周生生3重升級優惠 買滿5千送5千
要對自己好一點！很多愛美女士，因為疫情要戴口罩而減少了「扮靚」，但隨著今日發放消費券，一眾貪靚的女士，又可買一些飾物為自己裝扮一下。周生生推出三重時尚優惠推廣，當中包括購買指定類型產品滿$3,500即享有$500折扣優惠、消費滿$5,000即可獲取價值$5,000購物現金券以及優惠價$2,000購買時尚Charme足金串珠系列手繩組合，大家更可用消費券自由配搭，挑選心水商品，同時賺取至抵禮遇。
優惠一：購買珠寶及K金類產品滿$3,500，亦可享有$500 即時折扣優惠。
優惠二：消費滿$5,000 即可獲價值$5,000 購物現金券。（黃金金條除外）
優惠三：以優惠價$2,000 購買指定Charme足金串珠系列手繩組合。
周生生震撼三重時尚優惠推廣
推廣日期：由4月7日起
支付方式：支付寶香港/八達通/拍住賞/微信支付香港
優惠詳情：
優惠一：珠寶及 K 金類產品購物每滿$3,500 即減$500
優惠二：買滿$5,000 即送價值$5,000 購物現金劵（黃金金條除外）
優惠三：以優惠價$2,000 購買指定 Charme 足金串珠系列手繩組合
＊須需登記成為「周生生之友」會員（免費登記）方可獲取上述優惠。
售賣點：周生生