港產「元宇宙」AiR Metaverse 首輪香港建築物NFT預售

最近頻頻聽到元宇宙（Metaverse）和NFT（Non-fungible token）的字眼，去年年底就連Facebook總公司都改名為Meta，亦有不少藝人相繼推出NFT項目而賺大錢，可見元宇宙和NFT是未來重點發展項目，同時也漸漸滲入大家的生活當中，讓眾人體驗虛擬化的「第二人生」。

香港科技初創開發商Air World Limited宣布，正式推出全新去中心化虛擬世界AiR Metaverse（AiR），玩家可以透過區塊鏈技術去建構、擁有和代幣化遊戲中的資產，同時建立元宇宙的經濟體系。而AiR Metaverse最吸引之處，就是將大家最熟悉的香港變成虛擬世界，並加入O2O（Offline to Online）模式，讓各位可以從多個現實世界入口進入元宇宙。

Air Metaverse將香港變成虛擬世界，用戶可從畫面中看到一個又一個熟悉的建築物。

去年9至10月位於尖沙咀的太空館變成「微笑菠蘿包」，AiR Metaverse就將已拆除的「微笑菠蘿包」重現出來。

萬眾期待的AiR Metaverse有4大重點，第一是「METAVERSE-TO-GO」，即用戶可使用手提裝置，以二維碼方式將商店和商場變成AR遊戲舞台，也可以使用AiR掃描購買物品或收據上的二維碼進入遊戲，隨後於遊戲中收集遊戲卡即可賺取完成任務的獎勵。

第2個重點是「PLAY-TO-EARN」，AiR提供虛擬商店模擬、戰鬥、烹飪及砌圖遊戲，讓玩家贏取NFT、稀有遊戲卡或遊戲代幣，也可以從B2B網絡獲得實體獎勵。假如你有支持的偶像，也可以在元宇宙中跟他們一起遊玩，與其進行對話以協助他們完成任務，而玩家更可獲得來自名人的特殊獎勵。即使在現實世界中與偶像有無數距離，在元宇宙也可以與他們並肩作戰！

透過元宇宙冒險去賺取不同虛擬貨幣、NFT、遊戲卡甚至實體獎品。

第3個重點是「港人專屬元宇宙」，在文章起初提及到，AiR Metaverse是以香港為創作藍圖，將大家熟悉的商戶和商場變成虛擬建築，並與《香港重機》系列創作人Felix Ip合作，在Metaverse中重新構想香港及一系列，絕對充滿香港情懷與特色。

第4個重點是「虛擬建築物NFT」，持有者可以依照個人喜好進行建設，除了商場和品牌旗艦店外，也可以建造主題樂園、美術館和活動場地來收取入場費，又或者在大廈外牆設置廣告牌來賺取廣告費，甚至轉賣物業來賺取更大收入，於虛擬世界中當一個成功的地產大亨。

AiR推出多個香港建築物NFT，並已吸引不少個人和機構，其中一家公司已落實以數百萬港元購入十多個虛擬建築物。

在AiR Metaverse中用戶可以體驗做地產商的樂趣。

除了上述提到的重點，AiR亦透過首輪非公開預售推出了100個和現實地址掛勾的建築物NFT，成功引起不少地產發展商、商場、零售品牌、藝人和本地藝術家的興趣並陸續進駐AiR，預計可以帶來數百萬元港幣的收入。聯合創辦人Yuk表示：「我們同時亦會售賣常規遊戲 NFT，加上透過與更多企業客戶建立生態系統，以及與娛樂行業的合作，我們將實現新世代 GameFi，大家手上擁有的NFT不再只是頭像或收藏品，更是通往AiR Metaverse的鑰匙，可以透過完成任務來獲得特殊獎勵，實現時下流行的Play-to-Earn模式，同時享受遊戲樂趣和獲得利益。」

Yuk透露會與以兔子造型聞名，同時獲多名明星力撑的本地NFT「Bunny Warriors」合作，務求將NFT的應用推廣推至另一層次；AiR亦計劃在東南亞及台灣地區推出，擴闊元宇宙的發展空間。

現時已得知一個本地NFT品牌初步同意購入中環海濱活動空間的虛擬空間，預料會在元宇宙舉行該品牌的嘉年華，相信會是一個新奇又獨特的體驗。而在2022年AiR預連會出售300個建築物NFT，估計屆時收入會達至數千萬港元，值得叫人期待。