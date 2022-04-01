袁嘉敏晒豪宅相：同鍾氏一齊嘅一年係噩夢 喪鬧鍾培生父子係人渣　

37歲前港姐袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名，曾月租4萬半山豪宅，生活富貴。今日她突然在IG喪鬧和林作打過世紀拳賽的「富三代」鍾培生和他爸爸鍾仁偉，她上載鍾培生一家三口合照、「鍾」姓利是封，以及鍾培生淺水灣豪宅相寫道：「I don’t think I have ever publicly talked bad about someone. But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks, horrendous.（我唔認為我公開談論過某人嘅壞話，但鍾培生同鍾仁偉呢兩個人絕對是人渣，太可怕！）

前港姐袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名，曾月租4萬半山豪宅，生活富貴。

今日她突然在IG喪鬧鍾培生和他爸爸鍾仁偉，她上載鍾培生一家三口合照話：「鍾培生同鍾仁偉呢兩個人絕對是人渣，太可怕！」

她又說：「I always try to see the goodness in people, try to be a friend who would listen and be there to help when needed. Sometimes it’s fairly disappointing when people are so selfish, superficial and twisted. One year with the Cheung, what a nightmare.（我總係試圖去睇到人哋善良一面，努力去成為一個願意傾聽，喺需要時提供幫助嘅朋友。有時人嘅自私、膚淺同扭曲，令人好失望。同鍾氏一齊嘅一年，真係一場噩夢！）」

袁嘉敏又上載「鍾」姓利是封寫道：「 同鍾氏一齊嘅一年，真係一場噩夢！」

她續寫道：「Thank you for all the breakfast, lunch and dinner, and the wine. Maybe I owe you two in my past life. No more long chats. I was too kind.（謝謝你哋所有嘅早餐、午餐同晚餐，仲有酒。或者我前世欠了你哋兩個，我唔想再長談，我太仁慈。）」

她又貼出鍾培生父子的淺水灣豪宅相寫道：「謝謝你哋所有嘅早餐、午餐同晚餐，仲有酒。或者我前世欠了你哋兩個，我唔想再長談，我太仁慈。」

有網民瘋狂猜測到底是愚人節大整蠱，還是袁嘉敏疑被鍾培生父子包養有糾紛，事後鍾培生回覆傳媒說：「我未睇，開緊會，睇完覆你。」而袁嘉敏回覆傳媒時說，和他們本來是好朋友，但兩父子都有古怪要求，現在不會再聯絡，又指兩個都不是好人，人品很有問題！問她是否被要求進行不道德交易，她說事情好像小說般複雜，沒有透露詳情！認真撲朔迷離！

鍾培生回覆傳媒說：「我未睇，開緊會，睇完覆你。」

袁嘉敏回覆傳媒時說，和他們本來是好朋友，但兩父子都有古怪要求，現在不會再聯絡！