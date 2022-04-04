袁嘉敏 疑因呷醋喪鬧鍾培生 不滿男方同《愛．回家》葉蒨文來往？

37歲前港姐袁嘉敏，日前在IG喪鬧「富三代」鍾培生和他爸爸鍾仁偉不是好人後，即速離香港去巴黎，又說不想再透露發生甚麼事，因為太複雜和傷心，而鍾培生就回應說：「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面，直至去年年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。」不過袁嘉敏反駁：「他說的不是事實。初期他自己主動提出一定要俾，說唔俾等於佔我便宜，是有俾過，之後再俾我就拒絕，說做朋友不要講錢，我不收。我拒絕了之後，他常打電話給我傾心事，都叫我每個電話收返他錢(每個電話一千元），我也不肯收的。」

袁嘉敏日前在IG喪鬧鍾培生父子不是好人後，即速離香港去巴黎！

鍾培生回應指袁嘉敏：「索求經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。」

袁嘉敏反駁：「初期他自己主動提出一定要俾，說唔俾等於佔我便宜，是有俾過，之後再俾我就拒絕，說做朋友不要講錢，我不收。」

不過有報道指袁嘉敏和鍾培生斷絕來往，疑因爭風呷醋所致！報道指袁嘉敏和鍾培生去年撻着，還做男方軍師，鍾培生事無大小都會問女方意見，女方還經常在鍾家過夜，但可惜這段關係不可以公開，而鍾培生不時和其他女人扯上關係，又和在無綫《愛．回家之開心速遞》飾演「島大女神」的29歲葉蒨文（Sophie）出雙入對，令袁嘉敏很不開心！報道又指鍾培生對袁嘉敏的「經濟支持」每次廿幾萬，共進帳近百萬。

有報道指袁嘉敏和鍾培生去年撻着，兩人斷絕來往，疑因女方爭風呷醋所致！

袁嘉敏回覆傳媒時否認因為其他女人和鍾培生反面，問她有沒有收過男方近百萬，她說：「邊有100萬咁多！」又指數目很少，不值得提。至於葉蒨文就坦承和鍾培生認識多年：「我哋識咗好多年啦，有咁嘅傳聞可能因為之前去過仁濟個慈善晚會啫，但唔係佢帶我去，係我哋成班一齊去，普通聚會啫。」

報道指鍾培生和在無綫《愛．回家之開心速遞》飾演「島大女神」的葉蒨文出雙入對，令袁嘉敏很不開心！

葉蒨文坦承和鍾培生認識多年：「有咁嘅傳聞可能因為之前去過仁濟個慈善晚會啫，但唔係佢帶我去，係我哋成班一齊去。」

問袁嘉敏有沒有收過男方近百萬，她說：「邊有100萬咁多！」又指數目很少，不值得提。

葉蒨文之後在IG貼出男友合照澄清︰「其實我並唔介意呢啲花生新聞，做呢行預咗，當俾觀眾發洩同娛樂嘅渠道都係一種義工，我都算啦…但噚日星期日，我同我男朋友正值慶祝緊四周年紀念，雖然下個星期先係正日，但係難得星期日佢得閒唔使返工我哋一齊慶祝，食緊午飯嘅時候有記者不斷打電話發訊息給我，我講咗唔得閒都繼續問，回應咗兩句我話繼續慶祝都再問，電話不斷響都幾掃興，我係咁同男朋友講: 『唔好意思啊破壞晒個氣氛。』佢仲調返轉頭安慰我，謝謝你啤梨仔，很另類的四周年，經歷咗好多嘢，過往一兩年感恩面對逆境， 面對咁樣嘅社會氣氛，我都有你係我身邊，對於我哋來講最難過嘅關早半年前已經過咗，今次只不過係一件小事，我哋將會更加堅固，多謝所有親朋好友，關心我哋嘅人，我很好 我們很好，我收到好多訊息，你哋有心啦。」