抑鬱症，據估計，大約佔本港人口的8-10%。雖然抑鬱症數字是整體持續上升，但其實會受很多環境因素影響，例如經濟、社會動亂，新冠疫情等等，都有可能增加抑鬱症個案。

世界衛生組織在多年前估計，到了2020年，抑鬱症會成為全球頭號病症。當時沒有人能預知2020年會爆發持續不退的疫情。現時雖未有2020年後最新抑鬱症數字，但臨床上的確發覺，抑鬱症的影響比過往更大。若不幸患上抑鬱症，會逐漸開始損害日常生活功能，若不適當治療，隨著病情發展，會引致自殺危機明顯增加。事實上，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受治療，大部分病人可以痊愈，回復正常的生活。

抑鬱症並不是一種單純的情緒問題。人體腦內有數以億計的腦細胞，細胞與細胞之間在信息交換時需要靠一些分泌物質來傳遞，如果腦部分泌的化學傳遞物質失衡，便可能引發抑鬱症。所以抑鬱症其實包含有生理上的病變，亦因此有機會以藥物糾正。最重要是及早發覺，開始處理。

抑鬱症，約佔本港人口的8-10%。雖然數字是整體持續上升，但其實會受很多環境因素影響，例如新冠疫情等等，都有可能增加抑鬱症個案。

根據美國精神醫學會的診斷標準，抑鬱症的定義是：病人於持續兩星期以上，有5個或以上既定的生理或心理症狀，當中必須包括「情緒低落及/失去動力」，其他症狀包括：

身體方面 —— 頭痛、失眠、身體虛弱、胸口感到翳悶/不適甚至感到呼吸困難、腸胃不適/消化系統失調、失去活力並常感到疲倦、多夢、睡醒後覺得好像沒睡過一樣、周身骨痛。

精神方面 —— 心情煩躁易發脾氣、精神緊張難以鬆弛、情緒低落及/失去動力、對事物失去興趣、腦裡不停想著不愉快的事、覺得自己沒有用、自卑或自責、難以集中精神、覺得將來沒什麼希望、覺得不想做人/有自殺念頭。

以上症狀，很多時都是出於病人的主觀感覺。若出現多項以上的症狀，包括情緒低落及/失去動力，而持續超過兩星期，建議諮詢醫生，作出評估。