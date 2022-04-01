60間油尖旺深夜搵食指南

為何深夜總是餓？因為疫情關係，很多食肆寧願晚市堂食也暫停，以節省人手，但對於過10時後下班的朋友，又或者貪吃一族怎麼辦？小編就為｢夜鬼｣一族找來尖沙咀至太子最旺、深夜仍開鋪的食肆。愈夜愈想吃？現在立即帶大家｢搵食｣！

太子

1. 四川風味小吃

主打四川麻辣小吃，亦有不同的麵類，如擔擔麵、炸醬麵等，食材方面都算便宜，價錢由$8起，網民推介夫妻肺片、手工涼皮。

地址：太子西洋菜南街258-260號長寧大廈地下B1號舖

營業時間：10:30am-11:45pm

2. 根嫂小食

不少網民推介富貴碗仔翅，另外魚湯生菜魚肉、椒鹽炸燒賣，雞脾煎蛋飯，而富貴碗仔翅，$30有齊花膠、木耳及素翅，網民更說魚湯生菜魚肉啖啖魚肉，絕對夠飽！

地址：太子水渠道3-11號長寧大廈地下F2號舖

營業時間：11:00am-11:00pm（最後落單時間10:45pm）

3. 東京街日本料理

香港人最喜歡吃日本菜，就連消夜都要想吃壽司、刺身的朋友便有福了。食店主打刺身、刺身飯，另外壽司、沙律、天婦羅，網民讚賞分量夠多、夠大，CP價高的日式外賣店。

地址：太子水渠道30-32A號美星樓地下5號舖

營業時間：11:00am-11:30pm

4. The Vigor

香港人少有多國菜的外賣，因為大家都會認為西餐價錢貴，好難做外賣，但The Vigor便以西式食物為主，選擇夠多，價錢都非常便宜，小吃由$15起，不少網民大讚食物有水準，不論味道及分量都不錯，算是平靚正精選。

地址：太子水渠道30-32A號地下2號舖

營業時間：11:00am-11:45pm

旺角

弼街

5. 旦王

港人小吃至愛NO.1，一定是魚旦，但旦王粉絲的NO.1至愛，反而是酸辣粉，更說酸辣薯粉最正宗好味。調味恰到好處，價錢便宜，一碗正宗重慶酸辣粉都不過是$28，難怪深夜時間仍不停有人排隊。

地址：旺角弼街72號地舖

營業時間：10:00am-12:30pm

6. 豪大大雞排

不用多說，掛念台灣的朋友，一定會去買｢大過塊面｣的雞排、芋香地瓜球和地瓜條，近年款式愈出愈多，不愁沒有選擇。

地址：旺角弼街67號地下B舖

營業時間：12:00am-11:30pm

通菜街

7. 龍津美食

總每區｢總有一間喺左近｣的龍津美食，不用多介紹，魚旦、燒賣、牛雜、果汁等，想吃少許食物的朋友最合適。

地址：旺角旺角道32號

營業時間：24小時

8. 阿媽豆腐花

由店名可知，最好味一定是豆腐花了，網民大讚口感滑，吃下去有豆香。另外亦有其他小吃如魚旦燒賣、腸粉等，而且價錢亦相當平，魚旦燒賣$4/串，豆腐花$7/碗。

地址：旺角旺角道30-36號D3舖

營業時間：9:00am-3:00am

9. 野火燒

串燒為主，選擇多，串燒最高境界當然是肉質不會燒乾，網民覺得此店價錢合理，心機製作，而且是大串，推介雪花牛、羊肉串及香辣秘製豉油韭菜。

地址：旺角通菜街124號E1店

營業時間至3:00am

10. 十八座狗仔粉

很多人除了喜歡吃這兒的狗仔粉外，另一焦點就是辣菜脯，還有黑白炸丸，最開心就是所有分店都是24小時營業，非常方便。

地址：旺角通菜街139號地下B舖

營業時間：24小時

11. 人和荳品廠第8間分店

人氣產品豆腐花及煎豆腐，令店鋪的職員忙過不停，價錢亦相當便宜。此店亦有售腸粉、魚蛋、燒賣及韭菜餃子等小食。

地址：旺角旺角道28號地下

營業時間：9:30am-2:00am

12. 西記粥品

深夜沒有胃口時，都想吃得清淡些，粥品是個不錯的選擇。網民說西記的腸粉是最好吃的，全日套餐有粥、油條，又或者配粉麵，價錢都只不過$30，絕對抵食。

地址：旺角旺角道22號地下

營業時間：6:00am-2:00am

13. 囍運冰室

茶餐廳，小菜、快餐你想得出都可以叫。網民對於食物的評語一般，但如果深夜選擇不多，都可以買個快餐來吃。

地址：旺角通菜街139號地下

營業時間：7:00am-2:00am

14. 丸．茶手作

冬瓜系列是比較多網民推介飲品，富有台灣風味，珍珠又夠Ｑ，價錢不算貴。

地址：旺角通菜街121號地下3號舖

營業時間：12:00pm-12:00am

15. 一休鐵板燒

以鐵板燒為主，網民大讚幾十元就有一個鐵板炒麵，網民一致認為是平民高級鐵板燒，而且有驚喜，當中推介鵝肝多士、帆立貝，另外喜歡辣的朋友更可加一休地獄辣粉刺激一下！

地址：旺角通菜街121號6號舖

營業時間：12:00pm-11:30pm

16. 銀龍粉麵茶餐廳

不會有高要求又只想吃茶餐廳食物的你可以一試！

地址：旺角通菜街118號地下

電話：23802566、23906178

營業時間：24小時

17. 川記正宗牛丸大王

有食客表示味道夠傳統，牛丸多汁有牛味，價錢亦很平，所以有網民大讚是｢通菜街窮人恩物｣。

地址：旺角通菜街117號地下

營業時間：24小時

18. 風味園

網民欣賞食店外賣做9折，更有讚海蝦芝士焗伊面有酒樓的水準、蒜蓉多士有驚喜！

地址：旺角通菜街113-115號地舖

電話：21423988

營業時間：24小時

19. 潮成園正宗手打魚蛋大王

網民大讚｢抵食｣，雙拼加油菜，價錢不過$40，牛丸更有驚喜，多汁。味道亦夠傳統，CP值極高。

地址：旺角通菜街109號地舖

電話：27841898

營業時間：6:00am-2:00am

20. 泰和堂涼茶館

老字號食店，好多網民都是老街坊，不要以為只是一間涼茶館，其實也是一間糖水鋪，網民表示糖水足料，推介楊枝金露、桑寄生蛋茶，網民形容｢多到瀉｣，價錢亦相當便宜。

地址：旺角通菜街96號地下

電話：27892345、23854128

營業時間：10:00am-6:00am

豉油街

21. 星豪廚房

評語好壞參半，食物水準不過不失。

地址：旺角砵蘭街204號地舖

電話：26269098

營業時間：24小時

22. 味龍美食坊BBQ

一系到港人至愛本土小吃全部都有。

地址：旺角豉油街11-17號萬利商業大廈地下2號舖

電話：52647398

營業時間：4:00pm-6:00am

23. 南華美食

網民大讚有心製作的食店，當中荏煎釀三寶的肉的分量足，不會是多粉那種；生菜魚肉分量十足，價錢亦相當便宜。

地址：旺角豉油街15號3舖

營業時間：3:00pm-3:00am

24. 肥龍美食

網民一致推介炸雞脾外脆內軟、多肉汁，魷魚爽口，魚蛋夠香夠辣，且大讚店員夠人情味。

地址：旺角豉油街15號3舖

營業時間至6:00am

25. 魚壽司の刺身專門店

如果遲放工又想吃日本壽司、刺身，其實近乎沒有，此店唯一比較夜關門，而且也受到網民讚賞CP值極高，新鮮之餘，選擇多，有網頁更計算過一件壽司，最平可以是4.5，實在認為抵食。

地址：旺角豉油街15號3舖

營業時間：11:30am-11:00pm

上海街

26. Khon Kaen金泰泰國餐廳

網民表示正宗泰式燒烤，尤其魷魚及燒魚水準之作，另外燒雞翼加辣令人驚喜。食店推介則有正宗泰式冬蔭公湯，以及香葉肉碎煎蛋飯。

地址：旺角上海街490號地下

營業時間：6:0pm-2:00am

27. 粥世家

網民認為價錢不貴，店員極有人情味，足料之餘，粥底軟綿，最重要是｢快靚正｣。

地址：旺角上海街501地下

營業時間：6:00pm-12:00mn

28. 明廚

一些熟客表示已惠顧多次，CP值高之餘，味道喜出望外，價錢合理。食店推介明廚第一炒，以及啫啫通菜煲。

地址：上海街519號地下`

電話：28712391

營業時間：5:30pm-1:00am

砵蘭街

29. 川串香

網民覺得約$10/ 串很便宜，味道酸酸辣辣夠開胃。而且選擇夠多。

地址：旺角砵蘭街169-173號好旺角購物中心地下G1-G2號舖

電話：39568578

營業時間：4:00pm-5:00am

30. 滿串自家醃制串燒店

食店招牌菜有自家墨魚棒棒、岩鹽極品一口牛、盲曹鹽燒、秘制西班牙豬汁、圓滿雞及燒扇貝。評語好壞參半。

地址：旺角砵蘭街147-149號地下B3號舖

電話：23273778

營業時間：6:00pm-3:00am

31. 串燒王

以四川串燒為主，網民評語一般。

地址：旺角砵蘭街147號祥興樓地下A號舖

電話：64051931

營業時間：6:00pm-3:30am

32. 蒸道

網民大讚除了深夜可以吃點心外，點心款式夠多，味道亦相當不錯，價錢夠便宜。

地址：旺角砵蘭街147-149號祥興樓地下B1號舖

營業時間至1:30am

33. 九妹美食

網民認為此店絕對是消夜之王，羊架、小龍蝦、燒生蠔，都是大家一致推介，當中四川食物相當有驚喜。水煮魚惹味得來，肉質亦非常嫩滑。

地址：旺角砵蘭街149號地下B2號舖

電話：34810828

營業時間：5:00pm-1:00am

登打士街

34. 威威小食

本土特色｢掃街｣小吃。網民除推介一般魚旦燒賣外，格仔餅亦是必試美食。有蛋香之餘，花生醬、砂糖及煉奶比例恰到好處。

地址：旺角西洋菜街與登打士街43號B地舖

電話：96097985

營業時間：9:00am-12:00am

35. 禧哥小食

主打四川食品，$25即可嚐到酸菜魚、酸辣粉、泡椒鳳爪。

地址：登打士街達利商業大廈43-6號

營業時間至12:00am

36. 龍津美食

｢總有一間係左近｣，本土特色小食。

地址：旺角登打士街43D地下

營業時間至12:00am

37. Tea lab

新開張的特色手搖飲品店，有盆栽奶茶，｢睇得又飲得｣，另有一些茶飲，而且調校出來的顏色很美，成為網民的新打卡點。

地址：旺角登打士街43號H號登打士廣場地下1號舖

營業時間：12:00pm-11:00pm

38. SUKIYA すき家

獲不少網民讚賞平靚正的丼，來自日本牛丼NO.1連鎖店，經常也大排長龍。最厲害當然是CP值，很多網友更會以此店和以前一間同類型的日式連鎖店比較，當然沒有令大家失望吧！

地址：亞皆老街31號

營業時間：6:00am-12:00am

尖沙咀

金馬倫道

39. 大師傅粥品

深夜時分於尖沙咀實在很難會找到粥品，大師傅粥品即是獲不少尖沙咀網民讚賞，表示足料好味。價錢並不貴，絕對是抵食之選！

地址：尖沙咀金馬倫道15號地下B號舖

電話：6:30am-1:30am

40. 嚐仙

來自台中的甜品店，80%食材都由台灣直送，每日新鮮製作，招牌主打手工芋泥、芋圓、黃金地瓜泥等，且不加防腐劑，絕對有台灣風味。

地址：尖沙咀金馬倫道19A號地舖

電話：21192600

營業時間：2:00pm-11:00pm

41. 十八座狗仔粉

網民推介火鴨翅翅，更表示最高紀錄一次吃4碗，這也難怪，因為以4小時熬煮，加上爽脆木耳，相當好味！另外勁辣菜脯都是網民心水推介。

地址：尖沙咀金馬倫道29號地下B舖

電話：36110478

營業時間：24小時

42. 元朗冰室

此冰室有別其他茶餐廳，因為店內的厚豬扒是招牌菜式，不少人為此慕名去試。而且價錢不算貴，分量十足。

地址：尖沙咀金馬倫道48號中國保險大廈地下A2號舖

電話：26032686

營業時間：06:30am-12:00mn

寶勒巷及加拿芬道

43. 豪華小食

由燒賣關注組推介，肉質煙韌紮實，皮夠薄，另外亦有網民推介串燒，最重要是以尖沙咀的地段來說，價錢夠平，難怪獲得不少網民讚賞。

地址：尖沙咀寶勒巷1號地舖

電話：35967895

營業時間：12:00pm-2:00am

44. 麥當勞

同樣每區總有一間，不用多介紹吧。

地址：尖沙咀寶勒巷3號萬事昌廣場地下1號舖

電話：23694398

營業時間：24小時

45. 小食醉香雞蛋仔

不同口味的雞蛋仔，其中紫薯/番薯雞蛋仔、開心果碎醬味格仔餅，都非常吸引。另外，還有串燒雞蛋仔，變奏版長長一串，非常驚喜。

地址：尖沙咀加拿分道8-12號地舖12,GA號舖

電話：62118761

營業時間：11:00pm-11:00pm

46. 台灣霧之戀

店外經常大排長龍，店鋪會利用乾冰營造出煙霧效果的夢幻飲品，加上粉色裝潢，特別受女孩歡迎。而招牌珍珠奶茶更只售$19，每天限量發售100杯，｢手快有、手慢冇｣！

地址：尖沙咀加拿芬道45-47號宏生大廈地下D2號舖

電話：97155544

營業時間：12:00pm-12:00mn

47. 臺坊

主打台式食物，食店推介招牌牛肉麵、麻辣雞絲冷麵及炸豬扒肉操飯，網民推介小吃及飲品，鹽酥雞、椒鹽豆腐，飲品方面，跟餐只加約$10，絕對抵飲。

地址：尖沙咀加拿分道49號地下C號舖

電話：27806686

營業時間：11:30pm-11:00pm

厚福街

48. 海狼

以鐵板為主。網民覺得質素高，味道好，分量夠多，價錢合理，值得一試。

地址：尖沙咀厚福街7A號地下E號舖

電話：56261188

營業時間：12:00pm-11:00pm

49. 川婆婆麻辣燙

四川風味，分量比較少，但絕對夠麻辣，薯粉夠煙韌，配料方面，網民推介魚腐、麻辣蟹子丸。

地址：尖沙咀厚福街7D地舖

電話：23680268

營業時間：10:00pm-11:00pm

50. 舊時光石磨腸粉

網聲稱一試便會愛上的腸粉，而且非常有特色，其中招牌雞蛋肉碎腸特別受網民喜愛，材料十足外，雞蛋炒得嫩滑，而且價錢很平，廿多元，絕對抵食。

地址：尖沙咀厚福街7A號地下C號舖

電話：51227006

營業時間：08:00pm-11:00pm

51. 新興美食坊

港式小食，另外亦有韓國壽司卷，另外亦有售中式涼茶。

地址：尖沙咀厚福街9號豪華閣地下A舖

營業時間至3:00am

52. 蓮姐小食

網民至愛此店夠人情味，價錢合理，除一般小吃外，還有糯米飯，而且網民亦十分推介，爽口夠味，分量有分大小，細分量的價錢都很只不過是廿多元。

地址：尖沙咀厚福街9號地下C舖

電話：60974329

營業時間：11:00am-12:00am

53. The Vigor

西式外賣店，網民推介濃香芝士香酥雞牛角包，除了有滿滿的牛油香味，還有香脆的炸雞加芝士，絕對是邪惡又好味的配搭。另有一系抵食西式快餐。

地址：尖沙咀厚福街9號豪華閣地下A號舖

電話：56484392

營業時間：11:00am-11:30pm

54. 嫲嫲辣辣

四川菜為主，網民推介薯粉，夠煙靭，辣椒夠多，每道菜都很有水準，味道十分好。不過網民覺得外賣分量較少。

地址：尖沙咀厚福街9號地下J1號舖

電話：23940211

營業時間：12:00pm-11:15pm

55. 第三代肥仔小食店

超出名滷味店，網民欣賞他們的鼓油，覺得味道十分好。另外，亦因為食物夠凍、新鮮又夠爽口，再加上甜醬辣醬，味道正宗夠懷舊。

地址：尖沙咀厚福街3號華博商業大厦G1地舖

電話：62553872

營業時間至11:00pm

56. 農米莊

網民讚賞米線做得不錯，尤其椰子雞湯米線及龍蝦雞湯米線，大大碗，坊間少見，且有很香椰子味，至於飯類一般。至於小食都做非常出色。

地址：尖沙咀厚福街2號地舖

電話：35967908

營業時間：7:00am- 2:00am

57. 小黑糖

來自台北的台式飲品，以秘製配方炒出古法黑糖，加上煙韌的珍珠，頗受歡迎。

地址：尖沙咀厚福街3號華博商業大厦G1地舖

電話：29838896

營業時間：12:00pm- 11:00pm

科學館道

58. 小時候

食店推介招大部分都是懷舊小吃，包括招牌街頭五香牛什、生炸大雞脾、烤魷魚、魚旦、燒賣等，另有皇牌潮式煎蠔餅、烤羊架，獲不少食客深夜依然捧場。

地址：尖沙咀科學館道14號地舖

營業時間至約3:00am

59. 十八座狗仔粉

金絲火鴨魚肉湯，又或者狗仔粉溝火鴨翅，都獲網民歡心。另外亦有黑白炸丸以及牛雜。

地址：尖沙咀科學館道14號新文華中心地下20號舖

電話：34623127

營業時間：24小時

60. 勁回味

店外經常企滿人，網民大讚手卷、刺身新鮮得來分量十足， CP值高，如深夜想輕食，這個是不錯的選擇。

地址：尖沙咀科學館道14號新文華中心商場地下26號舖

電話：34897027

營業時間：6:30pm-5:00am

61. 麥當勞

要注意暫時關店時間為凌晨12時。

地址：尖沙咀科學館道14號新文華中心地下27-29號舖及1樓127-138號舖

電話：28041787

營業時間：6:00pm-12:00mn

62. Yo Roll

小店主打多款壽司、刺身、手卷、日式卷物以及日式小食，壽司全部即叫即制，而且非常新鮮。價錢與質素成正比。

地址：尖沙咀東部科學館道14號新文華中心地下62號舖

電話：93276462

營業時間：12:00pm-3:00am