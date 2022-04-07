193紅磡開精品咖啡店Tanuki Coffee 打造太空艙風格＋勸坐10分鐘好走

ERROR成員193（郭嘉駿）自開設時裝品牌Lilaboc後，最近聯同3位中學同學投資二百多萬，於紅磡開設精品咖啡店。咖啡店以太空艙和日本狸貓做主題，並以狸貓的日本字Tanuki作店名，打造一間於舊區內，既日系又科幻的新式咖啡店。

193與SHO、Adam和Ringo是中學同學，也是透過籃球隊去建立友誼。過去4人經常尋覓香港大大小小的打卡Cafe，亦讚歎日本和韓國不斷有新式咖啡店冒起，惟香港欠缺獨特風格的咖啡店。經過約4年時間，4人決定創立一間有特色的精品咖啡店。

今日193（前排右）及3位合伙人SHO（前排左）、Adam（後排左）和Ringo（後排右）接受傳媒訪問。

由於店舖座落的商場正在打造日本飲食街，所以4位也決定配合商場概念，以日本狸貓作生招牌。4人力撐本地製作，邀請本地師傅逐片瓷磚砌成店內椅子，並尋找本土烘焙店協助研發麵包。

原本打算去年12月底開張，奈何因疫情關係一直順延至今，4人透露基於已一早聘請員工，所以薪金加上租金已虧蝕了20至30萬。不過他們對營運抱有信心，希望1年內可以回本。

問到ERROR成員有否落店支持，193表示成員工作繁忙未有前來，不過阿Dee（何啟華）現正拍劇，193也有為劇組送上店內美食。

店舖吉祥物為黃色的日本狸貓，由商標到店內擺設都滿布其足跡。193表示這個3D打印的狸貓成本相當昂貴，奉勤大家切勿觸摸。

193認為店舖需要加入一款搶眼顏色，要人「一望就諗起」，於是加入黃色元素。

咖啡店以太空艙做主題，整間店舖的天花板都由頭裝修過。

講到研發食材，4人力推這款為店內第一款被研發出來的Brown Cheese Croffle。鬆餅由牛角包製成，再配上雪糕、忌廉和Brown Cheese。他們表示Brown Cheese貨源極少，只能透過「搭單」於挪威訂購。

挪威Brunost芝士Croffle $98

過去193曾透露新店「明呃你錢」，今日他與合伙人接受本刊訪問時就表示，坊間咖啡店經常以低成本的牛油果和雞蛋入饌，售價竟然達3位數字。193笑言：「不過我哋再Cheap啲，牛油果都要幾蚊雞，我哋用洋蔥代替。」又道：「我哋真心有良心，因為其實我哋本身Set咗個冇良心嘅價錢出嚟，跟住我哋諗，真係好冇良心喎大佬，跟住改返個價錢。」合伙人Ringo續：「同埋啲料係高質嘅，你可以食得出同出面普通嘅麵包真係有啲距離。」店舖亦有黑、白咖啡、梳打、朱古力等提供，定價為$35至$68不等。

193認為會有不少「前夫」被要求陪伴另一半前來打卡，相信Croffle未能令他們飽肚，所以再研發出3款專屬前夫的爆餡Egg Drop。有多年餐飲業經驗的Adam表示，他們尋求本地烘焙店為他們研發這款厚多士：「唔係普通一塊方包，你食過就知。」

小龍蝦沙律Egg Drop $98

經典Egg Drop $85

照燒牛肉Egg Drop $88

對於「明呃你錢」的說法，193和合伙人表示會出周邊商品，包括限量版Tee恤、杯和Tote bag，賣完一批後會出雨傘等其他商品。各位粉絲準備好支持了嗎？

193透露4款Tee恤數量非常有限，等粉絲搶！

Tanuki Coffee

開業日期：4月10日

時間：待定

地址：紅磡馬頭圍道63號啟岸地下18號鋪