e Mezzo Bombana。餐廳先後榮獲米芝蓮二星及三星殊榮，主打意大利菜，其大蝦手工意大利麵及寬扁麵是必試菜式。

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

時間：1200-1430、1900-2230（星期一至六）

地址：中環遮打道16-20號歷山大廈2樓202號舖

電話：25378859

2022年度「亞洲50最佳餐廳」完整名單