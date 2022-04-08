￼壓力大責任更大  爆第十胎係有史以來最難製作 姜濤：靜靜看我怎麼突破

姜濤 向來用作品說話，2月尾他在IG留言：「許個願，世界和平，十胎有新的想法了！」近日他又透露新歌再次和湯令山合作：「每一首歌都有它的使命和靈魂，這一次，我為十胎，感到由衷的驕傲。@gareth_tong（湯令山）let’s go！」還表示：「歌詞完成！」令姜糖超期待！

姜濤向來用作品說話。

2月尾他在IG留言：「許個願，世界和平，十胎有新的想法了！」

姜Man今日凌晨1時多，再在IG講新歌感受。

姜Man今日凌晨1時多，再在IG講新歌感受：「蠻多的感想，想和大家分享，因為這次真的不是那麼簡單。十胎，如無意外可以算是我有史以來最難最大的製作，原以為《鏡中鏡》製作難度最高，可這一次，甚至要比前者更加的龐大。壓力大，其中包含的責任也更大，但相信我們一定會完成好的。接下來這段時間直到新歌發佈前，可能都不太會更新動態了。#十胎 #靜候 #靜心養胎」他又在IG Story寫道：「總要有人跨出第一步，靜靜看我怎麼突破！」

姜Man寫道：「十胎，如無意外可以算是我有史以來最難最大的製作，壓力大，其中包含的責任也更大，但相信我們一定會完成好的。」

他又在IG Story寫道：「總要有人跨出第一步！」

姜糖看完紛紛留言表示支持：「我們會等你，慢慢嚟不要緊！」、「無論怎樣都在背後支持你！你安好就夠！」、「加油啊！唔好俾太大壓力自己！」、「 無論如何都支持你，love you！」 、「你一定得㗎，相信自己！」、「期待十胎！」、「靜靜看你怎麼突破！」