消費券點使至有著數？全港50個商場著數指南

一發放消費券，一眾購物狂又準備蠢蠢欲動，看定要購買甚麼沒有？雖然今次使用消費券的期限延長至7個月，但香港人都是心急的，小編就為大家集合了香港各大商場優惠，而且每個商場除了有消費優惠外，亦有購買美容產品優惠，以及泊車優惠，如果有車，也真的不怕走勻全港呢！

時代廣場

時代廣場推出「It’s Spring Time 2022! Happy Rewards」，Happy Rewards會員即日以電子消費每滿指定金額，即可換領購物優惠券及美食優惠券，包括高逹$14,000的Happy Rewards優惠券獎賞、額外賞city’ Super購物禮券以及各式美妝禮遇。而逢星期四及星期日全日更可享雙倍優惠券獎賞。所有優惠券可於多達130間商戶內使用，價錢低至5折優惠。

另外，由即日至4月30日，Happy Rewards獎賞的顧客，只要在消費同日額外於商場指定美容或化妝品商戶以單一電子消費滿$100或以上，即可額外換領$100 city’ Super購物禮券1張。

即日消費總額 每日 逢星期四及日 (全日) 每滿$1,500（最多可累積3張於不同商戶之單據） 換領$100購物優惠券1張及$100美食優惠券1張 換領$100購物優惠券兩張及$100美食優惠券兩張 每滿HK$4,000（最多可累積三張於不同商戶之單據） 換領$500購物優惠券1張 換領$500購物優惠券2張

換領日期：即日至5月15日

換領時間：12:00pm-10:00pm

換領地點：5樓換領專櫃

其他優惠：

1. 由即日至4月30日，只要在消費同日額外於指定美容或化妝品商戶以單一電子消費滿$100或以上，即可額外換領$100 city’ Super購物禮券1張。而於4月份，Beauty VIC只要累積滿2,000積分便可換領FANCL $50禮券1張，即一入會便可換領！而於指定美容及化妝品商戶即日電子消費滿$2,000（最多可累積兩張單據，每張消費$300或以上），即日登記成爲Beauty VIC，可享各款購物禮遇及專屬美妝體驗。每消費$1即可獲得1積分，累積兌換獎賞。

* 名額有限，先到先得，每日每位會員只可換領一次。

登記地點：5樓VIC客戶服務部

2. 消費可享高達5小時免費泊車優惠

由即日至4月30日，凡於下午6時或之後於時代廣場泊車（以入車時間計算），並即日於餐飲商戶或city’ Super以單一消費滿$100或以上（下午6時或之後）（機印收據正本，其交易時間必須為即日下午6時或之後），即可享5小時免費泊車優惠。

另外由即日至4月30日，於星期一至五消費滿$200或以上，即可獲得3小時免費泊車優惠；於星期六、星期日及公衆假期消費滿相同金額，亦可獲2小時免費泊車優惠。

電話：2118 8900

海港城

海港城推出４項優惠，包括：

優惠1. 全場超過60個商戶及餐廳推消費優惠及獎賞回贈，如精選商品低至64折、現金折扣$2,000及體驗套裝等，當中由日常用品美容、個人護理以至家居生活。特別推介有APIVITA、Aveda、Estée Lauder、JOYCE Beauty、M.A.C、Sulwhasoo雪花秀、EVE LOM、Sabon、NARS、ORIGINS、city’super、BALLY 、CHARLES & KEITH、PALLADIUM、PANDORA、New Balance、 PUMA 、SKECHERS 及翡翠拉麵小籠包等。歡迎向相關商戶及餐廳查詢最新優惠詳情。 優惠2. 由即日起，只要於海港城同日滿指定金額，即可參加海港城REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取$15,000優惠券。優惠券可於超過350間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至67折及餐飲半價優惠。 優惠3. 凡於場內除了可參與REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，更可參與全新消費優惠活動「TODAY BEST OFFER」，每日送上限時限量快閃驚喜優惠，當中包括買一送一、低至一折精選商品等。只要掃描場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼，即可獲得當日精選優惠詳情，即掃即享。每個優惠限時1天，數量有限，售完即止。 優惠4. 以指定電子付款方式即日單一消費每滿$100，平日可享2 小時免費泊車(最多6小時)；週末及假日亦可享1小時免費泊車（最多3小時）。

查詢電話：2118 8666

美麗華集團

美麗華集團聯合旗下酒店、餐飲及商場推出「MIRA好賞同樂」消費賞，總值超過＄8,000萬。由 4月7日開始，顧客可於Mira Place、The Mira Hong Kong、Mira Dining多間中西食府享受多重優惠，包括網上商店Mira eShop限定加碼一倍餐飲及酒店現金禮券套裝、商場限定100% 現金券回贈及餐飲門市九折獎賞。

另外，由4月7日11:00am開始，網上商店Mira eShop將舉行限定優惠，多款現金禮券加碼最高1倍獎賞，涵蓋酒店、餐飲及商場。Mira Place亦推出Mira eShop網購賞，於網上購買$200商場現金券可額外獲得$200商場餐飲現金券，盡享100%現金券回贈，限量1,000套，售完即止。

餐飲及酒店現金禮券套裝

1. 購買$1,000現金禮券套裝（4張$250現金禮券）送1張$250現金禮券送1張。

２. 購買$3,000現金禮券套裝（6張$500現金禮券）送總值$1,500現金禮券及優惠券（包括$500現金禮券

2張及$250 JAJA優惠券２張）。

3. 購買$5,000現金禮券套裝（10張$500現金禮券）送總值$5,000現金禮券及優惠券（$500現金禮券4張、

$500指定餐飲優惠券5張、$250 JAJA優惠券2張）

4. 商場現金券套裝購買$100/2張，商場現金券可額外獲得2張$100商場餐飲現金券。

「至二賞」100%消費回贈

日期：4月21日至5月15日

4月24日、5月1、8及15日（逢星期日） Ｍira Place將於推出「至二賞」消費回贈及會員推薦積分獎賞活動，凡於任何2間商戶分別消費滿$200，回贈2張$100商場現金券、2張$100商場餐飲現金券及2小時免費泊車優惠

朗豪坊

商場推出《朗豪坊 #幫你埋單》，LP CLUB會員於場內40間食肆單一消費滿$200，即賞$200現金禮券，可於過百間非食肆商舖使用。而於零售商舖消費滿$500或$1,000，即賞10%餐飲回贈，即$50或$100現金禮券，可在場內40間食肆使用。所有回贈的現金禮券均不設任何消費門檻。每日名額有限，換完即止。

LANGHAM BEAUTY聯同一眾品牌舉辦Langham Beauty Fest活動，推出超過200款低至26折的獨家美妝護膚套裝禮遇。推廣期間購物滿指定金額，可獲贈美妝禮品。同時賺取《朗豪坊 #幫你埋單》回贈，大家可於食肆消費滿$200，換取$200現金禮券到LANGHAM BEAUTY購買美妝套裝；或於LANGHAM BEAUTY購物滿$1,000，獲美妝禮品後，再雙重賺取$100食肆現金禮券回贈，享折上折優惠。

消費商舖 消費金額 回贈 獎賞1「100%回贈」 食肆商舖 $200（即日單一機印電子消費單據） 朗豪坊商場$200現金禮券

*限非食肆「認受商戶」使用 獎賞2「10%回贈」 零售商舖

（非食肆商舖） $500（最多3張即日機印電子消費單據） 朗豪坊商場$100現金禮券

*限食肆〈特色食品除外〉「認受商戶」使用 零售商舖

（非食肆商舖） $1,000

（最多3張即日機印電子消費單據） 朗豪坊商場$100現金禮券

*限食肆〈特色食品除外〉「認受商戶」使用 Langham Beauty Fest LANGHAM BEAUTY 購物滿$300 可獲贈價值$100的美妝禮品 LANGHAM BEAUTY 購物滿$1,000 可獲贈價值高達$870的美妝禮品

朗豪坊「#幫你埋單」

日期：4月21日至5月20日

換領時間：12:00pm-10:00pm

換領地點：4樓顧客服務中心

Langham Beauty Fest

日期：4月28日至5月15日

地點：LANGHAM BEAUTY（朗豪坊1樓及2樓）

MegaBox

Megabox由即日起至 5 月 31 日推出「MegaBox 消費券連環賞」，使用4個指定支付工具消費滿指定金額，即可換領多間商戶現金券、折扣優惠券、至潮家電等著數獎賞，回贈率高達 100%。

除商戶現金券與折扣優惠券外，你更可帶走家電。如消費$6,000，即可換領德國寶迷你手壓咖啡泡茶機。消費達$12,000，則即可換領德國寶無線控溫養生壺。

消費金額 回贈 以八達通消費滿$200 可獲$20美饌 / 零售現金券及逾$200商戶折扣券 以八達通消費滿$400 可獲$50美饌 / 零售現金券及逾$400商戶折扣券 以WeChat Pay HK、支付寶 HK或Tap & Go消費滿$600 可獲$60美饌 / 零售現金券及逾$600商戶折扣券 以WeChat Pay HK、支付寶 HK或Tap & Go消費滿$1,000 可獲$120美饌 / 零售現金券及逾$1,200商戶折扣券 以WeChat Pay HK、支付寶 HK或Tap & Go消費滿$1,500 可獲$180 美饌 / 零售現金券及逾$1,500商戶折扣券

查詢電話：2989 3000

恒基地產旗下7大商場

恒基地產旗下H·COINS綜合會員計劃，包括7大商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，推出「消費券購物二重賞」，H·COINS會員累積消費$5,000，可賺額外$430獎賞。

日期 回贈 4月14日至6月10日或換完即止 第一賞 H·COINS會員只需要用支付寶香港、八達通、 Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK，於恒基地產旗下7大商場超過1,000間零售或餐飲商戶單一消費每滿$200，經手機APP自助上載或親臨商場禮賓會員專區，登記賺取COINS的同時，如集齊2枚電子印花，即有機會獲得$30恒基地產旗下商場購物電子禮券1張。（每位合資格會員最多可以獲贈1次。） 4月14日至6月10日或換完即止 第二賞 H·COINS會員以四大電子消費平台累積消費滿$5,000，即有機會額外獲贈$400恒基地產旗下商場電子禮券（包括$200購物電子禮券及$200餐飲電子禮券）。 即日起 免費泊車優惠 凡於6:00pm後於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY新都城中心2期及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、沙田中心．沙田廣場、利奧坊、粉嶺中心、H Zentre、宏利金融中心商場及逸峯廣場內消費滿指定金額（包括最少一張消費時間為晚上6時後的發票），即享額外1小時免費泊車。

*名額有限，先到先得，送完即止。

新鴻基地產旗下3大商場

新鴻基地產旗下旺角MOKO新世紀廣場、元朗YOHO MALL形點以及葵芳新都會廣場3大商場推出「全城消費券加碼賞」，只需於場內消費滿指定金額即可享高達$4,150購物贈券或高達33%的贈券回贈，The Point會員如使用消費券4大支付工具消費更有額外高達$200 Point Dollar。3大商場更有一系列「車主福音」泊車優惠，其中MOKO新世紀廣場消費$100，泊車即享高達3小時優惠，及額外送餐飲贈券。

九龍 項目 回贈 MOKO新世紀廣場 Highlight 血拼之選

（The Point會員限定，兼享賺取會員積分） 消費$2,000或以上，可換領$50新地商場贈券及$100指定購物贈券各1張，每日名額150套。



消費$6,500或以上，可換領$50新地商場贈券4張及$300指定購物贈券1張，每日名額150套。



換領日期：4月8日至4月10日

換領地點：MOKO L1樓層顧客服務中心

換領時間：10:00am-10:00pm MOKO新世紀廣場 Beauty Surprise 美妝消費賞（The Point會員限定，兼享賺取會員積分） 凡於T Galleria Beauty by DFS 消費滿$1,000或以上，可換領$300 T Galleria Beauty by DFS 電子贈券，每日名額100套。



換領日期：即日至4月14日

換領地點：MOKO L1樓層顧客服務中心

換領時間：12:00pm-10:00pm MOKO新世紀廣場 復活節加推消費券狂賞（The Point會員限定，兼享賺取會員積分） 消費$800或以上，可換領$100時尚服飾及兒童用品贈券2張，每日名額150套。



消費$2,000或以上，可換領$50一田超市贈券及$600指定購物贈券各1張，每日名額150套。



消費$7,000或以上，可換領$50一田超市贈券及$600指定購物贈券各1張，每日名額150套。



換領日期：4月15日至5月2日

換領地點：MOKO L1樓層顧客服務中心

換領時間：12:00pm-10:00pm MOKO新世紀廣場 星期一至四消費$100或以上，可免費泊車3小時，如即日泊滿3小時，額外加送1小時泊車券及$20餐飲贈券。



星期五至日及公眾假期消費$200或以上，可免費泊車４小時，如即日泊滿3小時，額外加送1小時泊車券及$20餐飲贈券。

九龍西 項目 回贈 葵芳新都會廣場 泊車優惠 消費$100或以上，可免費泊車1小時，星期一至五12:00pm-5:00pm入車並同時換領免費泊車優惠，額外加送1小時免費泊車及1小時泊車券。



消費$400或以上，可免費泊車2小時，星期一至五12:00pm-5:00pm入車並同時換領免費泊車優惠，額外加送1小時免費泊車及1小時泊車券。 葵芳新都會廣場 全城消費加碼賞

（The Point會員限定，兼享賺取會員積分） 消費$2,000或以上，可換領$100指定購物贈券，星期一至五名額50套；星期六至日及公眾假期名額60套。



消費$5,000或以上，可換領$1,000指定購物贈券，星期一至五名額50套；星期六至日及公眾假期名額60套。



換領日期：4月7日至5月2日

換領地點：新都會廣場L2樓層顧客服務中心

換領時間：10:00am-10:00pm

新界區 回贈 YOHO MALL形點 泊車優惠 消費$100或以上，可免費泊車1小時，星期一至五指定食肆消費滿$100，額外加送1小時免費泊車。



星期一至五消費$400或以上，可免費泊車２小時，星期一至五指定食肆消費滿$100，額外加送1小時免費泊車。



星期六、日及公眾假期消費$500或以上，可免費泊車２小時，星期一至五指定食肆消費滿$100，額外加送1小時免費泊車。 YOHO MALL形點 循環賞 消費滿指定金額可參加「消費賞」換領，同時獲得「循環賞換領證」，憑證於指定商戶消費滿$500，即賞$20一田現金券，消費可同時參加場內其他換領。名額共8,000份。



換領日期：4月15日至6月19日

換領地點：YOHO MALL 消費券換領站

換領時間：10:00am-10:00pm

*不接受餐飲、珠寶鐘錶飾物、影音器材及家庭電器及超市發出之發票。

ＶCity

商場推《1+1=∞ 無限賞》，凡於場內1間零售或娛樂商戶及餐飲商户以消費券消費最少$50，即有回贈。

日期 回贈 4月1日至5月31日 凡於場內1間零售或娛樂商戶及1間餐飲商户以消費券消費最少$50，即獲贈1張$50 D2 Place商場現金券及即日私家車免費泊車2小時。 4月15日至5月31日 多個精選商戶推多項消費換領禮品優惠。 4月21日至5月31日 客人卡於1間零售或娛樂商戶及1間餐飲商户（晚上6時後）以消費券消費最少$50，即獲贈1張$50商場現金券及即日私家車免費泊車3小時。

日期：即日至5月31日

換領地點：D2 Place 1期地下辦公室大堂

換領時間：12:00pm-9:00pm

V Walk及V City

屯門及西南九龍區旗艦購物商場V city及V Walk宣布推出【消費券 爆買爆賞 五連發】，瘋狂送出總值逾$680萬消費JETSO，「最高消費賞」於推廣期內累積消費最高的Big Spender，還可獲得最新iPhone 13 Pro （松嶺綠色）1部。惠及駕車一族的「智Net泊．$0消費賞」更令人振奮！$0消費、零勞力，只要即場透過指定QR Code 登記成為The Point新會員，並成功登記及啟動免觸式無感泊車支付，不但以後進出商場不用拍卡、一秒即過，更可輕鬆賺取高達$200 Point Dollar，於指定商戶可當$200現金使用！

要享盡連串爆發的購物激賞，V Walk及V city與你「同心齊抗疫」，於場內即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領新冠病毒快速檢測套裝/口罩1盒。

爆買爆賞 · 高達150%回贈1 詳情：The Point會員於V city即日以電子消費券消費滿$2,000，即可免費換領總值$3,000指定商場及商戶贈券/禮券。

The Point會員於V Walk即日以電子消費券消費滿$2,000，即可免費換領總值$3,000指定商場及商戶贈券/禮券。



推廣日期：限定指定日子快閃推出

換領時間：12:00pm-10:00pm

換領地點：V city MTR層顧客服務中心 / V Walk 2樓禮品換領處

各商場每日名額：150個 爆買爆賞 · 高達150%回贈2 詳情：The Point會員於V city即日以電子消費券消費滿$3,000，即可免費換領總值$2,000指定商場及商禮券。

The Point會員於V Walk即日以電子消費券消費滿$3,000，即可免費換領總值$2,000指定商場及商戶贈券/禮券。



推廣日期：4月8日至5月24日

換領時間：12:00pm-10:00pm

換領地點：V city MTR層顧客服務中心 / V Walk 2樓禮品換領處

各商場每日名額：20個 最高消費賞 The Point會員憑推廣期內於V city / V Walk任何商戶發出的有效電子貨幣消費發票*，透過指定登記表格成功遞交及填妥資料（當中須包括最少1張以電子消費券消費滿$2,000的有效發票），每個商場首名累積最高消費金額的會員均可獲贈iPhone 13 Pro 128GB（松嶺綠色）1部（建議零售價$8,499）。



推廣日期：4月7日至5月6日 智Net泊•$0消費賞 詳情：即場於V city / V Walk透過指定QR Code 登記成為The Point 新會員*，並成功登記免觸式無感泊車支付，會員可獲賞25,000 The Point積分 (可兌換$100 Point Dollar)。 完成登記後，即場啟動免觸式無感泊車支付，更可額外獲贈$100 Point Dollar。



推廣日期：4月7日至5月6日

換領時間：12:00pm-10:00pm

換領地點：V city MTR層顧客服務中心 / V Walk 2樓禮品換領處

各商場每日名額：100個 外賣速速賞 詳情：The Point會員於V city指定食肆惠顧外賣自取，並以電子貨幣單一消費滿$200，即可換領GOVEK一次性防護型成人口罩Level 3（藍/粉紅色）30片裝一盒。如交易中額外使用$10或以上Point Dollar#付款（即包含電子貨幣滿$200及Point Dollar消費$10），更可獲贈艾草養生工房3D生薑足底或膝頭溫灸貼（一包兩片）。



The Point會員於V Walk指定食肆惠顧外賣自取，並以電子貨幣單一消費滿＄300，即可換領eefit 依飛 KN95能量口罩（20個）一盒。如交易中額外使用$10或以上Point Dollar 付款（即包含電子貨幣滿$300及Point Dollar消費$10），更可獲贈PRIMAGEL PLUS 酒精搓手液50毫升一支。



推廣日期：4月7日至5月6日

換領時間：12:00pm-10:00pm

換領地點：V city MTR層顧客服務中心 / V Walk 2樓禮品換領處

各商場每日名額：200個

Citywalk 荃新天地

由即日起，S+ REWARDS會員可於S+ REWARDS手機應用程式內「消費大激賞」選購不同商場的商戶現金券大激賞套裝。首126名會員購買任何「大激賞」套裝1，即可獲贈「Katch 優惠平台呈獻【叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會】KKday探索新力量」門票一套（2張）！數量有限，先到先得，送完即止。

【叱咤生力軍音樂會】舉行日期及地點將稍後由主辦單位公佈，而音樂會門票之發送日期亦會稍後通知。

荃灣廣場及新達廣場

由4月2日至5月2日，荃灣廣場推出消費多重賞，回贈率高達10%，每日更可賺取高達$2,400 獎賞。而新達廣場的「消費券食買賞」，於顧客消費滿指定金額可獲逾$1,100優惠券，大家當然要把握機會邊消費邊賺獎賞。

荃灣廣場消費多重賞



換領日期：4月2日至5月2 日

換領時間：10:00am-10:00pm

換領地點：L3顧客服務中心 第1重賞

凡於星期一至日消費滿$2,000，即賞$100商場贈券。



第2重賞

凡於星期五至日及公眾假期消費滿$5,000，即賞$300商場贈券。



第3重賞

凡於星期五至日及公眾假期消費滿$8,000，即賞$500商場贈券。



第4重賞

凡消費滿$15,000，即賞$1,500商場贈券（總名額300個）。



第5重賞

全日任何消費滿$100，即享1小時免費泊車優惠。

新達廣場消費券食買賞



換領日期：4月2日至5月2 日

換領時間：10:00am-10:00pm

換領地點：1樓顧客服務中心 第1重賞

凡於餐飲食肆單一消費滿$200，即賞$20商場贈券。



第2重賞

凡消費滿$500，即賞$50商場贈券。



第3重賞

凡消費滿$1,500，即賞$100商場贈券。



第4重賞

凡消費滿$5,000，即賞$300商場贈券（總名額300個）．



第5重賞

全日任何消費滿$100，即享1小時免費泊車優惠。

查詢電詔：2498 834（荃灣）、32653 8886（大埔）

新地12大商場

新地12大商場 （東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）由3月31日至4月30日，率先推出升級 「消費券賞上賞」，The Point會員以4大指定電子消費券支付工具於指定商場消費滿指定金額，最高可獲贈$12,000禮券及禮品 ，回贈率最高可達100%，消費儲分更可積分當錢使。另有泊車著數，只需換領以上獎賞，即送免費泊車券。

以外，新地12大商場各商戶配合消費券派發推出多種折扣或立減優惠，4月至5月加碼推出更多消費推廣活動。

推廣日期 4月7日至30日或換完即止 限時星級特賞 限時星級特賞* :

凡於東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊，以即日電子消費滿$10,000+，即可換領價值$10,000星級禮品及指定之商場精選優惠券組合，禮品種類包括鑽石首飾、商戶/商場現金優惠券、小家電等精彩禮遇，個別商場禮品內容各有不同。成功換領更額外送4小時免費泊車券#，供下次使用。（以下商場不設免費泊車券換領：life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、寶怡商場、荃錦中心及新領域廣場。）

限時激賞 凡於指定商場即日電子消費滿$2,500+，即可換領$650指定商場/商戶現金優惠券組合及2小時免費泊車券#。



凡於指定商場即日電子消費滿$5,500+，即可換領$1,500指定商場/商戶現金優惠券組合及3小時免費泊車券#。 追加優惠 The Point會員於指定商場之Point Dollar參與商戶，即日以電子消費滿$500，並於該交易使用最少$100 Point Dollar，即額外送$20指定商場/ 商戶現金優惠券。 參與商場 東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場 換領地點 各參與商場顧客服務中心或禮品換領處

＊條款及細則約束請向個別商場查詢

查詢電話：2628 7399（東港城）、 2639 9638（上水廣場）2805 6605 （北角匯）3980 9930（Mikiki）3417 4328（將軍澳中心）2679 9300（PopWalk天晉滙）2468 2009（卓爾廣場）2400 8000（life@KCC）2450 0021（錦薈坊）2413 4682（荃錦中心）2413 3118（新領域廣場）2465 5020（寶怡商場）

新地旗下上水廣場及PopWalk天晉滙

新地旗下上水廣場及PopWalk天晉滙分別推出「盡享消費劵Jetso Rewards」及「Love to Buy 購物倍賞」，The Point會員於上水廣場消費滿指定金額即賞總值高達$20,000現金贈劵及禮品，同時賺取積分；此外，The Point 會員於PopWalk天晉滙消費滿$300並成功登記積分，即可獲贈印花1個，每集滿5個印花，即可獲贈$50滋味美食優惠券1張，如此類推，多買多賞，為消費券優惠加碼。

另外上水廣場及PopWalk天晉滙商戶更推出多種商戶折扣或立減優惠，包括上水廣場內之太子珠寶鐘錶原價$4,900的花囈系列18K白色黃金鑽石戒指將以61折優惠價$2,980發售、NEW YOUTH新青年原價$899的ADIDAS SUPERSTAR系列將以34折優惠價$299發售等；而PopWalk天晉滙內之新世界韓國食品專門店4月8日起原價$450的醬醃牛排骨3件將以67折優惠價$300發售、價值$220的醬油蟹（中）買一送一等，大家萬勿錯過。

上水廣場

「盡享消費劵Jetso Rewards」



推廣日期：

4月7日至5月20日（換完即止）



換領時間：

12:00pm-10:00pm



換領地點：

上水廣場L2會員專櫃 The Point會員可於上水廣場（2-5樓）商戶即日電子貨幣（包括WeChat Pay HK、AlipayHK支付寶香港、Tap & Go拍住賞及八達通）消費滿指定金額（最多憑3組電子消費單據，每組須滿$100），即賞總值$20,000現金贈劵及禮品，同時賺取積分！



獎賞一：

消費滿$8,000（最多3組單據）送$450商場贈券 + 余仁生「破壁」靈芝孢子紫芝膠囊（價值$388）



獎賞二：

消費滿$50,000（最多3組單據）送 $4,000商場贈券 + Estée Lauder 升級再生基因修護賦活眼霜套裝 （價值$920）



獎賞三：

消費滿$120,000（最多3組單據）送$13,000商場贈券 + AirPods（第3代）（價值$1,499）



* 新地12大商場優惠與上水商場「盡享消費劵Jetso Rewards」優惠同時舉行，顧客須於當中二選一。 PopWalk天晉滙

「Love to Buy 購物倍賞」



推廣日期：

4月15日起至6月30日



換領時間：

10:00am-10:00pm



換領地點：

PopWalk 1期、2期及海天晉滙地下顧客服務中心 The Point 會員即日以電子貨幣單一消費滿$200並成功登記積分，即可獲贈印花1個。每集滿5個印花，即可獲贈$50滋味美食優惠券1張，如此類推。推廣期內集滿最多印花（最少須滿 40 個）之10位會員，更可額外獲贈$1,500 Point Dollar及PopWalk指定禮券組合。

恒隆商場旗下7大商場

恒隆於 4 月 1 日推出「hello 週年消費賞」，凡於恒隆旗下商場每星期累積消費每滿$1,500，即可獲贈$ 100之購物電子券1張及$50之餐飲電子券2張。而於推廣期內新登記之會員同時完成限時任務，更可獲贈高達$50商戶電子券。

推廣日期 4 月 1 日至 5 月 15 日 參與商場 Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、 荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈） 優惠詳情 凡於指定恒隆商場每星期累積電子消費每滿$1,500，即可領取：

• $100購物電子券1張、$50餐飲電子券2張

* 每位會員每星期可換領最多3張購物電子券及6張餐飲電子券（換領方法及條款細則請參閱宣傳單張）

信和集團6大商場

信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心特別推出S⁺ REWARDS「消費大激賞」，S⁺ REWARDS會員以手機應用程式登入「消費大激賞」eShop頁面，線上單一消費滿$3,800，即有機會換領熱搶音樂會門票2張，名額有限，先到先得，換完即止。

此外，屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心正推行之「齊心抗疫．三重升級賞」，S⁺ REWARDS於指定商場內以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲$350 S現金券，回贈超過100%。

推廣

日期 即日至4月20日 參與

商場 屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心 優惠

詳情 S⁺ REWARDS會員於場內以電子貨幣於指定餐飲美食商戶#單一消費滿HK$200，並成功登記點數，即可獲得1張$50購物S現金券*！

消費時段：全日適用



S⁺ REWARDS會員於場內以電子貨幣單一消費滿$300，並於即日成功上載及登記點數，可獲得$300 S現金券1套！（包括1張$50購物S現金券、1張$50美食S現金券及4張$50指定類別S現金券。）

消費時段：6:00pm後（中港城全日適用）



凡於下午6時後泊車（以進車時間計算）及於指定商場指定餐飲美食商戶#即日以電子貨幣單一消費滿$100，可換領額外1小時免費泊車優惠。（可與其他泊車優惠同時使用）

消費時段：6:00pm後（中港城全日適用） 享盡三重獎賞攻略 若S⁺ REWARDS會員於下午6時後進車，於場內以電子貨幣外賣單一消費滿$300，並於即日成功上載及登記點數，即可同時享有「一重賞」、「二重賞」及「三重賞」優惠，並會獲贈$350 S現金券1套及額外1小時免費泊車優惠。

新城市廣場

商場加碼推出4大優惠，包括：1. 春日消費券獎賞—派發逾$1,000萬商場電子禮券、2. 聯場（新城市廣場X HomeSquare）有獎遊戲—消費滿$500或以上即可參與遊戲一次，獎品總值過百萬，包括$2,000新地商場現金券、價值$2,980 Ogawa O.M.G 足部按摩器、價值$2,680 Ogawa 揉揉肩等等、3. 美食多重賞門檻低至$100即可享優惠、4. 高達4小時免費泊車優惠。

消費金額 回贈 春日消費券獎賞 詳情：只需透過AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK 四大平台使用消費券購物，最高單日回贈達$4,380，電子禮券商戶涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、傢具等類別。



消費金額滿$1,800，送$480消費禮券。（包括$100一期時裝電子禮券1張、$100三期時裝電子禮券1張、$100三期美妝電子禮券1張、$100運動服飾電子禮券1張、$10美食電子禮券6張及$20 IKEA禮券1張）



消費金額滿$5,000，送$1,200消費禮券。（包括$500時裝及三期珠寶/鐘錶/飾品電子禮券1張、$100一期時裝電子禮券1張、$100三期時裝電子禮券1張、$100美妝電子禮券1張、$100三期美妝電子禮券1張、$100運動服飾電子禮券1張、$10美食電子禮券15張及$50 一田禮券1張）



消費金額滿$15,000，送$2,700消費禮券。（包括$500時裝及三期珠寶/鐘錶/飾品電子禮券2張、$100一期時裝電子禮券2張、$100三期時裝電子禮券3張、$100美妝電子禮券2張、$100三期美妝電子禮券2張、$100運動服飾電子禮券2張、$100 兒童服飾及生活時尚電子禮券1張、$10美食電子禮券25張、$50 一田禮券3張及$100 HomeSquare 禮券1張）



日期：4月1日至5月31日

時間：早上10:00 至晚上10:00

地點：1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃 聯場有獎遊戲 詳情：新城市廣場聯同HomeSquare推出獨家有獎遊戲，只要於其中任何一個商場消費滿$500或以上，即可參與有獎遊戲一次，獎品包括$2,000新地商場現金券、價值$2,980 OgawaO.M.G 足部按摩器、價值$2,680 Ogawa 揉揉肩等等。



日期：即日起至5月6日

時間：11:00am-8:00pm

地點：新城市廣場1期4樓（近G2000）及3期2樓（LOG-ON對出）及新城市中央廣場2座 7樓 HomeCircle 大堂 美食多重賞 詳情：市民只需透過AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK 四大平台使用消費券購物，即可享新城市廣場美食多重賞：

第1重賞於指定食肆使用消費券滿$200，即可換領$20新城市廣場餐飲電子禮券。



第2重賞於下午6時後，於場內零售商舖使用消費券滿$800，即可換領$50新城市廣場餐飲電子禮券；於指定食肆外賣自取滿$100，更可獲贈最多高達2,000的雙倍積分。



第3重賞，於「The Point」App外賣自取並使用消費券再輸入NTPFD20買滿$100即減$20；輸入NTPFD100買滿$500即減$100。



*只限外賣自取平台之參與商戶，包括PARKVIEW、GREYHOUND CAFÉ、Lady M New York、塚田農場、A Happy Pancake、滿記甜品、MIMILA、稻成以及馬場洞烤肉。



日期：即日起至另行通知

時間：10:00am-10:00pm

地點：1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃 泊車優惠 詳情：新城市廣場特意聯同HomeSquare及新達廣場推出泊車優惠及送出消費禮券，於新城市廣場使用消費券消費，即可享額外1小時免費泊車、1小時免費泊車券、HomeSquare及新達廣場共額外2小時免費泊車券；凡於HomeSquare使用消費券消費，即額外獲贈新城市廣場$350消費禮券及泊車優惠券，包括：$100時裝及配飾禮券、$100美妝禮券、$100運動服飾、$50一田百貨禮券以及1小時免費泊車優惠券。



日期：即日起至另行通知

時間：10:00am-10:00pm

地點：1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃 、HomeSquare 地下顧客服務中心

查詢電話：2684 9175

HomeSquare

由即日起，家居主題商場HomeSquare推出消費券．「家」倍賞四步曲，送出總值逾$200萬禮品及商戶現金券，配合消費券使用，更可獲得高達$2,640禮券。只需消費滿$500即可參加「家家有賞」配對有獎遊戲贏取逾$5,000禮品；消費滿$5,000或以上，更可獲得最高$1,400禮券回贈。另與商戶合作，以低至25折發售多款超值限定家品優惠組合。此外，The Point by SHKP會員獨享額外2,000積分及於 HomeCircle 陳列室內任何消費即享5倍積分禮遇。

消費金額 回贈 家家有賞配對有獎遊戲 凡於HomeSquare或新城市廣場消費滿$500或以上，則可參加有獎遊戲一次，在HomeCircle 陳列室費滿 HK$500或以上則可參與遊戲兩次，贏取豐富獎品，包括：Ogawa O.M.G 足部按摩器、Calvin Klein腕表、Serta 高級乳膠枕及多個品牌的現金券。而於HomeSquare或新城市廣場消費滿$500或以上，則可參加有獎遊戲一次；在HomeCircle 陳列室消費滿$500或以上則可參與遊戲兩次，贏取最高 $5,000禮品。



參加者須於限時內配對相同圖案的牌，配對正確組合愈多，獲獎禮品愈豐富。 第2賞 詳情：以電子消費滿$5,000，則可獲$350禮券組合，包括：HomeSquare限定$100傢俬禮券、$10餐飲禮券、$20 IKEA禮券、新城市廣場限定$100時裝及配飾禮券、$100美妝禮券、$10餐飲禮券（2張）

＊如使用4大電子消費平台付款，額外$20 IKEA現金券。



詳情：以電子消費滿$10,000，則可獲$770禮券組合，包括：HomeSquare限定$100傢俬禮券（２張）、$100寢具布藝禮券、$100電器燈飾禮券、$10 餐飲禮券、$20 IKEA 禮券（２張）、新城市廣場限定、$100時裝及配飾禮券、$100美妝禮券、$100運物服飾禮券、$10餐飲禮券（２張）

＊如使用4大電子消費平台付款，額外$20 IKEA現金券。



詳情：以電子消費滿$18,000，則可獲$1,400禮券組合，包括：HomeSquare限定$100傢俬禮券（２張）、$100寢具布藝禮券（２張）、$100電器燈飾禮券、$500室內設計禮券、$10餐飲禮券（２張）、$20 IKEA 禮券（3張）、新城市廣場限定$100時裝及配飾禮券、$100美妝禮券、$10餐飲禮券（2張）

＊如使用4大電子消費平台付款，額外$60 IKEA現金券。



活動日期：4月7日起

換領地點：HomeSquare L1顧客服務中心

荷里活廣場

荷里活廣場即將推出消費券優惠，但期間著數優惠也不是無間斷推出：

Kiddie 2重積分賞 — VIC會員憑場內指定商戶以電子貨幣消費並成功登記有效發票，即可賺取2倍積分。另外，由即日至6月30日，所有VIC 會員成功登記的消費，會自動參加「最高消費購物賞」，首3位累積最高消費額的會員（不少於$50,000），就可以獲得指定禮品優惠著數，包括第一名可獲ＭaBelle 18K白色黃金天然鑽石鑲嵌手鏈（價值$6,300）第二名亦可以獲得$4,500 ITALO MODA現金券，第三名則可獲$4,000愛皇健現金券。