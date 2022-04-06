《金宵大廈2》鄭子誠獲讚超奸值得攞獎 李施嬅出浴搶眼 陳山聰全裸現優質股

《金宵大廈2》由陳山聰和李施嬅主演，播出後口碑不俗，劇情燒腦又緊湊，網友表示：「又要驚又要睇！」頭兩晚單元故事「七樓半」，講述于洋、鄭子誠和曾展望三爺孫為了單位的業權而不顧親情，于洋意外遭鋼質飲管插死後驚現「詐屍」，鄭子誠和曾展望為免于洋之死影響單位繼承權，決定合力隱瞞，卻被李施嬅撞破，鄭子誠遂下毒手欲鍊死施嬅，但金宵大廈再度發生異動，李施嬅被陳山聰救走， 鄭子誠和曾展望先後返回骨灰場，還因離奇的「人體自燃事件」齊齊燒死，三位演技都被網民激讚！

《金宵大廈2》頭兩集單元故事「七樓半」，講述于洋、鄭子誠和曾展望三爺孫為了單位的業權而不顧親情，昨晚于洋意外遭鋼質飲管插死後驚現「詐屍」。

鄭子誠和曾展望為免于洋之死影響單位繼承權，決定合力隱瞞！

李施嬅乘𨋢踫到已死的于洋，嚇破膽！

鄭子誠遂下毒手欲鍊死李施嬅。

老戲骨于洋的肢體動作被網民大讚活生生演繹「屍變」 ，鄭子誠獲盛讚「陰謀情人歸位」、「陰謀誠演技超班，今年應該有獎吧！」三人受訪時讚《七樓半》故事過癮兼且有教育意義:「為咗個錢字搞成咁，人為財死，鳥為食亡。」當中年資最淺的孫仔曾展望，除了感謝「老竇」鄭子誠幫忙帶其入戲外，更自爆在自焚場口險誤傷子誠「男人最痛」:「佢最慘係要俾我哋責住晒，咁啱我係爭啲砸中佢重要部位！」

之後李施嬅被陳山聰救走。

之後陳山聰叫李施嬅忘記自己。

鄭子誠和曾展望先後返回骨灰場，還發生「人體自燃事件」！

三爺孫最後被燒死。

至於陳山聰飾演的 Maurice在七樓半勇救李施嬅飾演的Ella後，忍痛叫Ella忘記自己，之後竟忽然全裸跌落金宵大廈的天台上，耐人尋味！監製葉鎮輝(阿細)就大賣關子謂: 「山聰點解會全裸喺天台出現呢?大家睇到最後就會知道㗎喇，因為講少少都會穿橋，你哋到時睇完晒，我再解釋俾大家聽佢點解全裸啦。(山聰知道要拍全裸戲有冇掙扎?) 我同佢互相信任，我話點佢就點㗎喇，佢完全唔會過問我，話拍就拍。」 對於山聰全裸演出，網民表示震撼，還大讚山聰是優質股。而昨晚李施嬅和趙希洛的出浴戲同樣吸睛，網民還笑言在上季演活「搶 B 狂人」的趙希洛今季太「正常」，令他們不太習慣，期待她盡快露出瘋狂本色！

之後陳山聰竟忽然全裸跌落金宵大廈的天台上，耐人尋味！

對於山聰全裸演出，網民表示震撼，還大讚山聰是優質股。