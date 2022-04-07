伍詠薇大讚姜濤：好勤力，我幾like佢 坦承亡夫係真愛 同練海棠性生活激減

伍詠薇 和蘇皓兒近日在《金宵大廈2》最新單元《雙魚》演出，演技大爆發，令人驚喜！53歲的伍姑娘接受林柏希主持的網上平台BOX channel節目《月傾會》訪問，大談為演神經質阿媽芬姐，刻意減磅，整個人又凹又乾：「本身我都唔係肥底嘅人，我特登跌磅跌到去47 kg然之後再dehydrate（脫水），拍緊嘅時候唔飲水、唔食嘢再dehydrate，乾住唔上妝！」非常專業！問她有沒有介意要演蘇皓兒阿媽，一貫真性情的伍姑娘說：「黐線㗎！我之前做過黃宗澤阿媽啦（《飛虎之潛行極戰》）！」

伍姑娘接受林柏希主持的《月傾會》訪問，大談為演《金宵大廈2》神經質阿媽芬姐，刻意減磅。

伍詠薇不介意要演蘇皓兒阿媽。

伍詠薇在《金宵大廈2》表現出色，令人驚喜！

想同姜濤談戀愛

問伍姑娘有沒有留意現今樂壇，不得不提最紅的MIRROR，伍姑娘說：「193最近嗰隻歌都幾好聽喎！仲有姜濤 《蒙着嘴說愛你》嗰啲啦，我覺得佢好勤力囉，我幾like佢，如果佢做我個仔，我會教得佢更加好！」如果有套戲新開找伍詠薇搭姜濤，想做母子？還是姊弟戀？伍姑娘說：「母子啦！」不過她想了一會又說可以用西片《畢業生》條橋：「姜濤鍾意咗我，我其實係阿姜濤同學嘅阿媽嚟嘅，咁就得！」

伍姑娘大讚姜濤：「我覺得佢好勤力囉，我幾like佢！」

伍詠薇有聽姜濤的《蒙着嘴說愛你》！

伍姑娘說：「193最近嗰隻歌都幾好聽喎！」

婚姻危機變轉機

談到婚姻生活，林柏希直接問：「依家嘅性生活愉唔愉快？定係dry咗好耐？」真性情伍姑娘說：「性生活少咗好多，因為對咗同一個樣二十年，你試下對一個女人二十年，靚到李嘉欣咁樣呀，都要搵阿伍詠薇啦！」多久一次？「唔定㗎喎，咁八年都有一次嘅！你問我問題，你理得我點答你啫！」認真抵死！

談到老公練海棠曾被拍得同妙齡少女出街，當年伍姑娘選擇原諒：「我個人自己食嘢都……我係唯靈嚟嘅，食家，哈哈哈！我係冇嬲，我反而第一係諗吓自己，呢件事發生一定有原因，自己有咩問題，有冇問題，有問題，咁佢更加有問題啦，所以你嘅問題大啲，我嘅問題都有我嘅問題存在，大家商討囉，傾得埋就合，傾唔埋就分手！」婚姻危機變轉機，現在伍詠薇和老公練海棠更加珍惜對方！

伍姑娘大爆性生活激減：「 咁八年都有一次嘅！」

忘不了亡夫翁江培

提到亡夫翁江培，伍姑娘說如果當年不是翁江培提議她選亞姐，她很大可能已經行了另一條歪路：「我成日諗，我做乜嘢呀，我可能『華燈初上』咗！如果冇支明燈點過我，我應該會行歪路多，我覺得應該會做咗啲名媛呀，名媛唔係話壞呀，名媛之前呢，我應該會做咗，送上千萬溫柔嗰啲囉，舞小姐囉！」

她又說：「呢個明燈，亦都係我第一個丈夫，冇血緣關係但係最親密嘅人，佢教我最多嘢，係我老師亦都係我丈夫、係我明燈。如果冇佢教我點樣用第一張信用卡，我唔會去到今日咁有骨氣嘅伍詠薇！我係掛住你㗎，翁，所以我覺得啲人話我生命裏面咩遺憾，真係陰功呀，咩陰功啫，上天有好多嘢安排晒，我無悔第一段婚姻，因為第一段婚姻，令到我學識好多嘢，同埋係我真愛！」

提到亡夫翁江培，伍姑娘說：「 係我真愛！」

「芳華絕代」男星 一個玩失蹤一個醉酒

去到重頭環節《大膽答 冇膽食》，今次預備了伍姑娘最怕的食物—榴槤！林柏希先問入行33年的伍姑娘，遇過令她發脾氣的對手是誰？竟然有兩個，伍姑娘雖然沒有開名，不過就大爆：「兩個字，男人，兩個！失蹤唔到、另一個飲醉！」男星A玩失蹤、男星B就入廠拍劇拿着汽水罐，原來入面是是酒：「因為我同呢個人真係好多戲。（成浸酒除？）唔，真係汽水味囉，但一身酒氣！」問她是否亞視年代？伍姑娘說：「我仲去得邊度呀？」她給了四個字提示：「芳華絕代」！這四個字，大家猜到哪兩位男星嗎？

再問伍姑娘，最曳做過哪一件事？「最曳嗰件事咪讀中學嗰時，被迫踢入三合會囉，跟住咪1個打14個，我勁過甄子丹！」感情上面最曳呢？「溝人哋老公囉！」溝了多少個有婦之夫？「計唔到……計到，五個以內啦！」大膽答，不過伍姑娘都捱義氣吃了榴槤！

回顧入行歷史，伍姑娘出身1989年亞姐，當年冠軍翁虹、亞軍萬綺雯、季軍趙靜儀，屬頂頭大熱的伍姑娘只獲「最上鏡小姐」。問她當年最不喜歡誰？「又係兩個字呀！翁虹其實係炒作到我同佢唔啱咋嘛！冇乜特別憎，當時可能憎幾嘢咁囉，即係可能覺得你咁樣撥吓啲頭髮，作狀，作狀到佢；萬綺雯『耶』一聲咁樣，作狀，即係呢啲囉！」

去到重頭環節《大膽答 冇膽食》，今次預備了伍姑娘最怕的食物—榴槤！

還原被女高層羞辱事件

談到她2013年曾經離開TVB，當時有報道指伍姑娘曾被女高層羞辱！林柏希叫她還原實況：「當日就喺一個conference room，約咗我開會，再傾吓個角色！」伍姑娘立即女高層上身：「其實講晒㗎喇，你知唔知呀，林柏希（假設）做主角，林柏希都未知個劇情係點樣呀，你伍詠薇已經知咗好多㗎喇！」

伍姑娘回憶：「跟住鬧到我呢，我開始唔反駁喇，因為見到你咁燥底，我識咗你咁多年，你咁燥底，我咪開始唔反駁。我話，唔係，我都係想嚟問一問呢個角色啫，佢就執住呢一樣嘢，話你要咁多戲做咩啫，得呀，我寫好多場俾你都得，你咪棟喺度，即係something like佢冇話丫鬟，未必係呢兩個字！」伍姑娘繼續女高層上身：「林柏希都未必鍾意你做㗎！」

伍姑娘話：「我嗰吓真係着啦！我真係走，我話唔該晒，咁我考慮一下，佢話，咁咪好啦，你唔做嘅話呢，我哋搵第二個做呢個角色！」伍姑娘還說一年之後，另一個女高高層先搵返佢了解詳情：「一年之後，有一位高高層問我，到底嗰日發生咩事，點解你唔作出解釋！」