周生生3重升級優惠 買滿5千送5千

要對自己好一點！很多愛美女士，因為疫情要戴口罩而減少了「扮靚」，但隨著今日發放消費券，一眾貪靚的女士，又可買一些飾物為自己裝扮一下。周生生推出三重時尚優惠推廣，當中包括購買指定類型產品滿$3,500即享有$500折扣優惠、消費滿$5,000即可獲取價值$5,000購物現金券以及優惠價$2,000購買時尚Charme足金串珠系列手繩組合，大家更可用消費券自由配搭，挑選心水商品，同時賺取至抵禮遇。

優惠一：購買珠寶及K金類產品滿$3,500，亦可享有$500 即時折扣優惠。

V&A 「Posy」 950鉑金鑽石戒指 $3,650 Promessa 「同心」18K 白紅分色黃金鑽石頸鍊 $3,800

優惠二：消費滿$5,000 即可獲價值$5,000 購物現金券。（黃金金條除外）

Promessa 「如一」18K 白色黃金鑽石戒指 $5,000 – $6,000 V&A 「Bless」18K 玫瑰金鑽石頸鍊 $5,000

優惠三：以優惠價$2,000 購買指定Charme足金串珠系列手繩組合。

Charme系列手繩組合「愛情童話系列」足金皇冠串飾及彩色玻璃珠 $2,000

周生生震撼三重時尚優惠推廣

推廣日期：由4月7日起

支付方式：支付寶香港/八達通/拍住賞/微信支付香港

優惠詳情：

優惠一：珠寶及 K 金類產品購物每滿$3,500 即減$500

優惠二：買滿$5,000 即送價值$5,000 購物現金劵（黃金金條除外）

優惠三：以優惠價$2,000 購買指定 Charme 足金串珠系列手繩組合

＊須需登記成為「周生生之友」會員（免費登記）方可獲取上述優惠。

售賣點：周生生