親自下廚當家用俾花姐 Anson Lo問：夠唔夠膽食？ 神徒爭住試：最多食完洗腎

Anson Lo（盧瀚霆）一向喜歡和粉絲互動，又經常畫公仔冧神徒，昨晚教主在IG貼出靚仔相問：「即將拍Youtube Q&A你問我答～下面留言問我問題啦！」神徒立即踴躍問教主：「幾時會開新戲？」、「大叔的愛幾時續集？會唔會有電影版？」、「會唔會同Edan（呂爵安）出跳唱歌，好想你哋一齊出首唱跳呀！」、「姜神世紀live幾時找數？信任的遊戲幾時找數？」、「會唔會考慮出個畫冊，好鍾意畫家教主！」有神徒還問很喜歡吃飯的教主：「會唔會代言白米或飯煲？還是索性自己出個電飯煲品牌？」

Anson Lo一向喜歡和粉絲互動。

教主經常畫公仔冧神徒。

想不到連經理人花姐（黃慧君）都湊熱鬧，她搞笑問教主：「幾時俾家用？」教主回覆：「親手煮嘢俾你當家用，夠唔夠膽食？」教主的廚藝一向「出眾」，他曾經拍YouTube片《神徒與教廚：Edan教主大比拼》，和Edan比拼廚藝，勁到生煎未去皮未切粒的冬瓜，其間還打電話問教母：「媽咪，我想問冬瓜本身係咪生㗎？ 係咪唔使煮都食得？」笑爆神徒！雖然這樣，但神徒都爭相說想吃：「我夠膽食，就算食完肚痛都照食！」、「你煎冬瓜我都想食！」 、「撈豬煮嘅話我一定食，最多食完洗腎！」、「我出晒名叫試伏器！」、「呢度有二萬幾人排緊隊！」 不過有神徒乘機幫教主追糧：「重點係出咗糧未先？」、「之前MIRROR啲訪問話ViuTV 好耐先出一次糧喎！」相當爆笑！

昨晚教主在IG貼出靚仔相問：「即將拍Youtube Q&A你問我答～下面留言問我問題啦！」

想不到連經理人花姐都湊熱鬧，她搞笑問教主：「幾時俾家用？」

教主回覆：「親手煮嘢俾你當家用，夠唔夠膽食？」

教主曾經拍片和Edan比拼廚藝，勁到生煎未去皮未切粒的冬瓜，其間還打電話問教母：「我想問冬瓜本身係咪生㗎？係咪唔使煮都食得？ 」