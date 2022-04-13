行氣、祛寒高手 – 花椒

近年來，川菜在全國風靡，人人都愛吃上椒麻川味，菜餚中所用到的配料之一，就有我國最古老的香料——花椒。花椒為芸香科花椒屬落葉小喬木的果實。我國花椒產於四川、陝西。四川漢源是花椒的道地產地；在古代，漢源花椒曾經作為貢品上供朝廷。

花椒，古稱「椒」或「椒聊」。《詩經》中，早有記載「椒聊之實，蕃衍盈升。」詩中借花椒果實盈累，讚美年輕人身體健壯，多子多福。遠古人民認為，香料能通神，常將其用於祭祀，也會將花椒裝進香囊，能辟邪氣避污穢。《漢官儀》記載漢成帝寵愛皇后趙飛燕，見其身體羸弱，久無子嗣，囑宮人以花椒和泥塗牆，使室內溫暖、芳香，又有祝皇后多子的用意，史稱「椒房」，後世又以「椒房之喜」比作後宮之喜。

花椒能溫中、行氣、祛寒，與其他香料同用，能增強行氣化濕的功效。

從古代開始，花椒在餐桌上的貢獻極深，眾所周知，我國古代有三大常用香料，花椒、吳茱萸、生薑。花椒能溫中、行氣、祛寒，與其他香料同用，能增強行氣化濕的功效。由於古代楚蜀等地區人民常年被濕邪困擾，在經過長期的生活經驗積累後，對各種常用食用植物開展種植，花椒的身影從野外來到了田莊裡，產量大幅增加，加上貨物順利流通，花椒很快在華夏大地深受歡迎，菜餚中常有添加，幫助肉類提香辟腥的同時，也為菜肴帶來香口麻辣的別致風味。

古人喜泡花椒酒，常用於祭神、朝拜祖先，以及驅疫辟邪。戰國時期，屈原在《楚辭·九歌·東皇太一》中講「蕙肴蒸兮蘭藉，奠桂酒兮椒漿。」祭祀東皇太一這位尊神，祭品是用蘭葉裝盛的羅勒蒸肉，肉桂花椒釀做的酒作奠。酒能行氣通絡，與花椒相配合，更加強了花椒溫中散寒的功效，能在臘月寒冬給人帶來周身溫暖的妙品，如何能不受歡迎？一家共飲花椒酒迎新年，如此風俗習慣，從戰國時期直至到唐代，一直流傳於民間。杜甫的《杜位宅守歲》中描述過喝花椒酒守歲的場景。

也許那時每個家庭，在臘月寒冬到新年期間，常有這麼一個場景：親友一家圍坐在桌邊，桌上有個小火爐，在溫著酒，旁邊鐵盤裡盛著一些花椒，熱酒分至眾人杯中，放一點花椒到酒杯裡，小輩開始念祝酒詞，大家一起行酒令，如此推杯換盞、觥籌交錯，年年歲歲就這麼過了。

撰文：國際中藥及食品發展聯會—廣州事務部主任梁嫣瑜