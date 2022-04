袁嘉敏鬧完鍾氏父子速離港   鍾培生反擊女方：索求經濟援助，只見面數次 袁嘉敏：他說的不是事實

37歲前港姐袁嘉敏昨日突然在IG喪鬧「富三代」鍾培生和爸爸鍾仁偉,她上載鍾培生一家三口合照留言:「同鍾氏一齊嘅一年,真係一場噩夢,鍾培生同鍾仁偉呢兩個人絕對是人渣,太可怕!」袁嘉敏回覆傳媒時說和他們本來是好朋友,但兩父子都有古怪要求,現在不會再聯絡,又聲稱兩人都不是好人,人品很有問題!問她是否被要求進行不道德交易,她說事情好像小說般複雜,未有透露!至於鍾培生回覆傳媒時說:「我未睇,開緊會,睇完覆你。」之後就沒有下文。

前港姐袁嘉敏昨日突然在IG喪鬧鍾培生和他的爸爸鍾仁偉。

袁嘉敏上載鍾培生一家三口照,鬧鍾培生和他爸爸鍾仁偉是人渣。

鍾培生昨日回覆傳媒時說:「我未睇,開緊會,睇完覆你。」之後就沒有下文。

今日事件再有新進展,袁嘉敏突然在IG Story表示自己即將離港:「Leaving HK soon, preparing for my long-haul flight in 2.5 years.(好快會離開香港,準備迎接相隔2.5年後嘅長途機。)」又說會去巴黎,可能兩個月後才回港,她指不想再說發生甚麼事,因為太複雜和傷心,又說最近睡得不好,離開香港是較好的選擇!

今日袁嘉敏在IG Story表示自己即將離港:「好快會離開香港,準備迎接相隔2.5年後嘅長途機。」

她說最近睡得不好,離開香港是較好的選擇!

她說會去巴黎,可能兩個月後才回港,她指不想再說發生甚麼事,因為太複雜和傷心!

至於鍾培生終於打破沉默,回應事件:

2021年初透過朋友介紹認識袁小姐,其後見面數次,聽了她的故事後為她提供經濟支持,其後認為性格不合,去年年中已經停止見面。其後袁小姐一直私信本人,而我亦多次禮貌地拒絕。直至去年年尾,袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友,並且索求更多的經濟援助,本人對此採取冷處理對待,自此與袁小姐斷絕一切來往。

至於鍾培生終於打破沉默,回應事件。

與我爸爸的生日合照是我今年3月17日發出, 袁小姐的story 是3月18日截圖,處心積慮直到4月1日才公開發出,引致當日網絡搜尋趨勢榜首。內容亦引導媒體和網民猜測她在我家已住了一年,當中提及甚麼古怪要求,甚至無理到令人猜想多人運動, 由於產生太多誤會和媒體查詢,此次事件本人決定不再跟上次一樣冷處理,因此澄清她所引導的內容不盡不實。

鍾培生的回應。

我們家庭非常融洽,同時重申我跟袁小姐只見面數次,其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報導或猜測作出回應,同時對所有不實內容之公佈保留追究權利。多謝關注。

袁嘉敏反擊。

袁嘉敏反擊:他說的不是事實

對於鍾培生指她索求經濟援助,袁嘉敏立即在IG反擊:「他說的不是事實。他這樣回覆我不意外,因為他很喜歡計數、計錢,思維總是圍繞錢,他沒有『聽了我的故事後』而想支持我,而是他自己堅持要俾,全部是他自己主動提議。初期他自己主動提出一定要俾,說唔俾等於佔我便宜,是有俾過,之後再俾我就拒絕,說做朋友不要講錢,我不收。我拒絕了之後,他常打電話給我傾心事,都叫我每個電話收返他錢,我也不肯收的。他說我想找你傾偈花你時間,但你又唔肯收錢,唔係咁好。剛好那時期他做拳賽,我就一直支持他。咁冇理由一邊支持一邊計錢,他年紀又細過我,我點好意思收。他這樣說是要令人覺得件事是為了貪他的錢,但並不是真的。」

袁嘉敏還寸鍾培生所說的「多位朋友」並不是真:「他說『多位朋友』這段也不是真的,我現在才知他有朋友呢。拳賽那半年他想找我聊天,我就是以為他沒甚麼朋友可以傾心事,才常常陪他,完全不講錢。」

對於鍾培生指她索求經濟援助,袁嘉敏立即在IG反擊:「他這樣回覆我不意外,因為他很喜歡計數、計錢,思維總是圍繞錢!」