Hillary 為愛唔住豪宅蝸居舊樓 洪卓立認拍拖：見過最善良嘅女仔，努力令佢貪慕虛榮 Hillary：我哋每一日都好開心

35歲英皇歌手洪卓立（Ken）被爆暗撻ViuTV《膠戰》 女神Hillary（劉沛蘅），雖然兩人不認拍拖，但有傳媒拍得兩人同居關係，身為富家女的Hillary放棄住何文田千萬豪宅，為愛蝸居在立立大圍舊樓，Hillary連日出入男方家，還做外賣妹餵飽男友，愛得甜蜜！

洪卓立被爆暗撻《膠戰》 女神Hillary，有傳媒拍得兩人同居關係，Hillary放棄住何文田千萬豪宅，為愛蝸居在立立大圍舊樓！（MV圖片）

被傳媒踢爆之後，今日洪卓立大方承認戀情，他在IG貼出3隻狗仔相寫道：「多謝大家關心。佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心。」立立又回應Hillary放下富貴生活，跟他蝸居舊樓 ：「其實呢個單位買咗好幾年，我哋亦都係財政獨立，我好開心看到她的發展，而我自己一直都有工作在身，識我嘅朋友都知我從來都靠自己。當然我會努力，令她成為『貪慕虛榮』的人！」

Hillary回覆傳媒時說：「多謝大家關心，我哋每一日都好開心！我覺得任何關係都唔應該建基於金錢上，最重要係用心去交流、溝通，而搵到一個能夠互相支持大家嘅人係好難得。我真係唔係一個富家女，一直都要努力工作，希望大家俾返少少空間我哋！」

被傳媒踢爆之後，今日洪卓立大方承認戀情。（MV圖片）

洪卓立在IG貼出3隻狗仔相寫道：「佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心。」（IG圖片）

他又說：「其實呢個單位買咗好幾年，我哋亦都係財政獨立。當然我會努力，令她成為『貪慕虛榮』的人！」

30歲的Hillary家底豐厚，家住何文田豪宅，有「模界薛凱琪」之稱，近年因主持ViuTV節目《膠戰》而大受歡迎中，還被封為「索膠」，她在TVB剛剛播完的話題劇《家族榮耀》，飾演熊黛林囡囡，人氣急升！早前洪卓立在IG Story上載Hillary抱狗仔的相片，之後再秒刪，由於Hillary曾經做過洪卓立兩次MV女主角，所以被網民笑他錯手公開戀情，當時立立強調兩人只是好朋友，當日和數位朋友一起吃飯，本來想將Hillary張相send給好朋友看，怎料按錯掣，想不到立立今日終於承認戀情，恭喜！

30歲的Hillary家底豐厚，家住何文田豪宅，有「模界薛凱琪」之稱。（IG圖片）

近年她因主持ViuTV節目《膠戰》而大受歡迎中，還被封為「索膠」！（IG圖片）

她在TVB剛剛播完的話題劇《家族榮耀》，飾演熊黛林囡囡，人氣急升！