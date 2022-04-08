​現代人都說要排毒，而不少網上資訊都鼓吹多流汗，認為流汗是其中一個有效的排毒途徑。的確，排汗有助排出體內廢物毒素，但要注意過猶不及：有些人天生出汗較少，即使做運動也一樣，於是為了出汗，而強行做大量的劇烈運動，甚至焗桑拿，非要出一身汗不可，這就有點太過了。

汗液是我們身體其中一種廢物，每當人體短時間消耗大量物質時，例如劇烈活動，身體就會通過流汗將過多的廢物排出體外。然而，幾時排、排多少則因人而異。若排汗比其他人少，可能有兩個原因：

若坐著、睡著也出汗，除了可能因為天氣太熱，也可能因為身體有其他原因，例如陽虛或陰虛。如不去處理，只會令身體愈來愈虛寒。

所以，汗不是非出不可的，少汗也應看原因，有需要的話辨證論治。反過來說，若坐著、睡著也出汗，除了可能因為天氣太熱，也可能因為身體有其他原因，例如陽虛或陰虛。如果陽虛不斷出汗，自己卻以為是正在排毒，甚至滿心歡喜不去處理，陽虛的原因沒解決，陽虛甚至有可能惡化下去，令身體愈來愈虛寒。有問題請諮詢註冊中醫師。