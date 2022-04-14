高血壓急症須即時入院

高血壓被視為隱形殺手，因為很多時身體沒有明顯症狀，往往在體檢時才發現，或因要醫治心臟病、腎病時才給檢測出來。一些因內分泌疾患而繼發高血壓的患者，及控病不佳或延醫的原發性高血壓人士，更會容易出現血壓飆升不降的「高血壓急症」，如不及時送院急救，可導致器官衰竭，令性命有危險。

根據美國心臟協會2019最新的指引，血壓類別為：

一、正常（收縮壓<120mmHg，舒張壓<80mmHg）

二、升高（收縮壓120-129mmHg，舒張壓<80mmHg）

三、一期高血壓（收縮壓130-139mmHg，舒張壓80-89mmHg）

四、二期高血壓（收縮壓 ≥140mmHg，舒張壓 ≥90 mmHg）

以上類別應基於至少在兩個不同場合進行的多於兩個讀數來確認。惟一旦血壓急升至異常高的水平，便會達至高血壓緊急狀況，一般定義為收縮壓大於180 mmHg，或舒張壓大於120 mmHg，可能伴隨輕微頭痛、胸悶等症狀。

如果情況繼續惡化，便會導致包括心、腦、大動脈及腎臟等主要器官受損，稱之為高血壓急症，患者會出現頭暈、劇烈頭痛、頭暈、嘔吐、或甚呼吸困難等症狀，身體狀況非常危險，或會演變成主要器官衰竭、高血壓腦病變等嚴重併發症。由於情況危急，高血壓急症患者須入深切治療部留醫，醫生會密切監察患者血壓，並用靜脈注射血壓藥，令患者在短時間內降低血壓，但同時降血壓速度又不能過急，因若血壓急跌會令主要器官供血不足，可造成急性腎損傷、缺血性中風、心肌梗塞，令病情進一步惡化。因此，治療目標是在短時間內，把血壓降至收縮壓（上壓）貼近160mmHg、舒張壓（下壓）貼近100mmHg，然後逐漸降至正常血壓。

近年高血壓漸有年輕化趨勢，不再是「老人病」，應趁年輕養成良好生活習慣。

高血壓急症好發於本身因有分泌疾病、腎病而容易血壓高的患者，另一類高危人士，則是長期不依時服藥，或對高血壓治療及生活改善上置之不理的慢性高血壓患者。因此，要預防出現高血壓急症的情況，無論是原發抑或繼發高血壓的患者，必須遵從醫生指示，定時服用降血壓藥，及定時量血壓，身體如有不適或發現血壓有異常，須及早求醫。

近年高血壓漸有年輕化趨勢，不再是「老人病」，應趁年輕養成良好生活習慣，包括日常多做運動，充足睡眠，良好飲食，減少攝取鹽、糖、脂肪和加工食物、多進食高纖食物如蔬菜和水果，減少攝取酒精，戒煙，控制體重，避免過度操勞及情緒太波動，均可有效減低患上高血壓的風險。