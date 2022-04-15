很多人到了中老年（不論男女），便會逐漸夜尿增多，有時每晚要上兩三次廁所，即平均每睡兩三小時便會因夜尿而醒來，這樣對整體的睡眠質素自然有很大影響，若本身仍要上班的話，簡直苦不堪言！

中醫認為，夜間是人體陰盛陰盛的時候，如果人的腎臟虛衰，在這段時間就會出現陰寒盛的病理現象，而影響人體水份的固攝，於是「有幾多排幾多」，但晚間小便排得太多肯定睡不好，因而搞到白天腰痠腳無力，兼頭暈耳鳴無精神，亦即一般叫的「腎虧」症狀。腎虧不但男士有，產後失補養的女士都常會有這問題。

腎氣不足的原因可分為先天和後天。中醫認為，先天腎氣不足可以在後天補救，事實上「補養」是中國醫學的特色。補腎的中藥有很多，但這問題要選擇針對夜尿多或小便失禁的中藥，例如益智仁、蛤蚧、破故紙、仙茅、巴戟、淫羊藿、鹿茸、杜仲、菟絲子、關沙苑……等補腎中藥。

古方之中，就有「金鎖固精丸」，是專治尿多失禁等病症的：



金鎖固精丸

關沙苑、芡實、蓮鬚、龍骨、牡蠣、蓮子粉，可另加益智仁、黃芪、杜仲、蛤蚧。如女性可再加鹿茸。

當然，每個人的體質和病情輕重都各有不同，並非以上藥材每種吃一些就會有療效，必須由醫師根據個別病人的情況，配合使用，因此應先諮詢註冊中醫。