Fusion Bank｢5000融易變10000｣活動反應熱烈 新推消費筆筆賞支持消費券

去年，富融銀行Fusion Bank便聯合WeChat Pay HK以及TVB推出｢睇電視 抽WeFun 5000融易變10000｣的活動，不少市民都成功在使用消費券的同時參與活動，以積分兌換現金獎賞。

而今年，Fusion Bank再推出｢消費筆筆賞｣活動並延期至5月31日以支持政府消費券，使用WeChatPayHK消費即享8%回贈，為客戶送出至著數優惠！

｢睇電視 抽WeFun 5000融易變10000｣活動 得獎者喜出望外

去年的三方跨平臺合作非常成功，參加者只需於活動期間用WeChat Pay HK登記領取政府消費券，並成功於Fusion Bank開立戶口及綁定帳戶，即有機會將$5,000消費券增加至$10,000！至今已有多名幸運兒贏得$5,000大獎。

其中一位幸運兒莊小姐表示，當初因為家姐參加而得知遊戲，本身亦有用WeChat Pay HK的習慣，發覺只需綁定富融銀行帳戶便可參加，登記方法簡單，對於獲得$5,000變成$10,000獎賞喜出望外，會將獎金用作購買日常用品。（部分中獎者名及更多詳情可聯絡富融銀行查詢）

全城消費筆筆賞 指定商戶消費高達10% WeFun回贈

今年Fusion Bank又搞新意思，推出的｢WeFun微積分 消費筆筆賞｣活動。使用WeChat Pay HK消費即可獲得WeFun回贈，以1 WeFun兌換HK$1。於指定商戶消費更享高達10%WeFun回贈，當中包括友和電器、奇華餅家、Fresh超級市場、大家樂等等。至於在其他商戶消費，亦可享8% WeFun回贈，回贈範圍覆蓋大家日常生活，精明消費者記得把握機會邊消費邊賺取回贈獎賞！

而最吸引的是，該活動接受今年消費券的消費金額，多消費多回贈；活動時間亦延長至2022年5月31日，以便大家在使用消費券的同時獲得更多的WeFun回贈；即使未於WeChat Pay HK綁定Fusion Bank戶口的用戶，亦有機會領取200 WeFun回贈（限量40,000份）。

操作方面亦非常簡單，只需打開WeChat Pay HK手機應用程式，即時可於優惠專區固定位置隨時查看積分情況，點擊｢立即兌換｣按鈕進行兌換現金，亦可隨時於｢查看我的回贈紀錄｣查看有關消費紀錄以及回贈數目，輕鬆易用。

活動詳情和條款及細則可前往富融銀行App或官方網站查閲。