袁嘉敏鬧完鍾氏父子速離港   鍾培生反擊女方：索求經濟援助，只見面數次 袁嘉敏：他說的不是事實

37歲前港姐袁嘉敏昨日突然在IG喪鬧「富三代」鍾培生和爸爸鍾仁偉，她上載鍾培生一家三口合照留言：「同鍾氏一齊嘅一年，真係一場噩夢，鍾培生同鍾仁偉呢兩個人絕對是人渣，太可怕！」袁嘉敏回覆傳媒時說和他們本來是好朋友，但兩父子都有古怪要求，現在不會再聯絡，又聲稱兩人都不是好人，人品很有問題！問她是否被要求進行不道德交易，她說事情好像小說般複雜，未有透露！至於鍾培生回覆傳媒時說：「我未睇，開緊會，睇完覆你。」之後就沒有下文。

前港姐袁嘉敏昨日突然在IG喪鬧鍾培生和他的爸爸鍾仁偉。

袁嘉敏上載鍾培生一家三口照，鬧鍾培生和他爸爸鍾仁偉是人渣。

鍾培生昨日回覆傳媒時說：「我未睇，開緊會，睇完覆你。」之後就沒有下文。

今日事件再有新進展，袁嘉敏突然在IG Story表示自己即將離港：「Leaving HK soon, preparing for my long-haul flight in 2.5 years.（好快會離開香港，準備迎接相隔2.5年後嘅長途機。）」又說會去巴黎，可能兩個月後才回港，她指不想再說發生甚麼事，因為太複雜和傷心，又說最近睡得不好，離開香港是較好的選擇！

今日袁嘉敏在IG Story表示自己即將離港：「好快會離開香港，準備迎接相隔2.5年後嘅長途機。」

她說最近睡得不好，離開香港是較好的選擇！

她說會去巴黎，可能兩個月後才回港，她指不想再說發生甚麼事，因為太複雜和傷心！

至於鍾培生終於打破沉默，回應事件：

2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面。其後袁小姐一直私信本人，而我亦多次禮貌地拒絕。直至去年年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。

至於鍾培生終於打破沉默，回應事件。

與我爸爸的生日合照是我今年3月17日發出， 袁小姐的story 是3月18日截圖，處心積慮直到4月1日才公開發出，引致當日網絡搜尋趨勢榜首。內容亦引導媒體和網民猜測她在我家已住了一年，當中提及甚麼古怪要求，甚至無理到令人猜想多人運動， 由於產生太多誤會和媒體查詢，此次事件本人決定不再跟上次一樣冷處理，因此澄清她所引導的內容不盡不實。

鍾培生的回應。

我們家庭非常融洽，同時重申我跟袁小姐只見面數次，其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報導或猜測作出回應，同時對所有不實內容之公佈保留追究權利。多謝關注。

袁嘉敏反擊。

袁嘉敏反擊：他說的不是事實

對於鍾培生指她索求經濟援助，袁嘉敏立即在IG反擊：「他說的不是事實。他這樣回覆我不意外，因為他很喜歡計數、計錢，思維總是圍繞錢，他沒有『聽了我的故事後』而想支持我，而是他自己堅持要俾，全部是他自己主動提議。初期他自己主動提出一定要俾，說唔俾等於佔我便宜，是有俾過，之後再俾我就拒絕，說做朋友不要講錢，我不收。我拒絕了之後，他常打電話給我傾心事，都叫我每個電話收返他錢，我也不肯收的。他說我想找你傾偈花你時間，但你又唔肯收錢，唔係咁好。剛好那時期他做拳賽，我就一直支持他。咁冇理由一邊支持一邊計錢，他年紀又細過我，我點好意思收。他這樣說是要令人覺得件事是為了貪他的錢，但並不是真的。」

袁嘉敏還寸鍾培生所說的「多位朋友」並不是真：「他說『多位朋友』這段也不是真的，我現在才知他有朋友呢。拳賽那半年他想找我聊天，我就是以為他沒甚麼朋友可以傾心事，才常常陪他，完全不講錢。」

對於鍾培生指她索求經濟援助，袁嘉敏立即在IG反擊：「他這樣回覆我不意外，因為他很喜歡計數、計錢，思維總是圍繞錢！」