姜濤晒《造星》兄弟舊照祝大家童心不泯   鼓勵姜糖將生日應援做慈善￼

姜濤正籌備十胎新歌，近日在IG透露新歌同樣跟湯令山合作：「每一首歌都有它的使命和靈魂，這一次，我為十胎，感到由衷的驕傲。@gareth_tong（湯令山）let’s go！」之後又表示：「歌詞完成！」令姜糖超期待！昨晚姜Man在將過兒童節前，貼出4年前參加《全民造星》和一眾兄弟，包括Anson Lo、AK、Ian、Lokman、Alton、Stanley、肥仔、阿Dee等溫馨舊照和黑圖留言：「祝大家童心不泯、永遠快樂！」

昨晚姜Man在將過兒童節前，貼出4年前參加《全民造星》和一眾兄弟溫馨舊照應節。

Anson Lo

AK

Ian

被貼黑圖的 大表哥Stanley留言：「弟，你為甚麼出賣我呢？你這樣對你的哥！」跟住在IG Story貼出姜Man將口罩當眼罩的睡覺相反擊：「口罩是這樣用的嗎？」阿Dee就轉發自己的黑圖說：「So I say I love you！」超爆笑！

左起Lokman、Dee、Alton

Stanley被姜Man貼黑圖。

Stanley貼出姜Man將口罩當眼罩的睡覺相反擊，超爆笑！

姜Man又寫道：「今天見到很多人po兒時照片，我也試著找回從前過兒童節的記憶，可惜的是真的沒太多印象。而因為最近在做新歌，我今天想到的更多是那些身處不和平地區的兒童，不知道他們今天是否在廢墟中度過，是否能吃飽穿暖，是否仍對未來充滿希望。」難過十胎的主題正正是「身處不和平地區的兒童」？

阿Dee就轉發自己的黑圖說：「So I say I love you！」



姜Man又鼓勵姜糖將他的生日應援集資用來幫助有需要的人：「知道最近有些粉絲開始為我籌備生日和新歌的應援，對此我非常感激。我想說，你們的心意我全部都收到了，但今年我希望你們把應援集資用來幫助身邊更多有需要的人。特別是現在疫情時期，社會上每一個人都過得不容易。所以，我們更應該傳遞我們的愛心和力量。」

姜Man又鼓勵姜糖將他的生日應援集資用來幫助有需要的人。

姜糖紛紛表示收到：「你的說話我們收到了！」、「你的心意我哋都明白，你用心做好你的新歌。願天主祝福你的一切，像你這樣善良的人，加上你的影響力，你的作品，你的說話，一定是對世界美好的祝福！」、「運用你嘅影響力推動別人獻愛心，真心RESPECT!！」、「善良的你，今年有很多善良的糖做慈善應援呀！」事實上，姜糖近日正舉行慈善應援活動，將4間茶飲店變成主題生日店，同時有義賣活動，而知聖雅各福群會的「助學改變未來服務」，正是這次活動的受惠機構，為基層小朋友解困，好有意義！