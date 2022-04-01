Edan新歌首次挑戰跳唱多驚喜 爵屎：MV有教主、Jer、小儀好正

Edan（呂爵安）今天愚人節推出首支個人跳唱單曲，令爵屎超期待！他之前在IG叫大家估歌名，怎料轉頭被大表哥Stanley（邱士縉）以升降機符號劇透歌名，Jeremy（李駿傑）又說：「 見到都想唱個chorus（同E先生一樣的E字頭）。」令Edan無奈揭曉歌名《Elevator》：「Bala Bala Ba Bala Ba Ba，Elevator！Elevator！心愈急愈煩問題愈難拆~冇錯，出個post叫大家估歌名，然後6分鐘就俾姓邱 PK劇透 。」Stanley即解釋：「我有兜㗎 ，點知大家估得咁快，最衰係Jeremy（李駿傑）！」相當搞笑！

Edan今天愚人節推出首支個人跳唱單曲。

昨日Edan在IG上載新歌預告片說：「應該係最多surprise嘅MV，希望大家睇得開心！」新歌MV今晚8時在YouTube播出，結果畫面走了一隻鬼出來說：「愚人節快樂，八點三再返嚟睇啦，哈哈哈！ 」搞到全部爵屎中伏大叫：「好衰㗎！」、「真係俾隻鬼嚇一嚇！」、「會唔會出MV都係假㗎？」、「Crazy Edan！」到8:15pm ，Edan終於出現，不過他又大笑說：「愚人節快樂，八點半再返嚟啦，哈哈哈！」有爵屎好冷靜說：「預咗啦！」有些忍不住叫「呂PK」，超爆笑！

《Elevator》MV今晚8時在YouTube播出，結果畫面走了一隻鬼出來說：「愚人節快樂，八點三再返嚟睇啦，哈哈哈！ 」

到8:15pm ，Edan終於出現，不過他又大笑說：「愚人節快樂，八點半再返嚟啦，哈哈哈！」

幸好MV最後在8:30pm播出，Edan不但扮鬼扮馬，一時做自己，一時變身保安員、Model，期間又要吊威吔在升降機內被揈來揈去，絕對瞓身演出。此外，今次MV請來多位嘉賓客串，包括MIRROR隊友Anson Lo（盧瀚霆）和Jer（柳應廷）做維修員、正印小儀做鬼新娘，羅家英做的士司機，《闔家辣》導演Coby 做外賣員，令人驚喜！而Edan第一次挑戰跳唱和Rap同樣驚喜，爵屎看完紛紛留言大讚：​「超正，可以loop歌啦！」、「跳唱兒登世一！」、「​Dance嗰part，個髮型好jeng！」、「好多驚喜，勁多fd！」、「MV有教主同Jer及小儀好正！」、「你威啦你， 正印，官配，大叔配 都齊晒，有埋家英哥添！」、「真心多謝Lo Lo同Jer見證爵安第一首跳唱 ！」

Edan新歌首次挑戰跳唱，爵屎看完紛紛留言大讚：​「超正，可以loop歌啦！」、「跳唱兒登世一！」

今次MV請來多位嘉賓客串，包括MIRROR隊友Anson Lo（盧瀚霆）和Jer（柳應廷）做維修員。

問Edan《Elevator》歌詞是否自己嘅寫照，Edan坦言對很多時都順其自然，因為覺得這種價值觀很舒服，能夠自我安慰同時又夠positive，所以很多時候都只想做好本份，不過Edan都有心急一面：「唱歌阿Sir成日話我好急，例如佢教我一個Exercise，我就會係咁做，我個人係鍾意用死力，死衝爛衝，但喺其他處事方面，我又唔係咁急嘅！」

正印小儀做鬼新娘。

羅家英做的士司機。

《闔家辣》導演Coby 做外賣員。